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Глава партии ЛДПР Слуцкий — об участии Кологривого в фильме о жизни Владимира Жириновского

Новосибирский актер попал в скандал, а после его арестовали

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Он проведет 7 суток под административным арестом

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия позже озвучит свое мнение о кандидатуре Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского.

В феврале этого года стало известно, что Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в фильме о жизни политика. Как утверждает издание News.ru, актер договорился об участии в проекте на встрече с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким.

Напомним, что сегодня судья вынес решение и назначил Кологривому семь суток административного ареста за мелкое хулиганство. Скандал со звездой из Новосибирска произошел в ночь на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. 20 марта появилось видео драки. Актер лежал на коленях у сотрудницы бара и начал к ней приставать. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.

Актер признался, что в тот момент был пьян. 20 марта его задержали, и ночь Никита Кологривый провел в спецприемнике.

Из-за скандала имя Никиты Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» (+16) в Москве на официальном сайте концертного зала «Барвиха Luxury Village». Как узнал НГС, актер не выйдет на сцену.

ПО ТЕМЕ
Никита Кологривый Леонид Слуцкий Партия ЛДПР Новосибирск Владимир Жириновский
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