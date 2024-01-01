Тусовки, детективы, Stand Up: куда пойти в Новосибирске на январских выходных — большая афиша (6+)

1
Концерты
Концертов и приезжих звезд на новогодних каникулах в Новосибирске будет немного. Но это, возможно, повод открыть для себя что-то новое и послушать местных музыкантов.
В первый день 2024 года в клубе «Ночь» в «Победе» будет концерт группы Kulturno (12+). Билеты на него стоят от 3 тысяч рублей. Зрители на концерте, как пишут организаторы, смогут послушать знаменитые хиты и авторские песни. На следующий день, 2 января, в клубе «Ночь» будет выступать Vinyl Band (12+) — винтаж-поп группа. Купить билеты можно по цене от 1000 рублей.
В ДК железнодорожников 2 января пройдет концерт «Белорусские песняры» (6+). Как говорится в описании, это легендарный ансамбль, который существует больше 50 лет. Послушать музыкантов из Беларуси можно за 800 рублей. В клубе «Ночь» 3 января пройдет спектакль-концерт «Высоцкий» (18+), билеты на который стоят от 850 рублей. На сцене покажут жизнь Владимира Высоцкого и исполнят его музыку.
В первые дни 2024 год в Новосибирск приедет знаменитый Хор Турецкого (0+). Новогоднее шоу пройдет в ДКЖ 4 января. Билеты стоят от 2300 рублей. Послушать ударно-скрипичное шоу Ultra (12+) можно за 1000 рублей. Концерт пройдет в клубе «Ночь» 4 января. Зрители могут услышать уникальный музыкальный проект, соединивший звучание двух скрипок и ударных.
Послушать каверы можно от группы M&Dance (12+), цены на билеты начинаются от
В «Евразии» с 4 по 7 января будет проходить «Новогоднее русское шоу» (12+). Послушать русскую народную музыку еще и с элементами спектакля можно за 500 рублей. А вот для любителей рок-музыки может быть интересен концерт группы «Инди Раганди» (18+) в рок-баре Дом RM. Вход на концерт местной группы —
Автор песни «Родины», «АнимациЯ» (16+), выступит в «Бродячей собаке»
В воскресенье, 7 января, в ДКЖ пройдет концерт группы Стаса Намина «Цветы» (6+). Музыканты исполнят свои хиты «Звёздочка моя ясная», «Мы желаем счастья вам», «Летний вечер», «Честно говоря». Билеты стоят от 1500 рублей.
В Доме ученых СО РАН в понедельник, 8 января, состоится концерт «Blues Doctors c симфоническим оркестром. Легенды блюза» (0+). Билеты стоят от 1800 рублей. В этот же день, 8 января, в клубе «Ночь» пройдет выступление группы «Айвазовский Оркестра» (12+), билеты на который стоят от 1200 рублей. Как пишут на сайте «Победы», это не просто кавер-группа из Новосибирска, но и участники проекта «Битва каверов» на канале СТС.
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2
Театр
В Художественном музее Новосибирска 2 и 7 января будет спектакль «Вы не по адресу» (16+). Комедия расскажет о трех одиноких парижанках. Билеты от
За 600 рублей в Доме актера можно посмотреть комедию «Три красавицы» (16+). Историю про трех подруг, которые решили изменить свою судьбу и найти себе спутников, расскажут со сцены 2 января. Спектакль «Взрослые игры» (12+) покажут 3 января в ДКЖ. В ролях будут Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алена Яковлева, Евгений Парамонов и другие. Билеты на сентиментальную комедию стоят от
Балетом «Конек-горбунок» (6+) можно будет насладиться в Оперном театре 3 и 4 января. Билеты на сказочную русскую феерию стоят от
Волшебная опера-сказка «Морозко» (6+) в постановке главного режиссера театра Вячеслава Стародубцева покажут в Оперном театре 2 и
Балет «Конек-Горбунок» (6+) можно посмотреть 3 января в Оперном театре. Билеты стоят от 3 тысяч рублей.
