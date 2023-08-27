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Народная премия НГСПодробности

«Они должны идти в мир»: как сибирячка делает костюмы королевам красоты — видеоистория

Кокошники мастерицы Ольги Пашкиной заказывают даже за границей

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В этом видео мастерица показывает свои кокошники, в которых участницы конкурсов красоты покоряют мир

Видео: NGS.RU

Ольга Пашкина — мастерица кокошников из Новосибирска, в этом году она стала героем Народной премии НГС и вручила награду победителю в одной из номинаций на сцене кинотеатра им. Маяковского. Перед тем как герой выходил на сцену, про него показывали небольшой фильм. Предлагаем читателям НГС его посмотреть. В этом видео Ольга показывает свои костюмы, которые никого не оставят равнодушным. Мастерицу знают не только в родном городе, заказы поступают из других городов и даже стран.

— Уже около 50 кокошников сделала. Многие из них проданы, по России разъехались. Один кокошник я продала в Рим, один кокошник — в Новый Орлеан, — рассказывает Ольга Пашкина. — Я считаю, что они должны идти в мир.

Для Ольги это не работа и не способ заработка, а хобби, отдушина. Увлечение появилось с того момента, как она посетила мастер-класс известного бутафора Евгения Фриона. Первый кокошник весил больше 5 килограммов, для того, чтобы он удержался на модели, даже использовали леску. Посмотрите вдохновляющее видео про мастерицу и ее необычные костюмы. Еще больше фотографий и историй про кокошники — в материале Ильи Калинина.

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