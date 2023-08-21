Толпа новосибирцев на теплоходе отправилась в ночь по Оби под песню Цоя «Хочу перемен»

— Обычно мы сами делаем предложения музыкантам и стараемся, чтобы это были группы, которые имеют какое-то значение для нас и для Новосибирска. И обязательно стараемся, чтобы это был авторский материал: кавера — нет, англоязычные тексты — нет. Бывает, что нам пишут группы из Москвы и Питера. Но мы не можем оплатить им дорогу — это малобюджетное мероприятие из-за ограничений по количеству человек на борту, — пояснила Вика.