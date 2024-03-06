Они же одинаковые! У кого из российских звезд есть не менее известные двойники: фото

Кстати, похожими друг на друга артисты стали только во взрослом возрасте, когда у Аверина появилась лысина, а Плетнев набрал пару килограммов. Схожесть актеров проявляется не только во внешнем виде. Чувство юмора и у Максима, и у Кирилла на высоте.



Виктор Хориняк и Владимир Яглыч

Этих актеров часто путают, потому что Виктор и Владимир одновременно стали звездами телеканала СТС. Хориняк был барменом в сериале «Кухня», а Яглыч играл нападающего в «Молодежке». Кажется, только самые внимательные телезрители могли отличить одного актера от другого, ведь они похожи как две капли воды и их имена начинаются на одну и ту же букву.