В театре «Красный факел» 5 января покажут детективный триллер «Странный ужин инспектора Раффинга» (18+) по произведению Дона Нигро. По информации с сайта театра, на момент публикации, остались только билеты за
Спектакль про мошенников и аферистов «Криминальное трио» (18+) можно посмотреть в театре эстрады и кабаре 5 января. Билеты от 1000 рублей. На следующий день, 6 января, в театре эстрады и кабаре покажут спектакль «Турецкие ночи» (18+). Посмотреть историю о жарком лете и любви во время январских каникул можно за
Комедию с интригующим названием «Одинокий мужчина заурядной внешности желает познакомиться» (16+) покажут в Доме актеров 5 января. Билеты от
В субботу, 6 января, в Художественном музее пройдет спектакль «Ночной визит к замужней женщине» (16+). Билет на драму о любви стоит от 600 рублей. В воскресенье за 1000 рублей можно посмотреть музыкальный спектакль «Право на лево» (18+). Комедию про семейную жизнь покажут в театре эстрады и кабаре.
Ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» (0+) пройдет в Новосибирске в «Сибирь-Арене». Организаторы обещают красоту фигурного катания, яркие костюмы, музыку и световое шоу. Билеты на выступления стоят от 1000 рублей. Посмотреть шоу можно 6 и 8 января.
Комедию по произведению Александра Цыпкина «Люди своевременных взглядов» (18+) покажут в «Красном факеле» 7 января. Билеты на момент публикации остались только за 4500 рублей. На следующий день, 8 января, пройдет спектакль «Тайм-аут» (18+). Фантазию Марины Крапивиной про маленького человека в режиссерской работе Петра Шершерского можно посмотреть за 450 рублей.
В музыкальном театре Новосибирска 7 и 8 января покажут спектакль «Оперетта навсегда» (12+). Билеты на спектакль-ревю стоят от 700 рублей. В Доме актеров 8 января покажут спектакль «Страсти по объявлению» (16+). Билеты на комедию стоят от 600 рублей.
В понедельник, 8 января, спектакль «Имя» (16+) пройдет в филармонии имени Каца. Постановка расскажет о том, как безобидный ужин превратился в скандал из-за темы выборы имени. Билеты стоят от 300 рублей.
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3
Стендап и комедия
Новогодние номера и миниатюры покажут актеры в «Бродячей собаке» в программе «Ха!Мы! Новый год» (18+). Билеты от 700 рублей, выступления пройдут 3, 4 и 5 января.
Резидент проекта StandUp Show на канале ТНТ, комик Валентин Сидоров (18+), выступит в ККК имени Маяковского 6 января. Билеты на стендап стоят от 1300 рублей.
Каждый вечер с 1 января по 8 января в баре «Сплетни» будет проходить «Женский стендап» (18+). В первые два дня нового года билеты стоят от
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4
Классическая музыка
В филармонии имени Каца за
В Краеведческом музее 5 января состоится концерт новосибирского театра оперы и балета «Музыка для вас» (12+) под руководством Натальи Жук. В программе: музыка
В филармонии имени Каца 3 января пройдет концерт «Не опять, а с Новым!» (12+) с баритоном Владиславом Косаревым из Москвы. Музыку исполнит Русский академический оркестр. Как пишут на сайте филармонии, в концерте вы услышите лирические и зажигательные композиции российской и зарубежной эстрады, а также самые любимые новогодние мелодии. Билеты стоят от
Услышать орган в филармонии имени Каца можно будет 3 и 4 января в программе «Новогодний орган» (12+). Билеты обойдутся в
В филармонии также решили устроить рождественский «Голубой огонек» (12+). На нем выступят новосибирская хоровая капелла и инструментальный ансамбль. Со сцены прозвучат песни известных российских композиторов. Билеты от 300 рублей.
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5
Экскурсии и лекции
За 1500 рублей с 4 по 7 января можно проехать на «Первом новогоднем маршруте — 2024» (6+). Гостей обещают свозить в музеи Новосибирска, устроить мастер-класс и рассказать интересные истории. Отправляется автобус от ККК Маяковского.
В Краеведческом музее Новосибирска работает новогодняя выставка «Когда елка была большой» (0+) — на ней показывает коллекцию елочных украшений и подарочных упаковок
Помимо елочных украшений в Краеведческом можно посмотреть выставку «Шедевры Гюстава Доре» (0+). Бесплатные экскурсии пройдут 4 января и 7 января в 12:00. На обзорной экскурсии зрителям покажут
Бесплатные экскурсии будут и в городской усадьбе Ново-Николаевска (0+) на Ленина, 23. Экскурсии пройдут по постоянной композиции 3, 4, 5, 6 и
Музей «Контора инженера Будагова» приглашает на вечер «По рельсам и шпалам воспоминаний» (12+) в честь дня рождения Григория Моисеевича Будагова. Мероприятие пройдет 3 января в 16:00, билет стоит 250 рублей. Как пишут организаторы, на вечере можно познакомиться с биографией одного из основателей Новосибирска, увидеть подлинный фотоальбом инженера Будагова и услышать, как звучит настоящий симфонион.
