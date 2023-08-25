«Это лето мы никому не отдадим»: как в 30-градусную жару в Новосибирске прошел фестиваль с двумя рок-звездами

В Новосибирске посреди рабочего четверга, 24 августа, в Центральном парке прошел патриотический фестиваль «Русское лето #ZаРоссию». Хедлайнерами праздника, который закончился рок-концертом, стали группа «7Б» и солист «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец. Корреспонденты НГС побывали на мероприятии.
Дневная часть
Фестиваль начался в 14:00. Центральную площадь парка оградили, фонтан выключили и гуляющих людей пропускали через специальные рамки. На входе у всех строго проверяли сумки. На круглой площади с 14:00 до 19:00 проходили детские и спортивные активности. Возле небольшой палатки можно было написать письмо солдатам на фронт.
В одном углу территории фестиваля стояли доски с интеллектуальными квестами, а в другой — мужчины с выставкой оружия, кувалдой и перчатками для бокса. Как и ожидалось, людей больше у последних.
Вокруг кувалды собрались пара десятков человек. Основная аудитория фестиваля днем — женщины и дети. Немногочисленные молодые люди поднимали кувалду и старались удержать ее на вытянутой руке как можно дольше.
По соседству мамы радостно ставили детей позировать с оружием. Мальчика лет пяти облачили в бронежилет, дали винтовку, и он счастливо улыбался. Не проходили мимо стихийных фотосессий и сами женщины, делая селфи.
В первый час работы на фестивале было много случайных прохожих. В четверг в Новосибирск вернулась жара, температура поднялась под +30 градусов. Многие новосибирцы выбрались в парк погулять.
Корреспондент НГС встретила мужчину на скамейке. Он объяснил, что прилетел из Якутии в гости и просто гулял: ему повезло попасть на праздник, послушать музыку и стихи.
В 14:30 на сцену вышла современная поэтесса Мария Ватутина. Женщина в ярком красном платье читала патриотические произведения. Выступающая громко объявила, что современная русская поэзия жива. В этот момент ее у сцены слушали 9 женщин и один пожилой мужчина.
— А вот она — страна — взяла и встала,
Когда пришла военная пора.
И мальчики, гонимые вчера,
Подняли трикотажные забрала.
А значит, никогда не умирала
Страна моя, ошиблись доктора, — декламирует со сцены поэтесса.
Член Общественной палаты Новосибирской области и представитель в регионе проекта «Сильнейшая нация в мире» Сергей Леонов рассказал журналистам, что смысл фестиваля — отметить окончание лета.
— Лето всегда нас объединяет, наше настроение, помыслы и эмоции. Мы собрались здесь и послушать музыку и вспомнить, как мы провели лето, подумать, что нас ждет впереди, настроиться на серьезную работу. Это лето у нас кто-то хочет отобрать, но мы его никому не отдадим, — поделился размышлениями Сергей Леонов.
На вопрос о том, почему решили проводить фестиваль в будний день, Сергей Леонов ответил, что на выходные все разъедутся на дачи.
Тем временем голос ведущего звучал на весь Центральный парк. Он призывал поскорее прийти, позвать с собой друзей и позвонить родственникам.
Вечерняя часть
В полшестого на сцене выступила группа «Снимки» с молодыми людьми. Красивые музыканты в школьной форме спели про любовь. После на сцену вышла новосибирская группа «Луна54», которая исполнила свои песни «про жизнь».
На праздник пришла и компания бабушек. Они сфотографировались на фоне палатки, на которой было написано название фестиваля. Как нам рассказали сибирячки, о фестивале они узнали через интернет, и назвали имена тех, кто выступает на сцене.
— Мы считаем, что Путин во всём прав, и хотим посмотреть, как молодежь его поддерживает, — громко, пытаясь перекричать музыку, произнесла одна из бабушек.
Буквально за 10 минут количество человек на фестивале выросло в несколько раз. Люди пришли на хедлайнеров: «7Б» и Сергея Бобунца, экс-солиста «Смысловых галлюцинаций».
К началу концерта «7Б» собралась толпа. Над ней всё чаще стали появляться рокерские «козы» и телефоны с включенной камерой. В 19:30 под песню «Санкт-Петербург» пришли с десяток молодых людей с флагами России.
— Следующая песня посвящается нашим ребятам. Желаем им вернуться с полной, настоящей победой. «Душа бойца», — объявили со сцены музыканты.
После «7Б» выступать вышел Сергей Бобунец, экс-солист группы «Смысловые галлюцинации».
Люди в толпе собрались самые разные. Ближе, конечно, стояли фанаты, которые громко пели песни. Подальше были и семьи с маленькими детьми, и компании подростков, и люди в возрасте. Среди зрителей можно было заметить мужчин в рубашках и классических штанах — возможно, они вышли из офиса и сразу пошли на фестиваль.
Иван Демьян, солист группы «7Б», рассказал журналистам, что не в первый раз выступает с «Русским летом», которое проходит в разных городах России.
После окончания фестиваля организаторы сообщили, что фестиваль в Новосибирске за весь день посетили 15 тысяч человек. В субботу фестиваль отправится в Воронеж, Подольск и Владивосток.
Что еще почитать по теме?
Толпа новосибирцев на теплоходе отправилась в ночь по Оби под песню Цоя «Хочу перемен».
У ЛДС завершился концерт в честь Дня болельщика ХК «Сибирь» — фоторепортаж с выступления звезд.
Больше 2000 новосибирцев купили билеты на крышу Центрального рынка — что там происходит.