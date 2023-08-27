«Они должны идти в мир»: как сибирячка делает костюмы королевам красоты — видеоистория

Ольга Пашкина — мастерица кокошников из Новосибирска, в этом году она стала героем Народной премии НГС и вручила награду победителю в одной из номинаций на сцене кинотеатра им. Маяковского. Перед тем как герой выходил на сцену, про него показывали небольшой фильм. Предлагаем читателям НГС его посмотреть. В этом видео Ольга показывает свои костюмы, которые никого не оставят равнодушным. Мастерицу знают не только в родном городе, заказы поступают из других городов и даже стран.

