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Развлечения обзор «Обожаю такие съемки»: Дава похвастался рабочим днем у бассейна — видео с раздетой звездой

«Обожаю такие съемки»: Дава похвастался рабочим днем у бассейна — видео с раздетой звездой

Давид Манукян снимается в сериале про любовный треугольник

917
24 комментария

Актер заявил, что теперь хочет сниматься только у воды

Давид Манукян похвастался тем, что половину рабочего дня плавал в бассейне. Так вышло, что съемочный день проходил у воды. Начинающий актер выразил благодарность режиссеру за выбор локации.

— Обожаю свою работу, обожаю такие съемки, — эмоционально сообщил начинающий актер.

Блогер часто делится рабочими моментами у себя на канале

В своем Telegram-канале Дава показывает бэкстейджи со съемок — судя по контенту, работа у команды проекта идет весело и налегке.

Напомним, что Давид Манукян снимается в сериале «Интересное положение» — это проект от кинокомпании братьев Андреасян.

Сюжет закручивается вокруг девушки Лады, которую бросил парень прямо в день их годовщины. Она едет в клуб, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей. Там девушка и встречает давнего знакомого, который готов залечить ее душевные раны. Спустя время Лада понимает, что беременна. Ситуация принимает необычный оборот, опираясь на малоизвестный медицинский факт: женщина может родить двойняшек от разных мужчин. Лада попадает именно в такую ситуацию, теперь ей предстоит узнать, кто отец.

Не только карьера складывается у Давида Манукяна успешно. Ходят слухи, что он сделал предложение Мари Краймбрери, недавно они порадовали подписчиков совместным видео.

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Комментарии
26
275239151
28 августа 2024, 13:50
Вопрос. А эти "звезды" проплачивают за подобные "рекламные" материалы?
282445367
28 августа 2024, 13:49
начинающий актер
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