НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 747мм 47%
Подробнее
8 Пробки
USD 88,69
EUR 96,30
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Мэр попросил ускорить ремонт Октябрьского моста

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Развлечения Народная премия НГС эксклюзив Стало известно, что будет в новой серии мультика «Маша и Медведь»

Стало известно, что будет в новой серии мультика «Маша и Медведь»

Продюсер Дмитрий Ловейко поделился подробностями на сцене в Новосибирске

393
9 комментариев
Продюсер мультфильма Дмитрий Ловейко учился в НГУ

Продюсер мультфильма «Маша и Медведь» раскрыл небольшую тайну новой серии. Дмитрий Ловейко на сцене в Новосибирске поделился информацией о том, что Маша и ее друг Медведь столкнутся с гостем из Рио-де-Жанейро.

— В нашей среде не принято раскрывать тайны, лучше когда сюрпризы возникают на экране. Могу сказать для родного Новосибирска, что в следующей серии, которая выйдет в течение месяца, к нашим персонажам Маше и Медведю к ним неожиданно прилетит подарок и гость из Рио-де-Жанейро, — рассказал Дмитрий Ловейко на сцене «Народной премии НГС».

Дмитрий Ловейко жил в Академгородке и окончил НГУ по специальности «теоретическая кибернетика», здесь же продюсер мультфильма встретил свою жену Ольгу, вместе они уже 35 лет. Сейчас Ловейко — предприниматель, директор студии «Анимаккорд», сопродюсер мультсериала «Маша и Медведь», член правления «Ассоциации предприятий индустрии детских товаров».

Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году в выпуске программы «Спокойной ночи, Малыши». Идея мультсериала о хулиганке Маши и ее друге Медведе принадлежит аниматору Олегу Кузовкову, он придумал ее еще в середине 90-х годов, 10 лет искал студию и продюсеров, которые вложились бы в этот проект. В 2008 году проект начали реализовывать, Дмитрий Ловейко стал продюсером, творческой частью занимался Кузовков. Сейчас мультфильм популярен среди детей, одну из серий посмотрели 4,5 миллиарда раз.

Признавайтесь, ваши дети смотрят «Машу и Медведь»?

Да, смотрят
Нет, не смотрят

Дмитрий Ловейко раскрыл тайну серии на «Народной премии НГС». О том, как прошла церемония вы можете прочитать в нашем репортаже, там мы рассказали обо всех трогательных моментах. Список лучших компаний, по версии новосибирцев, вы можете посмотреть в нашем материале, а найти себя на снимках — здесь.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Маша и Медведь Мультик Мультфильм Продюсер Народная премия НГС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

yulya71,  57

Жэка,  33

Sergei,  43

Сова,  35

Мария,  38

Елизавета,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление