Мама не против: Григорий Лепс гуляет с 18-летней студенткой — фото влюбленной пары

Разница между влюбленными 43 года Источник: Telegram-канал «Светские хроники»











Григорий Лепс вышел в свет с загадочной молодой брюнеткой — пара вместе появилась на музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024 и вызвала немалый интерес публики.



Певец назвал девушку своей почти невестой, сообщив журналистам, что предложение возлюбленной уже сделал, но она пока в раздумьях. Всю церемонию пара держалась вместе — спутница ни на шаг не отходила от музыканта.

Наши коллеги из «Стархита» выяснили, что таинственная девушка — 18-летняя Аврора Киба. Она учится в МГИМО и занимается музыкой. Ее знакомство с Лепсом состоялось благодаря родителям, мама дала согласие на отношение с 61-летним артистом.

Последние несколько месяцев в социальных сетях Авроры стали появляться внушительных размеров букеты цветов, подарки и кадры из дорогих ресторанов — подписчики начали гадать, кто же он — поклонник девушки, но и подумать не могли на Лепса. Предположительно, их роман начался в марте — как раз в этот период в аккаунте Авроры начали появляться публикации.