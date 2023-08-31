Новосибирец заявил, что 3,5 года не может вернуть деньги за концерт Guano Apes — организаторы обещают заработать и вернуть

На момент публикации поговорить лично с горожанином не удалось. Корреспондент НГС связалась с директором агентства Concert 54 Алексеем Уткиным. Руководитель организации прокомментировал сложившуюся проблему. По его словам, об отмене концерта стало известно в марте 2020-го, буквально за месяц до предстоящего шоу. Артисты не смогли приехать в связи с коронавирусными ограничениями. Позже мероприятие так и не состоялось из-за ряда ограничений в России.



— Guano Apes — иностранцы, они не могут физически вернуть нам аванс в связи с непростой международной ситуацией. Сейчас мы зарабатываем на других концертах, чтобы начать постепенно возвращать зрителям средств. Это непросто. Мы много работали с зарубежными артистами, но в один момент у нас все отменилось, — объяснил Алексей Уткин.