В Краеведческом музее Новосибирска 6 января в 14:00 пройдет встреча с археологом Сергеем Росляковым. Он прочитает лекцию «Нуми Торум и другие жители небес» (0+), которая посвящена древним сибирским богам. Лекция включена в стоимость билета на входе.
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6
Шествия и фестивали
В среду, 3 января, возле ККК Маяковского пройдет шоу новогодних игрушек и карнавальное шествие по Красному проспекту. Мэрия Новосибирска приглашает новосибирцев присоединиться к костюмированному и бесплатному мероприятию.
В парке «Арена» несколько дней будет идти фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб» (0+). Открытие запланировано на
Окончание фестиваля запланировано на 8 января. В мэрии обещают, что в этот день с 12:00 до 16:00 пройдет народное гуляние с участием музыкантов, конкурсами и призами.
На Рождество, 7 января, в 12 часов на Михайловской набережной пройдет «Самый добрый концерт» (0+). Артисты бесплатно выступят с произведениями мировой классики.
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7
Клубы (18+)
В первый день 2024 года в «Подземке» соберутся любители танцевальной музыки начала 2000-х. Flashback 2024 (18+) начнется 1 января в 11 вечера, и билеты можно будет купить только на входе. Об их стоимости в группе мероприятия не рассказали.
Музыкальный проект «Coyc club» (18+) 5 января в «Подземке» отмечает день рождения. Организаторы обещают выступление локальных артистов, рэп, диджей-сеты и беззаботную атмосферу. Вход стоит от 400 рублей.
Под диджей-сеты предлагает отдохнуть команда Eco Waves (18+). Клаб-шоу-вечеринка с выступлением артистов пройдет в «Подземке» 6 января. Информации о стоимости билетов в группе мероприятия нет.
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8
Выставки
В конце декабря в Художественном музее Новосибирска открылась выставка «Путь» (12+), на которой представлены работы молодых художников Екатерины Чигодаевой, Романа Соболя и Георгия Титунина. Обычный билет стоит 450 рублей.
В музее природы идет выставка «Самый-самый» (0+), которая рассказывает про рекордсменов в мире животных — гигантской акуле мегалодоне, саблезубой кошке смилодоне и других. За 300 рублей за билет зритель узнает, у кого самые большие зубы, самый кривой клюв и самый крепкий сон.
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9
Кино
Поход в кинотеатр на новогодние каникулы — традиция для многих семей. НГС собрал небольшую подборку фильмов, которые идут в кино. Так, в конце декабря в Новосибирске начали показывать новую картину «Вонка» (6+) с Тимоти Шаламе.
Из зарубежного зрителей также может заинтересовать фильм «Наполеон» (16+), который рассказывает историю знаменитого французского императора. Как пишут на сайтах, в картине большое внимание уделяется его любовной истории с Жозефиной. Событием этого года стал документальный фильм Taylor Swift: The Eras Tour (12+) — он попал в Книгу рекордов Гинесса как самый кассовый концертный фильм.
Любители ужасов могут сходить на новогодних каникулах на «Крик. Ночь перед Рождеством» (18+) — американский фильм расскажет про то, как девушка в параллельной вселенной ищет серийного убийцу.
В России также вышли несколько новогодних фильмов. Например, «Новогодний ол инклюзив» (12+). Кроме этого, в прокате появилась картина «Теща» (16+) с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовых в главных ролях. Комедию про семейный конфликт снял режиссер Аскар Узабаев.
В кино показывают и традиционные «Елки 10» (12+). Кино посвящено обретению семейного счастья в Новый год. Для похода с детьми можно выбрать фильм «Манюня: новогодние приключения» (6+) — кино снято по ТВ-сериалу.
Про приключения в новогоднюю ночь в ресторане есть сняли фильм «Новогодний шеф» (12+) с Зоей Бербер и Павлом Прилучным. Большой премьерой для многих станет продолжение знаменитого кино — «Холоп 2» (12+). Сюжет про перевоспитание повторится, но в этот раз в роли мажора оказалась девушка Катя.
1 января выходит комедия «Бременские музыканты» (6+) о трубадуре и его друзьях.
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