Парень одобрил: Бородина вышла в свет в откровенном наряде и покаталась по ночной Москве с новым избранником

Бородина выбрала облагающее платье с глубоким декольте Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина вышла в свет в откровенном наряде, лук звезды, по ее словам, одобрил новый парень. Телеведущая встретилась с подругами в ресторане, а после каталась по ночной Москве с Николаем Сердюковым.

Для посиделок с подругами звезда выбрала облегающее платье с глубоким декольте. Ее новому избраннику наряд понравился, Николай Сердюков даже пошутил, что на Ксении слишком много одежды. Девушки встретились в ресторане на улице Большой Бронной в Москве и немного прогулялись по городу.

После этого Ксению забрал Николай Сердюков, они вместе купили в аптеке лекарство и покатались по ночной Москве.

Пара совсем недавно перестала скрывать свой роман, который закрутился на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+), где Ксения была ведущей, а Николай — участником. Звезда долго выкладывала фотографии избранника без лица, но фанаты сразу поняли, кого она скрывает. Спустя время влюбленные рассказали, что действительно встречаются.

Бородина уже представила нового ухажера дочерям и успела познакомиться с его мамой.

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Недавно стало известно, что блогер Давид Манукян сделал предложение певице Мари Краймбрери. У звезды на безымянном пальце появилось кольцо с бриллиантом.