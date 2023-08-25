«Это лето мы никому не отдадим»: как в 30-градусную жару в Новосибирске прошел фестиваль с двумя рок-звездами

В первый час работы на фестивале было много случайных прохожих. В четверг в Новосибирск вернулась жара, температура поднялась под +30 градусов. Многие новосибирцы выбрались в парк погулять.



Корреспондент НГС встретила мужчину на скамейке. Он объяснил, что прилетел из Якутии в гости и просто гулял: ему повезло попасть на праздник, послушать музыку и стихи.