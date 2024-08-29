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Развлечения «Решила посмотреть, откуда этот человек»: Бородина с бойфрендом улетела в его родной город — видео с мамой

«Решила посмотреть, откуда этот человек»: Бородина с бойфрендом улетела в его родной город — видео с мамой

С некоторыми родственниками избранника телеведущая уже знакома

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21 комментарий

Возлюбленные приехали в город сюрпризом и совсем ненадолго

Ксения Бородина улетела в родной город нового избранника. Пара опубликовала видео, как тепло встречает звезду мама Николая Сердюкова, до приезда они уже были знакомы.

Пара прилетела в Ставрополь сюрпризом, родные Сердюкова не знали о том, что он собирается в гости. В городе живут родители нового избранника звезды и брат с сестрой, они с Сердюковым тройняшки. Прожил Николай в Ставрополе 24 года, а после переехал в Москву.

— Приехали в Ставрополь, решила посмотреть откуда этот человек, из чего он сделан, — шутит Ксения Бородина.

С мамой блогера Бородина уже знакома, вероятно, теперь пообщалась и с другими родственниками. В городе возлюбленные смогут провести только один день, после улетят снова, но куда именно, Бородина не раскрывает.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Роман телеведующей с Сердюковым закрутился во время съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае. Пара сначала долго скрывала отношения, например, Бородина публиковала фотографии и видео только со спиной избранника, но после раскрыла имя нового возлюбленного.

Теперь они часто делятся своей жизнью в социальных сетях. Например, недавно вместе зажгли на концерте группы «Звери».

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Комментарии
21
277379567
29 августа 2024, 08:56
мельчает сайт... пришло поколение ЕГ? совсем писать не о чем?
DedPihto
29 августа 2024, 08:44
а куда улетела Полежайкова? мне кажется это будет интересней.
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