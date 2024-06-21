Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами

Екатерине посчастливилось сделать фотографию с Алсу — творчество певицы ей к душе Источник: предоставила Екатерина Родченко











В середине июня прошла 19-я музыкальная премия МУЗ-ТВ. На масштабное событие съехались звезды российской эстрады — Алсу, Григорий Лепс, Дима Билан, Ольга Бузова и многие другие. Каждый желал получить заветную тарелку победителя и стать лучшим в своей номинации. Сибирячке Екатерине Родченко удалось побывать на мероприятии в качестве гостя и оценить происходящее своими глазами, а не по телевизору. Мы попросили Екатерину рассказать, как устроена премия по ту сторону экрана. Далее публикуем ее впечатления от первого лица.



Я летела в Москву на премию МУЗ-ТВ вместе с женой брата — он подарил нам билеты на 8 марта. У нас были сидячие места в партере — непосредственно там, где находились сами звезды. Входной билет на одного человека стоил 25 тысяч рублей. В зал мы попали быстро, в очередях не стояли, так как для нас был отдельный вход.

На премии была качественная насыщенная программа, правда мне не хватило выступлений артистов старой гвардии, скажем так. Среди тех, кто выходил на сцену, было много молодых исполнителей — выходцев из TikTok и прочих мне не известных музыкантов нового поколения. Я же хотела послушать легенд, к примеру, Филиппа Киркорова, Полину Гагарину или Алсу.

Ее, кстати, я встретила в зале и даже сделала фотографию. К остальным знаменитостям, которые присутствовали на премии, я подходить не стала — посчитала, что такое поведение будет некорректным. Из старичков был Григорий Лепс: его выступление длилось почти 8 минут, это был микс из самых популярных его песен — очень впечатляюще.

Билет на премию МУЗ-ТВ Екатерине подарил брат на 8 марта Источник: предоставила Екатерина Родченко











Понравился номер, посвященный Жанне Фриске. На сцену вышли Анна Семенович, Юлия Ковальчук и сестра Жанны — Наталья Фриске, они спели хит «А на море белый песок». Сама Жанна тоже появилась перед зрителями — ее оживили при помощи искусственного интеллекта. Получилось очень трогательно. Жанне Фриске присвоили победу в номинации «Легенда российской популярной музыки», награду вручили ее отцу.



У мероприятия мощная энергетика, оно очень качественно организовано. У меня нет кумиров, мне просто нравится смотреть на шоу высокого уровня — здесь я оценила буквально все: звук, свет, постановку номеров. Были и спецэффекты — летающие над сценой инсталляции, на которых появились артисты: Люся Чеботина влетела на пегасе, поднимали на ремнях Ольгу Бузову, Дима Билан летал на огромной зеркальной ладони. Со стороны смотрелось очень красиво.

По моим наблюдениям, внутри зала концентрация звезд была заметно меньше, чем в прошлые годы. А может, такое ощущение у меня сложилось, потому что я видела премию только по телевизору. Но все равно казалось, что до перерыва звезд и гостей было больше. Премия длилась очень долго, около 7 часов, мы не смогли досидеть до конца, устали и покинули зал через 5 часов после начала.

А вам хотелось бы побывать на таком событии? Да! Интересно увидеть вживую Нет, я по телевизору посмотрю Мне вообще все это не интересно

Что еще было на музыкальной премии

«Впервые вижу, чтобы оделась полностью»: Басков высмеял Бузову на премии МУЗ-ТВ — что известно об их ссоре.

Мама не против: Григорий Лепс гуляет с 18-летней студенткой — фото влюбленной пары.

Завидуйте молча! Ольга Бузова прибыла на премию Муз-ТВ в образе королевы — рассматриваем фото.