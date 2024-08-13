«Спускайся теперь сам»: собака Бородиной загнала алтайского котенка на дерево — видео игр питомцев

Посмотрите, как сейчас выглядит котенок Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Собака Мишель Ксении Бородиной загнала на дерево котенка по кличке Алтай, которого звезда привезла в Москву со съемок. Животные играют вместе на улице, собака иногда кусает пушистого котенка за уши.



Телеведущая опубликовала в своих социальных сетях несколько видео, как ее животные вместе играют на улице. На нем видно, как обака Мишель и котенок Алтай бегают друг за другом во дворе.

— Такое дурачье, конечно. Алташ, пойдем домой. Не хватай за ухо ему больно, — ругается на собаку Бородина. — Алташ, ты чего, тебя обижает Мишелька.

В один момент котенок залез на дерево, чтобы собака не могла его достать.

— Все, загнала на дерево, а ты так не умеешь. Да, мой хороший, загнала на дерево моего красавца, спускайся теперь сам, — говорит Ксения Бородина.

Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

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Котенок появился у Бородиной во время съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае, на второй день команда нашла зверька под машиной. Звезда сделала все необходимые документы питомцу и перевезла его в Москву. На проекте Ксении удалось найти не только нового зверька, но и свою любовь. Сначала она долго скрывала роман с участником проекта Николаем Сердюковым, публиковала фотографии с ним только со спины, а после раскрыла лицо избранника.

Подписчики разделились на два лагеря, одни уверены, что так телеведущая подогревает интерес к проекту, другие искренне рады за нее. При этом пока фанаты ссорятся, Бородина показывает, какие подарки дарит ее молодой человек, например, он принес ей огромный букет цветов, который еле смог дотащить.