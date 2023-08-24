Читают стихи и поднимают кувалду: что происходит в Центральном парке на патриотическом празднике — фоторепортаж

В Новосибирске сегодня, 24 августа, в 14 часов начался фестиваль «Русское лето #ZaРоссию». В парке днем было немноголюдно, главная часть программы с концертами ожидается вечером. Люди, которые собрались здесь в жару, фотографировались с оружием, поднимали кувалду, расставляли изображения российских правителей в хронологическом порядке. На сцене выступила московская поэтесса Мария Ватутина, которая прочла патриотические стихотворения. Корреспонденты НГС побывали на мероприятии и запечатлели, что там происходит.