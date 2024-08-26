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Развлечения Новосибирская супердетка Семейные ценности у него на последнем месте: супердетка объяснила, зачем разгромила машину бывшего мужа

Семейные ценности у него на последнем месте: супердетка объяснила, зачем разгромила машину бывшего мужа

По словам женщины, она впервые разрушила что-то

4 081
91 комментарий

Женщина объяснила, что она никогда раньше ничего не громила, в этот раз она просто не выдержала

Новосибирская супердетка, которая разгромила машину бывшего мужа, объяснила, почему она так поступила. По словам Виктории, она долго терпела плохое отношение бывшего, но не выдержала.

О причинах своего поступка женщина рассказала в своих социальных сетях. На видео она говорит, что у ее бывшего мужа семейные ценности находятся на последнем месте.

— Мы воспитываем общую дочь, у нас на фоне этого возникают разногласия. Чтобы до него достучаться, я постучала по ценностям материальным. Мы разошлись год назад, в течение этого времени у меня все копилось, — объяснила Виктория. — Он неоднократно совершает неуважительные поступки, чаша лопнула.

После развода с Викторией осталась жить их общая дочь, на ребенка, отмечает женщина, муж не обращает внимание

По словам Виктории, она человек терпеливый и адекватный, никогда ничего не крушила и не ломала. В этот раз она просто не выдержала — накипело. Заявление ее бывший муж Сергей не писал, отметила женщина, и писать не собирается.

— Алименты платит, все хорошо. Дело совсем не в деньгах, дело просто в неприятном отношении. Многие вещи делал на зло, за что и получил, — написала Виктория.

Сибирячка разбила машину бывшего несколько дней назад у дома № 99/3 на улице Выборной. Женщина в фитнес-костюме сначала бросила гантель в лобовое стекло, затем запрыгнула на капот, после — на крышу и буквально разгромила автомобиль. Видео погрома опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Позже Виктория объяснила, что разрушила машину из-за бытовой ссоры.

Как удалось узнать НГС, Виктории 30 лет, год назад она переехала из Владивостока в Новосибирск. В отношениях с Сергеем они были 14 лет, пара начала встречать, когда женщине было 15 лет. После расставания с Викторией осталась жить их общая 13-летняя дочь. Сибирячка активно ведет социальные сети и состоит в сборной Новосибирской области по ледолазанию.

После случившегося супердетке начали массово писать мужчины. Новые поклонники хвалят Викторию и просят разрушить и их автомобили.

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Комментарии
92
140184785
26 августа 2024, 11:25
Не слишком много уже разговоров про одну бабу? Главная новость последней недели. Других проблем уже нет
Grape Reflection 🍇
26 августа 2024, 11:31
А семью кто разрушил?
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