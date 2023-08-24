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Читают стихи и поднимают кувалду: что происходит в Центральном парке на патриотическом празднике — фоторепортаж

Новосибирцы гуляют на фестивале «Русское лето #ZaРоссию»

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Дети могли сфотографироваться с оружием

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В Новосибирске сегодня, 24 августа, в 14 часов начался фестиваль «Русское лето #ZaРоссию». В парке днем было немноголюдно, главная часть программы с концертами ожидается вечером. Люди, которые собрались здесь в жару, фотографировались с оружием, поднимали кувалду, расставляли изображения российских правителей в хронологическом порядке. На сцене выступила московская поэтесса Мария Ватутина, которая прочла патриотические стихотворения. Корреспонденты НГС побывали на мероприятии и запечатлели, что там происходит.

В Новосибирск приехала московская поэтесса, чтобы прочитать стихотворения

В Новосибирск приехала московская поэтесса, чтобы прочитать стихотворения

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На доске можно было проставить правителей в хронологическом порядке

На доске можно было проставить правителей в хронологическом порядке

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Молодые люди соревновались, кто дольше продержит кувалду

Молодые люди соревновались, кто дольше продержит кувалду

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На мероприятии пришел боец с нашивкой ЧВК «Вагнер». Сегодня в здании неподалеку развернули мемориал, <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2023/08/24/72630923/" class="_" target="_blank">посвященный погибшему главе ЧВК Евгению Пригожину</a>

На мероприятии пришел боец с нашивкой ЧВК «Вагнер». Сегодня в здании неподалеку развернули мемориал, посвященный погибшему главе ЧВК Евгению Пригожину

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Многие посетители мероприятия просто проходили мимо, но решили задержаться

Многие посетители мероприятия просто проходили мимо, но решили задержаться

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На площади в парке проходят открытые тренировки

На площади в парке проходят открытые тренировки

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Вечером здесь на сцене выступит группа 7Б и музыкант Сергей Бобунец.

Вечером здесь на сцене выступит группа 7Б и музыкант Сергей Бобунец.

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Полную программу можно посмотреть по ссылке.

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ФестивальЦентральный паркНовосибирскПатриоты
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