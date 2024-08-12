«На сцену вышел»: 11-летний сын Павла Прилучного пошел по стопам отца — кадры

Прилучный поделился кадром, как его 11-летний сын от брака с Агатой Муцениеце вышел на сцену Источник: Bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Павел Прилучный похвастался, как его 11-летний сын Тимофей выходит на сцену театра. Видео новосибирский актер опубликовал в своем одноименном телеграм-канале.

— Сегодня на сцену вышел, — написал Прилучный про сына.

На видео, снятом из-за кулис, Тимофей везет инвалидную коляску, которая служит реквизитом для спектакля. Мальчик произносит несколько реплик и скрывается за кулисами. Подписчики Павла Прилучного тут же похвалили его сына, называя мальчика звездой.

Источник: телеграм-канал «Павел Прилучный»

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Недавно семья вернулась из отпуска на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показывал, как выглядит их шикарная вилла, делился семейными фотографиями и даже рассказал, что с сыновьями потерял камеру для съемки под водой в океане.