Тусовки, детективы, Stand Up: куда пойти в Новосибирске на январских выходных — большая афиша (6+)

Концертов и приезжих звезд на новогодних каникулах в Новосибирске будет немного. Но это, возможно, повод открыть для себя что-то новое и послушать местных музыкантов.

В первый день 2024 года в клубе «Ночь» в «Победе» будет концерт группы Kulturno (12+). Билеты на него стоят от 3 тысяч рублей. Зрители на концерте, как пишут организаторы, смогут послушать знаменитые хиты и авторские песни. На следующий день, 2 января, в клубе «Ночь» будет выступать Vinyl Band (12+) — винтаж-поп группа. Купить билеты можно по цене от 1000 рублей.

В ДК железнодорожников 2 января пройдет концерт «Белорусские песняры» (6+). Как говорится в описании, это легендарный ансамбль, который существует больше 50 лет. Послушать музыкантов из Беларуси можно за 800 рублей. В клубе «Ночь» 3 января пройдет спектакль-концерт «Высоцкий» (18+), билеты на который стоят от 850 рублей. На сцене покажут жизнь Владимира Высоцкого и исполнят его музыку.

В первые дни 2024 год в Новосибирск приедет знаменитый Хор Турецкого (0+). Новогоднее шоу пройдет в ДКЖ 4 января. Билеты стоят от 2300 рублей. Послушать ударно-скрипичное шоу Ultra (12+) можно за 1000 рублей. Концерт пройдет в клубе «Ночь» 4 января. Зрители могут услышать уникальный музыкальный проект, соединивший звучание двух скрипок и ударных.

Послушать каверы можно от группы M&Dance (12+), цены на билеты начинаются от 1000 рублей . Гостей будут ждать в клубе «Ночь» 5 января . Автор трека «Пушка» и блогер Кобяков (0+) выступит в ДК железнодорожников 6 января. Билеты на концерт стоят от 1500 рублей .

В «Евразии» с 4 по 7 января будет проходить «Новогоднее русское шоу» (12+). Послушать русскую народную музыку еще и с элементами спектакля можно за 500 рублей. А вот для любителей рок-музыки может быть интересен концерт группы «Инди Раганди» (18+) в рок-баре Дом RM. Вход на концерт местной группы — 300 рублей .

Автор песни «Родины», «АнимациЯ» (16+), выступит в «Бродячей собаке» 7 января . Билеты от 1000 рублей . Эстрадную музыку послушать можно на квартирнике с Виталием Гудковым и Антоном Войналовичем (16+). Песни под гитару будут звучать в кафе Capriccio 7 и 8 января. На сцене клуба «Ночь» в «Победе» прозвучит музыка в стиле свинг и босанова от группы «2+1» (12+). Билеты от 1000 рублей .

В воскресенье, 7 января, в ДКЖ пройдет концерт группы Стаса Намина «Цветы» (6+). Музыканты исполнят свои хиты «Звёздочка моя ясная», «Мы желаем счастья вам», «Летний вечер», «Честно говоря». Билеты стоят от 1500 рублей.

В Доме ученых СО РАН в понедельник, 8 января, состоится концерт «Blues Doctors c симфоническим оркестром. Легенды блюза» (0+). Билеты стоят от 1800 рублей. В этот же день, 8 января, в клубе «Ночь» пройдет выступление группы «Айвазовский Оркестра» (12+), билеты на который стоят от 1200 рублей. Как пишут на сайте «Победы», это не просто кавер-группа из Новосибирска, но и участники проекта «Битва каверов» на канале СТС.