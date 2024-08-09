«Трактовать сны можно по-разному»: сибирячка-ведьма объяснила, к чему снятся покойные родные, — стоит ли ждать беды

После таких снов человеку стоить быть осторожным Источник: Елена Голунова / YouTube











Новосибирская ведьма Елена Голунова рассказала, к чему во сне приходят покойные родные. Также финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» объяснила, почему многим людям не подходят сонники для толкований снов.



По словам Елены Голуновой, люди делятся на два типа. Одни могут найти ответ на свой сон в стандартной книге сновидений, а другим эти значения не походят из-за их энергетики.



— Первый тип людей — это те, которые могут пользоваться сонниками или объяснениями специалистов. А вторая категория — это люди с определенной энергетикой. Она не хуже, чем у других, просто они не могут получать ответы на свои вопросы по снам, именно по сонникам. А вообще толковать сны можно по-разному, — объяснила ведьма.



По словам Голуновой, покойный, который во сне зовет человека с собой, не всегда дурной знак. По словам эзотерика, это может значит, что что-то нужно.



— Если вас позвал умерший, это никоим образом не значит, что вы скоро умрете или обязательно произойдет что-то плохое. Такой сон может быть сигналом, чтобы вы проверили, как обстоят дела на месте захоронения этого человека. К примеру, на могилу упало дерево и вам необходимо это убрать, таким способом покойный просит у вас помощи, — рассказала Голунова.



Как объяснила ведьма, покойные во снах могут действительно предупреждать о надвигающейся опасности. В этих случаях стоит обратить внимание на происходящие вокруг вещи.



— Мне моя бабушка снилась три раза, и после каждого сновидения происходило что-то грандиозно ужасное. Это такой предупредительный фон, который дают ушедшие из жизни люди, он очень важен. Во снах они приходят потому, что хотят забрать вас с собой, они дают сигнал, чтобы вы никуда не вляпались, — пояснили ведьма.



Как отметила Голунова, если человеку приснился покойный, то ему нужно быть внимательным две-три недели, максимум месяц. После этого предупреждение теряет свою силу.



Ранее Елена Голунова рассказала, что делать с вещами умерших. По словам экстрасенса, желательно избавиться от личных вещей покойных в течение 40 дней со дня смерти.



НГС писал о том, какие трактовки дают в сонниках снам с умершими людьми. Значение зависит от обстоятельств.