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Развлечения «Спускайся теперь сам»: собака Бородиной загнала алтайского котенка на дерево — видео игр питомцев

«Спускайся теперь сам»: собака Бородиной загнала алтайского котенка на дерево — видео игр питомцев

Телеведущая привезла кота с Алтая

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11 комментариев
Посмотрите, как сейчас выглядит котенок

Собака Мишель Ксении Бородиной загнала на дерево котенка по кличке Алтай, которого звезда привезла в Москву со съемок. Животные играют вместе на улице, собака иногда кусает пушистого котенка за уши.

Телеведущая опубликовала в своих социальных сетях несколько видео, как ее животные вместе играют на улице. На нем видно, как обака Мишель и котенок Алтай бегают друг за другом во дворе.

— Такое дурачье, конечно. Алташ, пойдем домой. Не хватай за ухо ему больно, — ругается на собаку Бородина. — Алташ, ты чего, тебя обижает Мишелька.

В один момент котенок залез на дерево, чтобы собака не могла его достать.

— Все, загнала на дерево, а ты так не умеешь. Да, мой хороший, загнала на дерево моего красавца, спускайся теперь сам, — говорит Ксения Бородина.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Котенок появился у Бородиной во время съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае, на второй день команда нашла зверька под машиной. Звезда сделала все необходимые документы питомцу и перевезла его в Москву. На проекте Ксении удалось найти не только нового зверька, но и свою любовь. Сначала она долго скрывала роман с участником проекта Николаем Сердюковым, публиковала фотографии с ним только со спины, а после раскрыла лицо избранника.

Подписчики разделились на два лагеря, одни уверены, что так телеведущая подогревает интерес к проекту, другие искренне рады за нее. При этом пока фанаты ссорятся, Бородина показывает, какие подарки дарит ее молодой человек, например, он принес ей огромный букет цветов, который еле смог дотащить.

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ПО ТЕМЕ
Ксения Бородина Котенок Собака Алтай Животное Телеведущая
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Комментарии
11
Smykson
13 августа 2024, 13:08
"..собака Бородиной загнала алтайского котенка на дерево ..." "..Телеведущая привезла кота с Алтая.." "..Собака загнала на дерево котенка по кличке Алтай.." Вот бы разобраться: новая "порода" кошек (если есть сиамская, то может быть и алтайская) появилась потому, что кота привезли с Алтая? Кошачья кличка - Алтай? Или потому, что это кот Бородиной
274444392
13 августа 2024, 13:04
Шоу-бизнес захватывает Алтай. Скоро там ни чего не останется
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