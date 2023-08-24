Группа «7Б» выступила на фестивале в Новосибирске — как это было

Вечером 24 августа в Новосибирске состоялось выступление музыкальной группы «7Б». Артисты приняли участие в фестивале «Русское лето. ZaРоссию» (0+), который проходит в Центральном парке.
Корреспондент НГС Елизавета Шаталова вместе с горожанами посмотрела выступление музыкантов. Группа «7Б» начала свой концерт с песни «Неизвестный солдат». Публикуем видео выступления.
Фестиваль начался в Новосибирск в 14 часов, на сцене парка перед сибиряками выступила московская поэтесса Мария Ватутина. Корреспонденты НГС побывали на мероприятии и запечатлели, что там происходит.