Стало известно, что будет в новой серии мультика «Маша и Медведь»

Продюсер мультфильма «Маша и Медведь» раскрыл небольшую тайну новой серии. Дмитрий Ловейко на сцене в Новосибирске поделился информацией о том, что Маша и ее друг Медведь столкнутся с гостем из Рио-де-Жанейро.

— В нашей среде не принято раскрывать тайны, лучше когда сюрпризы возникают на экране. Могу сказать для родного Новосибирска, что в следующей серии, которая выйдет в течение месяца, к нашим персонажам Маше и Медведю к ним неожиданно прилетит подарок и гость из Рио-де-Жанейро, — рассказал Дмитрий Ловейко на сцене «Народной премии НГС».