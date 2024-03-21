Глава партии ЛДПР Слуцкий — об участии Кологривого в фильме о жизни Владимира Жириновского

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия позже озвучит свое мнение о кандидатуре Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского.
В феврале этого года стало известно, что Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в фильме о жизни политика. Как утверждает издание News.ru, актер договорился об участии в проекте на встрече с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким.
Напомним, что сегодня судья вынес решение и назначил Кологривому семь суток административного ареста за мелкое хулиганство. Скандал со звездой из Новосибирска произошел в ночь на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. 20 марта появилось видео драки. Актер лежал на коленях у сотрудницы бара и начал к ней приставать. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.
Актер признался, что в тот момент был пьян. 20 марта его задержали, и ночь Никита Кологривый провел в спецприемнике.
Из-за скандала имя Никиты Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» (+16) в Москве на официальном сайте концертного зала «Барвиха Luxury Village». Как узнал НГС, актер не выйдет на сцену.