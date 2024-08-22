Полиция возбудила дело из-за убийства выдры на Алтае — её съели участники шоу «Последний герой»

Разделку и съедение животного показали в одном из выпусков шоу Источник: ТВ-3











После убийства выдры на шоу «Последний герой», который снимали на Телецком озере, возбудили уголовное дело, сообщил в четверг источник НГС. Полиция расследует дело по статье о незаконной охоте.

В пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай, не ответили на звонки и сообщения корреспондента НГС.

В июле НГС сообщал, что прокуратура Горного Алтая организовала проверку из-за убитой выдры в шоу «Последний герой» (16+). Инцидент с незаконной охотой показали в четвертой серии шоу.

Как известно по опубликованному на сайте ТВ-3 серии, выдру поймала команда «медведей».

— Я накопал червей, взял удочку и пошел в сторону запрудья. Там вой какой-то странный. И вот я уже наловил рыбы, возвращаюсь и вижу Алана на берегу реки — и он там кого-то разделывает, — вспоминает Павел Ярыгин.

Участники шоу во время прогулки нашли старый капкан. И в него попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев. Команда приготовила выдру и съела. Инцидент описала и пресс-служба канала в пострелизе о выпуске.

Ранее телеканал не ответил на запрос НГС по ситуации.

Ранее НГС разбирался, могут ли быть связанные с Алтаем скандалы пиар-кампанией Сбера, который развивает в регионе свой курорт.