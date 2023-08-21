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Толпа новосибирцев на теплоходе отправилась в ночь по Оби под песню Цоя «Хочу перемен»

В Новосибирске прошел пятый фестиваль «Рок-волна», собирающий известные музыкальные группы города

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Участники фестиваля «Рок-волна» пятый раз отправляются на теплоходе по Оби в ночь под выступления местных музыкантов

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В Новосибирске вечером 19 августа прошел пятый музыкальный фестиваль «Рок-волна», который каждый август проводят на речном теплоходе «ОМ-136». Организовывают фестиваль фотограф Вика Алексеева и лидер рок-группы «Луна54» Таир Биттиров.

Пока музыканты настраивали аппаратуру, зрители любовались речными пейзажами

Пока музыканты настраивали аппаратуру, зрители любовались речными пейзажами

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— Первая «Рок-волна» была в 2019 году. Как сейчас помню, мы ехали с Таиром в машине, и я предложила провести музыкальное мероприятие на теплоходе. И первая реакция у Таира была: «Что? На теплоходе?» Это просто казалось чем-то нереальным… Но я узнала всё про аренду: мы поняли, что это приемлемо. Первые две группы были группа Таира «Луна54» и «Жажда», — рассказала корреспонденту НГС Вика Алексеева.

Организаторы фестиваля Вика Алексеева и Таир Биттиров

Организаторы фестиваля Вика Алексеева и Таир Биттиров

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Формат фестиваля остается неизменным: примерно середина августа (первый фестиваль проходил в день памяти Виктора Цоя), три часа на воде (в один из вечеров в конце недели), две группы (новосибирские или из близлежащих городов) и не больше 85 человек (по количеству спасательных жилетов).

На фестиваль часто приезжают зрители из соседних городов: гость из Томска вручает подарки музыкантам

На фестиваль часто приезжают зрители из соседних городов: гость из Томска вручает подарки музыкантам

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Помимо «Луны54» и «Жажды», в «Рок-волне» в разные годы принимали участие такие известные новосибирские группы, как «Догма», Silenzium, «Молока стакан» и другие.

За время всего мероприятия теплоход проходит под шестью новосибирскими мостами

За время всего мероприятия теплоход проходит под шестью новосибирскими мостами

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— Обычно мы сами делаем предложения музыкантам и стараемся, чтобы это были группы, которые имеют какое-то значение для нас и для Новосибирска. И обязательно стараемся, чтобы это был авторский материал: кавера — нет, англоязычные тексты — нет. Бывает, что нам пишут группы из Москвы и Питера. Но мы не можем оплатить им дорогу — это малобюджетное мероприятие из-за ограничений по количеству человек на борту, — пояснила Вика.

Таир Биттиров — лидер группы «Луна54» и участник музыкального коллектива «Жажда»

Таир Биттиров — лидер группы «Луна54» и участник музыкального коллектива «Жажда»

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В пятой «Рок-волне» приняли участие бердский «Мирный воин» и новосибирская «Жажда». «Мирный воин» — потяжелее, но не без «лирики, приключений, мистики, фантастики, юмора» (это написано у них на странице группы в соцсети «ВКонтакте»). «Жажда» — известная в Новосибирске эпатажно-гротесковая группа, исполняющая и солнечный рок-н-ролл, и городской декаданс.

Рок-группа из Бердска «Мирный воин»

Рок-группа из Бердска «Мирный воин»

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— У нас выпущено два альбома… Материала много, но всё упирается в качественную запись. Но всё равно наши песни размещены на всех цифровых площадках, — рассказал о творчестве группы лидер «Мирного воина» Сергей Заковряжный.

Зрители сначала слушали концерт сидя, но к финалу многие уже танцевали

Зрители сначала слушали концерт сидя, но к финалу многие уже танцевали

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— Мы каждые два месяца записываем новую песню. Просто музыкальные альбомы, мне кажется, уже отошли, выпускают в основном синглы. Хочется клип сделать, но тот человек, с кем мы делали видео из 7537 фотографий на песню «До свидания», катастрофически занят. Два года ждем его. До этого, правда, три года ждали, — улыбается лидер «Жажды» Андрей Кращук.

Андрей Кращук и группа «Жажда»

Андрей Кращук и группа «Жажда»

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Из-за обещанного дождя музыканты и зрители разместились в одном из залов теплохода. А так было бы совсем эпично: теплоход посреди широкой реки и музыканты посреди теплохода на крыше капитанской рубки. Как было на самой первой «Рок-волне». Но так как гости фестиваля боялись намокнуть под дождем, его провели в закрытом пространстве. Правда, хит Цоя «Хочу перемен» в конце прозвучал. Как и пять лет назад.

В первых числах августа в Новосибирске прошел еще один музыкальный фестиваль «Ветер Сибири», на котором выступали группы, известные по всей России.

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