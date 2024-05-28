Стало известно, что будет в новой серии мультика «Маша и Медведь»

Продюсер мультфильма «Маша и Медведь» раскрыл небольшую тайну новой серии. Дмитрий Ловейко на сцене в Новосибирске поделился информацией о том, что Маша и ее друг Медведь столкнутся с гостем из Рио-де-Жанейро.
— В нашей среде не принято раскрывать тайны, лучше когда сюрпризы возникают на экране. Могу сказать для родного Новосибирска, что в следующей серии, которая выйдет в течение месяца, к нашим персонажам Маше и Медведю к ним неожиданно прилетит подарок и гость из Рио-де-Жанейро, — рассказал Дмитрий Ловейко на сцене «Народной премии НГС».
Дмитрий Ловейко жил в Академгородке и окончил НГУ по специальности «теоретическая кибернетика», здесь же продюсер мультфильма встретил свою жену Ольгу, вместе они уже 35 лет. Сейчас Ловейко — предприниматель, директор студии «Анимаккорд», сопродюсер мультсериала «Маша и Медведь», член правления «Ассоциации предприятий индустрии детских товаров».
Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году в выпуске программы «Спокойной ночи, Малыши». Идея мультсериала о хулиганке Маши и ее друге Медведе принадлежит аниматору Олегу Кузовкову, он придумал ее еще в середине 90-х годов, 10 лет искал студию и продюсеров, которые вложились бы в этот проект. В 2008 году проект начали реализовывать, Дмитрий Ловейко стал продюсером, творческой частью занимался Кузовков. Сейчас мультфильм популярен среди детей, одну из серий посмотрели 4,5 миллиарда раз.
Признавайтесь, ваши дети смотрят «Машу и Медведь»?
Дмитрий Ловейко раскрыл тайну серии на «Народной премии НГС». О том, как прошла церемония вы можете прочитать в нашем репортаже, там мы рассказали обо всех трогательных моментах. Список лучших компаний, по версии новосибирцев, вы можете посмотреть в нашем материале, а найти себя на снимках — здесь.
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