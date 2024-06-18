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Он и она обзор Мама не против: Григорий Лепс гуляет с 18-летней студенткой — фото влюбленной пары

Мама не против: Григорий Лепс гуляет с 18-летней студенткой — фото влюбленной пары

Музыкант пришел вместе с юной девушкой на премию МУЗ-ТВ

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Разница между влюбленными 43 года

Григорий Лепс вышел в свет с загадочной молодой брюнеткой — пара вместе появилась на музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024 и вызвала немалый интерес публики.

Певец назвал девушку своей почти невестой, сообщив журналистам, что предложение возлюбленной уже сделал, но она пока в раздумьях. Всю церемонию пара держалась вместе — спутница ни на шаг не отходила от музыканта.

Наши коллеги из «Стархита» выяснили, что таинственная девушка — 18-летняя Аврора Киба. Она учится в МГИМО и занимается музыкой. Ее знакомство с Лепсом состоялось благодаря родителям, мама дала согласие на отношение с 61-летним артистом.

Последние несколько месяцев в социальных сетях Авроры стали появляться внушительных размеров букеты цветов, подарки и кадры из дорогих ресторанов — подписчики начали гадать, кто же он — поклонник девушки, но и подумать не могли на Лепса. Предположительно, их роман начался в марте — как раз в этот период в аккаунте Авроры начали появляться публикации.

Разница в возрасте давно перестала являться преградой для счастливых отношений, напротив, в мире шоу-бизнеса будто начался тренд: у кого больше. Певица Татьяна Буланова старше мужа на 19 лет, актриса Лиза Арзамасова младше своего спутника на 21 год. Не отстает и киношная мама Арзамасовой — Нонна Гришаева, которая выбрала мужчину младше себя на 12 лет.

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Григорий Лепс Роман Разница в возрасте
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