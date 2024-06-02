День Тимофея Грядочника в 2024 году: что можно и нельзя делать 2 июня, приметы и традиции

Самое пристальное внимание в день Тимофея Грядочника уделяли огурцам Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











«Пришел Тимофей — досевай огурцы скорей», — приговаривали давным-давно наши предки 2 июня. Православные верующие в этот день вспоминали благоверного князя Довмонта Псковского. В крещении его назвали Тимофеем, а позже в народе за ним закрепилось прозвище Грядочник. И праздник в его честь приходился ровно на тот период огородных работ, когда крестьяне сажали огурцы и прочие овощи. Само собой, с этим днем и сегодня связано много примет.



Кто такой Тимофей Грядочник

Довмонт родился в 13-м веке и происходил из князей Великого Литовского княжества. Но когда на его родине произошел государственный переворот, он бежал в Россию и вместе с семьей остановился в Пскове. Здесь на него снизошла благодать, и ослепленный ей Довмонт отрекся от язычества, ударился в православие, принял крещение и стал нарекаться Тимофеем.



В Пскове просто Довмонт не сидел. Он то и дело сражался с литовскими войсками, поэтому псковичи, видя, что Довмонт им человек не посторонний, выбрали его своим князем. Результаты выборов, кстати, не понравились великому князю Ярославу Ярославичу, и он даже планировал изгнать Довмонта из Пскова, но новгородцам эта идея не понравилась. Присоединяться к Ярославу они не стали, и тому ничего больше не оставалось, как распустить войска. А Довмонт (в том числе вместе с новгородцами) еще не раз давал отпор ливонским рыцарям. Благодаря своей несокрушимости он стал чрезвычайно уважаемым среди псковичей и правил землями 33 года.



При этом Довмонт был человеком очень набожным. Мало того что перед каждым военным походом он молился в храме и получал благословение от духовника, так еще и после каждой отбитой вражеской атаки князь приказывал строить храм.



После смерти Довмонта стали почитать как божественного покровителя Пскова, а день его памяти, 2 июня, называли Тимофей Грядочник или Огуречник. Секрет появления такого прозвища кроется в том, что к этому дню в северных регионах Руси устанавливалась теплая погода и крестьяне уже вовсю сажали огурцы.



Традиции на Тимофея Грядочника

Поскольку крестьяне к Тимофею Грядочнику уже работали в полях, то и ритуалы, связанные с этим праздником, относятся преимущественно к посадкам. На грядках в этот день работали только женщины, причем всю работу они должны были делать тайком. Если кто-то спросит, что они делают, нужно было соврать и сказать, например, что они занимаются прополкой сорняков. Делать так нужно было для того, чтобы никто не сглазил урожай.



В то же время в южных регионах огурцы уже созревали, и тут тоже были свои традиции, связанные опять же со сглазом. На юге первый огурец закапывали в землю — считалось, что если его кто-нибудь увидит, то это погубит весь урожай.



Кроме того, на Тимофея Огуречника огурцы поливали строго определенным количеством воды, а для удобрения использовали только свежий (и ни в коем случае не конский) навоз — считалось, что благодаря этому огурцы не будут горчить. А если в этот день на грядках обнаруживались увядшие растения, их поливали святой водой.



Приметы на Тимофея Грядочника

На Тимофея Грядочника крестьяне особое внимание уделяли природе и окружающему миру. Считалось, что услышать крик петуха или кваканье лягушки во время работ в этот день сулит хороший урожай. Также крестьяне смотрели на ели: если на них оказывалось много шишек, это также говорило о богатом урожае. Ну а если во время полевых работ людей начинали жалить пчелы, считалось, что в ближайшее время погода не заладится, начнутся дожди.



Есть и другие приметы:



если 2 июня кроты выползают из нор — впереди ливень;

солнце на закате садится в тучу — жди ненастья;

душный вечер — к осадкам;

облака плывут высоко и медленно — к хорошей погоде;

ясный солнечный день — к богатому урожаю.



А пока северяне отбивались от пчел и смотрели на ели, на юге Руси уже присматривались к первым огуречным всходам — если плети у них желтели, считалось, что соседи всё-таки сглазили урожай.



Что можно делать на Тимофея Грядочника

Утро на Тимофея Грядочника православные начинали в церкви с молитв. У Довмонта Псковского искали поддержки в укреплении веры, у мученика Фалалея Эгейского просили исцеления от болезней и помощи в посевных делах.



После церкви крестьяне шли в поле, где самое большое внимание уделяли огурцам.



Некоторые обряды на Тимофея Грядочника связаны с привлечением в дом благополучия и богатства. Для этого, к примеру, женщины украшали дом цветками жасмина. Сорванные цветы они раскладывали по углам. Считалось, что их аромат поможет наладить финансовые дела в семье.



Что нельзя делать на Тимофея Грядочника

Считается, что 2 июня негативным воздействиям подвержены не только огурцы и прочие овощи, но и маленькие дети. Поэтому родители старались не оставлять их с чужими людьми и всегда брали с собой.



Также считается, что в этот день нельзя замешивать тесто и печь пироги — в противном случае ждите длительных болезней и несчастий. Беременным женщинам нельзя заниматься рукоделием — вязать, шить и завязывать узлы. Иначе ребенок при родах может запутаться в пуповине.



В этот день лучше избегать конфликтов и ссор — в будущем это может принести серьезные неприятности. Лучше провести 2 июня в гармонии и спокойствии — это поможет избежать возможных проблем.

