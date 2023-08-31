Новосибирец заявил, что 3,5 года не может вернуть деньги за концерт Guano Apes — организаторы обещают заработать и вернуть

Житель Новосибирска заявил, что почти 3,5 года не может добиться возврата денег за отмененный концерт группы Guano Apes. Организаторы поясняют, что у них нет денег, но от обязательств не отказываются.
На портале Flamp новосибирец написал, что приобрел билеты на выступление, организатором которого являлось концертное агентство Concert 54. Мероприятие запланировали на 18 апреля 2020 года. Но из-за начавшейся пандемии COVID-19 и ограничений шоу сначала перенесли на другую дату, затем отменили. По словам поклонника музыкантов, он потребовал от агентства вернуть потраченные на билеты деньги, но так как не дождался поступления средств.
— Почти 3,5 года тянется история. В соцсетях комментарии и обсуждения закрыты, письма игнорируются. Судя по разговорам, такая ситуация у всех тотально, — написал мужчина.
На момент публикации поговорить лично с горожанином не удалось. Корреспондент НГС связалась с директором агентства Concert 54 Алексеем Уткиным. Руководитель организации прокомментировал сложившуюся проблему. По его словам, об отмене концерта стало известно в марте 2020-го, буквально за месяц до предстоящего шоу. Артисты не смогли приехать в связи с коронавирусными ограничениями. Позже мероприятие так и не состоялось из-за ряда ограничений в России.
— Guano Apes — иностранцы, они не могут физически вернуть нам аванс в связи с непростой международной ситуацией. Сейчас мы зарабатываем на других концертах, чтобы начать постепенно возвращать зрителям средств. Это непросто. Мы много работали с зарубежными артистами, но в один момент у нас все отменилось, — объяснил Алексей Уткин.
По его словам, организаторы сами потеряли крупные невозвратные суммы, потраченные на рекламу и билеты на самолет для музыкантов.
— Мы по мере возможности стараемся предложить альтернативу — обменять билеты на другие концерты, предложить приобрести мерч. Если ничего не подходит, то потихоньку выплачиваем. Концертный бизнес только начинает приходить в себя. К осени у нас хорошие перспективы, ждем аншлаги, если хорошо заработаем, то раздадим деньги, — объяснил Алексей Уткин.
Для возврата средств необходимо отправить запрос на официальную почту, на сайте агентства указан полный регламент оформления заявки. Как рассказал директор, нужно предоставить билет, скриншот или его фото, чек и заявление. Точную дату перевода денег поклонникам за неудачное мероприятие он не назвал.
В конце 2021 года пять читателей НГС рассказали свои истории о том, с чем им пришлось столкнуться после покупки билетов и прихода пандемии. А юрист объяснил, возможно ли вернуть деньги.