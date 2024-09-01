«Нужно биться и идти к своей цели»: на Алтае прошел финал шоу «Последний герой» — кто стал победителем

Один из участников выбыл в шаге до финала Источник: телеканал ТВ-3











На Алтае прошел финал шоу «Последний герой» (16+). Трое участников — Дмитрий Конышев, Николай Сердюков и Иван Пышненко боролись за победу, но лишь один стал победителем.

В финальном выпуске состоялось еще одно испытание, после которого шоу покинул один из участников. На этот раз «Снежным барсам» необходимо было пройти полосу препятствий.

— На старте участникам необходимо распутать веревку, которая держит ключ. Далее участники должны открыть сундук, в котором они найдут ступеньки, с помощью них соорудить лестницу к следующему этапу, правильно подобрав азы к основе. На финишной части стоят столы с пятнашками, чтобы победить, нужно правильно собрать логотип проекта, — объяснила Ксения Бородина.

С самого начала участники шли вровень. Однако самым сложным для мужчин оказался пазл в конце полосы препятствий. Несмотря на то, что Николай Сердюков добрался до головоломки вторым, он не успел ее собрать и покинул проект в шаге до финала.

— Я достоин финала, я уверенно шел по проекту, не раз выигрывал испытания. Стало обидно, что оступился на последнем моменте, — сказал Николай Сердюков.

Уже на рассвете Дмитрий Конышев и Иван Пышненко встретились на финальном испытании. Задача участников — держась одной рукой за центральный столб, простоять босыми ногами на колышках разной высоты. Это состязание продолжалось 6 часов 20 минут. В итоге Иван Пышненко не смог продержаться дольше и сошел с дистанции. Таким образом, победителем шоу стал Дмитрий Конышев, который завоевал звание «Последний герой», а также получил главный приз — 5 миллионов рублей.

— Я настолько сильно хотел выиграть, старался, и у меня получилось. Что бы ни случилось, не нужно сдаваться. Нужно биться и идти к своей цели. Самое главное, что помогло мне выиграть, — это желание позвонить жене и сказать, что я победил, — сказал Дмитрий Конышев.