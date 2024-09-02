«Показался токсичным»: Бородина раскрыла, как закрутился ее роман на Алтае — возлюбленный сначала не понравился звезде

Пара встречается уже три месяца, некоторые подписчики считают, что все это реклама шоу Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина раскрыл, как закрутился их роман с Николаем Сердюковым после съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае. На первый взгляд возлюбленный совсем не понравился телеведущей.

Звезда впервые решила рассказать в своих социальных сетях, как начала встречаться с блогером Николаем Сердюковым. По ее словам, до проекта они не были знакомы и никогда не общались. На самом шоу чувства возникли не сразу.

— На первый взгляд он казался нарцистичным, токсичным местами и слишком много говорил. Все это меня смущало и даже злило, — написала Бородина.

Перед голосованием, когда команда решила выгнать Сердюкова, телеведущая поняла, что участник хорошо справляется с испытаниями и ярко себя проявляет. Съемочная группа осознавала, что он должен остаться. По словам Ксении Бородиной, иммунитет, который она вручила избраннику никак не связан с чувствами, их тогда попросту не было.

Первое общение пары случилось в последний съемочный день, в тот момент, когда шоу закончилось. Сердюков с Бородиной провели вместе весь вечер, буквально не могли отклеиться друг от друга, но об отношениях тогда речи не было.

Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Вернувшись с Алтая в Москву пара начала переписываться, они много гуляли по столице. Но после длительных съемок Бородина захотела отдохнуть и улетела в Турцию, поэтому возлюбленные постоянно общались по телефону.

— Говорили до 4 утра каждый день. Я решила сделать сюрприз и прилетела в Москву, обманула, сказав, что ложусь в больницу на полную проверку организма, а сама приземлилась в столице, — поделилась Ксения Бородина.

Провернуть аферу тогда помогла мама Николая Сердюкова. Сейчас у пары, по словам телеведущей, все хорошо в отношениях, дочки звезды счастливы и не против нового избранника мамы.

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