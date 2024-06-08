«К интиму пытаются склонить пары»: зачем мужчины и женщины ходят на эротический массаж — откровенный разговор с мастерами

Мастера массажа ответили на откровенные вопросы о своей работе и клиентах Источник: Полина Авдошина











Мануальная терапия — распространенная практика в современном обществе. Но если одни техники считаются общепризнанными, то о других принято говорить со стеснением и шепотом — не каждый готов обсуждать эротический массаж на людях. НГС задал несколько откровенных вопросов мастерам массажа. Что они ответили — в материале.



«У нас нет четкого определения»

Мастер эротического массажа Елена Хельман живет в Новосибирске последние полгода: она пришла в сферу массажа больше года назад, в 26 лет. По словам девушки, она — сексолог, дипломированный массажист и периодически проходит мастер-классы и курсы, а также получает высшее психологическое образование.

— Что такое эротический массаж? В массе я вижу две проблемы: у нас нет четкого определения (термина. — Прим. ред.) и есть опошление процедуры. За счет этого каждый воспринимает по-своему, сам себе дает характеристику, что такое эротический массаж, — рассказывает Елена. — Для меня — терапия, основанная в первую очередь на релаксирующем массаже, в процессе которого лежит возбуждение, направленное на снятие нервного напряжения и расслабление психики человека.



Елена работает преимущественно с мужчинами, в редких случаях — с женщинами. Мастер основывается на базе классического массажа, и в список противопоказаний к процедуре включает заболевания в острой форме, ЗППП, гнойно-воспалительные процессы и другое.

— Главное противопоказание — алко- и наркосостояние. Я не работаю с состоянием измененного сознания — это не для меня. К алкоголю я лояльна при условии, что это может быть бокал, но тогда мы дольше будем общаться до массажа. В целом алкоголь тоже особо не приветствую, — уточнила мастер.



Еще одной причиной для ее отказа в процедуре могут стать вопросы клиента — если человек спрашивает то, что уже указано в анкете мастера. Так, например, в случае, если человек заявит о желании интимной связи, то он не сможет попасть на прием.



Возможно ли физическое расслабление без психологического?

— Я считаю, что физическое — возможно. Почему? Чисто про физику: что такое оргазм? Это реакция на раздражение. Возьмите вибратор у женщин: раздражение и сокращение мышц — слабо, но в целом оргазм. У мужчин немного другая механика. Но если мы будем говорить про полное физиологическое удовольствие с выбросом дофамина, серотонина, окситоцина — всей химии, которая предаст сил и будет толкать вперед, — то здесь без психики никак, — сказала Елена.



Елена отметила, что около половины посетителей салонов эротического массажа состоят в отношениях —для некоторых из них процедура не является изменой в классическом понимании этого слова.



— Секса же нет? Для кого-то это какой-то более защищенный способ снятия напряжения. Опять же, в плане того, что нет секса — возможность заразиться венерическими заболеваниями минимальна, — отметила массажистка. — От того, как себя позиционирует мастер, за тем и пойдут. Еще аспект, что у мужчин большая психологическая нагрузка, и в целом их психика чуть слабее и более мягкая, чем у женщин.



Мастер привела пример сдержанности мужчин в тех или иных случаях и напомнила об избитых фразах, которые часто слышат в детстве: «Мальчики не плачут». Она отметила, что такие условные «правила» соблюдаются в обществе.



— И в Новосибирске я, кстати, в этом направлении ощущаю больше сдержанности, больше скованности, страха сказать (у мужчин. — Прим. ред.), что им нравится, как им нравится, чего они хотят, — отметила массажистка.

В салонах эротического массажа «завершение» посетителя является целью 90% сеансов. Вместе с тем мастер отмечает, что на ее сеансе это не главное — у нее акцент делается на психологическое расслабление клиента.



Репетитор английского языка и массажист

Игорь работает в сфере эротического массажа с начала 2023 года Источник: предоставил Игорь











Еще один массажист, с которым пообщался НГС, работает в Новосибирске с представительницами женского пола. Игорь окончил архитектурную художественную академию и более 10 лет трудился в графическом и веб-дизайне. Позже сибиряк решил сменить свою деятельность — сейчас он преподает английский, проводит эротический массаж и ведет телеграм-канал Pleasure For Women.

По словам мастера, мысль о работе в сфере массажа возникла у него еще в 2018 году, но реализовать идею на практике он смог лишь в начале 2023 года. До начала работы он проводил такую процедуру своей партнерше, а также был несколько раз в эротических салонах.



— Вернулся к этим мыслям примерно год назад. Я сформировал некую концепцию, сам для себя ее описал и начал искать первых клиентов. Это было довольно странно, потому что использовал приложения для знакомств, поначалу не представляя, как историю можно развивать. Было сумбурное начало, но в какой-то момент оно стало приносить плоды, — рассказал Игорь. — Что касается курсов — их не проходил, по сути, накопленный на тот момент опыт я собрал и «вылил» в свою концепцию, которая, естественно, с практикой усовершенствуется.



Игорь уточнил, что самым молодым его клиенткам было в районе 20–21 года, возрастной — 50 лет. Новосибирец также принимает пары, но в процессе не контактирует с мужчинами — либо действует в связке с напарницей, либо партнер клиентки наблюдает за массажем.



