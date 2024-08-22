НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

ю-з.

 746мм 60%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95

40 новосибирцев подали иск к СГК

Долги мэрии Новосибирска
Почему таксисты прячутся
Сибиряки готовят детей к школе
Народ, которому 20000 лет
Астрофотограф против астрологов
Мы в Telegram
Животные Полиция возбудила дело из-за убийства выдры на Алтае — её съели участники шоу «Последний герой»

Полиция возбудила дело из-за убийства выдры на Алтае — её съели участники шоу «Последний герой»

Инцидент считают незаконной охотой

2 578
22 комментария

Разделку и съедение животного показали в одном из выпусков шоу

После убийства выдры на шоу «Последний герой», который снимали на Телецком озере, возбудили уголовное дело, сообщил в четверг источник НГС. Полиция расследует дело по статье о незаконной охоте.

В пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай, не ответили на звонки и сообщения корреспондента НГС.

В июле НГС сообщал, что прокуратура Горного Алтая организовала проверку из-за убитой выдры в шоу «Последний герой» (16+). Инцидент с незаконной охотой показали в четвертой серии шоу.

Как известно по опубликованному на сайте ТВ-3 серии, выдру поймала команда «медведей».

— Я накопал червей, взял удочку и пошел в сторону запрудья. Там вой какой-то странный. И вот я уже наловил рыбы, возвращаюсь и вижу Алана на берегу реки — и он там кого-то разделывает, — вспоминает Павел Ярыгин.

Участники шоу во время прогулки нашли старый капкан. И в него попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев. Команда приготовила выдру и съела. Инцидент описала и пресс-служба канала в пострелизе о выпуске.

Ранее телеканал не ответил на запрос НГС по ситуации.

Ранее НГС разбирался, могут ли быть связанные с Алтаем скандалы пиар-кампанией Сбера, который развивает в регионе свой курорт.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
shamank331
22 августа 2024, 13:37
вот так Москва и зашла а Горный, Грэф отели строит устраивает пробки на Манжероке, Неизвестные никому ранее Герои жрут выдр, потом ещё чего-то построят, ещё что нибудь или кого-нибудь схарчат и смысла ехать в горы с отравленной отельными нечистотами реками, потравленной рыбой и отсутствием всей живности не станет.
Татьяна 53
22 августа 2024, 14:20
Нанесли вред природе своими шоу.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Артём,35

Катерина,31

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Татьяна,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление