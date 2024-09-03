«Я календарь переверну». Как песня Шуфутинского стала вечным мемом и как сейчас живет импресарио

Шуфутинский признавался, что тайного смысла в названии песни нет Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Песня Михаила Шуфутинского «3-е сентября» вышла 31 год назад. Но и спустя время она не потеряла популярности — стала настоящим культурным феноменом и источником мемов, которые традиционно расходятся по Сети в начале осени. В день, когда горят костры рябин, рассказываем об истории создания легендарного трека и популярности исполнителя.

Как создавалась песня «3-е сентября»

Стихи к песне в 1993 году написал Игорь Николаев, музыку — композитор Игорь Крутой, тогда они вместе с Шуфутинским записывали музыкальный альбом. Как рассказывал Шуфутинский, сакрального смысла в названии песни нет. Сам он даже не расспрашивал авторов трека об этом.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Каждый человек воспринимает песню по-своему, и это очень хорошо, потому что каждый, видимо, нашел в ней кусочек своей жизни или кусочек того, что его волнует, о чем он задумывается, что его тревожит или, наоборот, радует. В песне огромные чувства.

И музыка, и стихи очень хрупкие, но емкие по смыслу. Они очень разогревают внутри. Два талантливых человека — поэт и композитор — написали такую песню, а третий человек ее спел. Михаил Шуфутинский Певец

— Совпало. Я очень рад таким совпадениям. Надо, чтобы их как можно больше было в жизни, — рассказывал он в интервью «Известиям».

Песня получила популярность в интернете в 2011 году, когда пользователи «ВКонтакте» начали публиковать фото американского хип-хопера Рика Росса, похожего на Шуфутинского чертами лица, и подписывать строчками из «3-го сентября».

Источник: MDK / Vk.com











Источник: MDK / Vk.com











Источник: MDK / Vk.com











Личная жизнь Михаила Шуфутинского

Михаил Шуфутинский родился в 1948 году в Москве. Уже в детстве начал заниматься музыкой: сначала играл на аккордеоне и баяне, а затем — на фортепиано в школьном джазовом оркестре. Профессиональное образование получил в Московском музыкальном училище имени А. Ипполитова-Иванова (сейчас — Государственный музыкально-педагогический институт).

Татьяна Ростова

В университете певец познакомился со своей будущей женой Татьяной Ростовой. Когда молодым людям было 19 лет, они поженились. Как признавался певец, они заключили брак вопреки воле родителей.

Источник: vesti.ru











— Все взрослые и родители говорили: «Не нужно жениться, чтобы делать это, можно и так». Но мы были настроены против всех. У нас был прекрасный роман. Она была замечательной, а я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому брак быстро распался. С тех пор с ней никогда не встречался, — рассказывал Шуфутинский в эфире программы «Привет, Андрей!».

Брак продлился всего 4 месяца — вскоре из-за измен пара распалась. После расставания бывшие супруги вновь встретились на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Сейчас Татьяна находится во втором браке и, как она вспоминала, не держит зла на бывшего мужа.

Маргарита Шуфутинская

Второй брак певца состоялся с девушкой по имени Маргарита — молодые люди познакомились в общей компании. Вскоре после знакомства Михаил уехал работать в Магадан — там он играл в оркестре и выступал в заведениях, — а Маргарита осталась в Москве. На расстоянии влюбленные пробыли недолго: девушка уехала к любимому несмотря на то, что ее родители были против их отношений.

В январе 1971 года Михаил и Маргарита сыграли свадьбу. Спустя год родился их сын Дэвид. Выступления в ресторанах не давали много заработка, тянуть семью было тяжело.

Источник: shufutinsky.ru











Семье с ребенком непросто было, продукты стоили дорого, а снять комнату — целое состояние. Мои большие северные заработки — скупая арестантская слеза по сравнению с тем, что имели другие. Не музыканты, конечно. Михаил Шуфутинский Певец

Тогда Михаил отправил сына и жену обратно в Москву, а сам продолжил работать на севере и периодически навещать семью. Вскоре он узнал, что жена снова беременна, и принял решение окончательно вернуться в Москву.

В 1974 году у Шуфутинских родился сын, мальчика назвали Антон. В столице Михаил пошел вверх по карьерной лестнице — однажды композитор Вячеслав Добрынин предложил ему поработать руководителем ансамбля «Лейся, песня». Под руководством Шуфутинского ансамбль становился лауреатом музыкальных конкурсов, сотрудничал с певицей Анной Герман и композиторами Шаинским, Тухмановым и другими.

В 1980 году Шуфутинский вместе с семьей эмигрировал в Америку, снова стал выступать в ресторанах. В 2000-х он решил вернуться на Родину, а Маргарита осталась в Америке.

Тогда же Шуфутинский стал популярен среди представителей криминального мира, его начали приглашать на заказные мероприятия. Среди авторитетов-фанатов были Александр Бородовицын (Борода), Сергей Леонтьев (Меджид), Андрей Ромашов (Ромаха) и другие.

В 2015 году на 67-м году жизни из-за сердечной недостаточности жена Михаила умерла. Певец узнал об этом, когда находился на гастролях в Израиле.

Источник: smotrim.ru











— Я не знал, что случилось, в тот момент я был на гастролях. Ничего не предвещало беды, я звонил несколько дней домой, Рита не поднимала трубку. Но такое бывало часто, разные часовые пояса с Лос-Анджелесом. Потом я улетел в Израиль и опять позвонил, но нет, она не подходила. Потом Антон ей звонил, никого нет три дня подряд. На третий младший сын забил тревогу, позвонил в полицию, там спросили разрешения попасть в дом. Полицейские вошли — она уже была мертва, — вспоминал он.

Светлана Уразова

В 2020 году певец женился третий раз — его избранницей стала Светлана Уразова. Они познакомились на работе — Уразова танцевала в балете «Атаман», с которым Шуфутинский выступал на сцене.

Источник: mikhail.shufutinsky / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала — практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, которое меня поняло Михаил Шуфутинский Певец

Источник: mikhail.shufutinsky / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Разница между супругами составляет 28 лет. В браке певец преобразился: под руководством жены перешел на правильное питание и сбросил почти 20 килограммов. Пара мечтает о ребенке, Михаил также признавался, что надеется дожить до правнуков.

Ранее мы показывали, как изменился Михаил Шуфутинский и другие звезды 70-х, 80-х и 90-х.