— Все это может происходить в одной комнате, даже на одной кровати, если в каких-то случаях пары хотят разделиться, то мы работаем параллельно в разных комнатах — опять же, в зависимости от места, возможностей, — объяснил Игорь.



Мужчина не принимает посетительниц дома, но планирует — сейчас он чаще всего работает в съемных апартаментах и гостиницах, иногда ездит к клиенту или арендует место в массажных салонах и студиях. Он не рекомендует идти на процедуру людям с половыми инфекциями, а также дисбактериозом.



Проработка сексуальности и раскрытие чувствительности

— Эротический массаж, если говорить в целом, направлен на расслабление и возбуждение. Также можно сказать о раскрытии, проработке сексуальности, раскрытии чувствительности, поиске эрогенных зон и изучении тела. И если говорить о каком-то результате в моменте, то об удовлетворении и получении оргазма, — отмечает Игорь. — На какие зоны направлен? На все все тело, потому что, как правило, хороший массаж начинается с полного релакса — в моей практике я обычно начинаю с головы и заканчиваю кончиками пальцев ног.



Сам процесс массажа, по словам мастера, начинается со знакомства и общения с клиенткой. К моменту, когда девушка приходит к новосибирцу, он готовит помещение и создает необходимую атмосферу — чтобы массаж не был похож на медицинскую процедуру. После общения мастер переходит к основной части, в том числе принятию душа.



— Водные процедуры — это тоже можно назвать частью процесса подготовки. Даже в моих программах, в салонах, есть такое понятие, как аквапенный массаж. Но на самом деле это не часто делаю — девушкам нужно личное пространство, и момент гигиены воспринимается как интимный процесс, — объяснил массажист. — Мы можем принять душ по отдельности, потом обернуться в полотенца и начать взаимодействие.



Игорь уточнил, что бывают случаи, когда он отказывал клиентам в проведении услуги — в частности, если они хотят того, что выходит за рамки массажа, или запрос на процедуру приходит исключительно от мужчины. Еще одним поводом для отказа может стать общение «до» — если люди переносят дату массажа, задают много вопросов и пытаются снизить цену приема.

Почему люди приходят на эротический массаж?

По словам массажиста, инициаторами похода на процедуру чаще всего в парах выступают мужчины Источник: предоставил Игорь











— У них может быть какая-то неудовлетворенность сексуальной жизнью, отношениями в целом. Либо они могут находиться в состоянии одиночества — например, после развода или разрыва отношений, или свободны и не пребывают в переживаниях, но хотят экспериментов. А может, и элементарно не хватает мужского внимания и сексуального удовлетворения — есть накопленное напряжение, — рассуждает Игорь.



Пары, по словам мужчины, чаще всего приходят на эротический массаж, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь и поэкспериментировать. При этом мастер уточнил, что, по его наблюдениям, инициаторами процедур скорее выступают мужчины.



— Что касается соотношения между людьми в браке и тех, кто не состоит в семейных отношениях, то у меня нет четкой статистики. Но мне кажется, что большая часть моих клиентов находится в отношениях. И поход на эромассаж может быть как открытым — легальным и согласованным с партнером, так и тайным. Последнее, по моим наблюдениям, реже.

Сибиряк отметил, что клиент может предложить интимную связь во время массажа — но это запрещено.



— В моей практике это бывало, особенно любят пытаться склонить к интиму пары, иногда и девушки, — сказал мужчина. — Таких вольностей, как секс на программе массажа, я себе не позволяю. В салонах это, мягко говоря, противопоказано — если вскроется, мало не покажется. Когда занимаюсь частной практикой, с одной стороны, волен делать что угодно, с другой — это уже можно расценивать как интимную услугу, что нелегально.



Игорь отметил, что вопрос легальности процедуры достаточно неоднозначен — некоторые салоны, по его мнению, «ходят по тонкому льду», и при желании их можно закрыть и подвести под статью за оказание интимных услуг.

Эротический массаж и закон

Адвокат ответил, является ли эротический массаж легальной сферой деятельности Источник: Полина Авдошина











— Само понятие интимных услуг не до конца описано юридически, за счет этого мы можем существовать. Относится ли эротический массаж к интимным услугам? И да и нет, на грани. Относить его напрямую к разновидности массажа можно, но немного лукаво, потому что здесь задействуются гениталии — контакт получается интимным. Это то, что не делают в медицинских и массажных кабинетах, как правило, — сказал массажист.



В кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) есть статья о занятии проституцией (ст. 6.11) — на сайте прокуратуры Хабаровского края сказано, что под этим термином следует понимать систематическое вступление в половую связь за материальное вознаграждение. Кроме того, в Уголовном кодексе РФ имеются статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией) и 241 (организация занятия проституцией).



В разговоре с НГС адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева объяснила, что КоАП предусматривает административную ответственность для лиц, вступающих в половую связь за вознаграждение. Для установления, являлась ли услуга сексуальной, необходимо проведение экспертизы с привлечением сексолога — помимо ряда мероприятий, направленных на сбор доказательств.

— С точки зрения уголовного закона, деятельность эротических массажных салонов можно рассматривать в части организации или вовлечения в занятия проституцией. Определить, сексуальная услуга или нет (в рассматриваемом случае массаж), возможно путем проведения экспертизы с привлечением сексолога, — сказала специалист. — Вовлечение или организация деятельности по предоставлению сексуальных услуг за плату предусматривает уголовную ответственность.