Толпа новосибирцев на теплоходе отправилась в ночь по Оби под песню Цоя «Хочу перемен»

В Новосибирске вечером
— Первая «Рок-волна» была в
Формат фестиваля остается неизменным: примерно середина августа (первый фестиваль проходил в день памяти Виктора Цоя), три часа на воде (в один из вечеров в конце недели), две группы (новосибирские или из близлежащих городов) и не больше
Помимо «Луны54» и «Жажды», в «Рок-волне» в разные годы принимали участие такие известные новосибирские группы, как «Догма», Silenzium, «Молока стакан» и другие.
— Обычно мы сами делаем предложения музыкантам и стараемся, чтобы это были группы, которые имеют какое-то значение для нас и для Новосибирска. И обязательно стараемся, чтобы это был авторский материал: кавера — нет, англоязычные тексты — нет. Бывает, что нам пишут группы из Москвы и Питера. Но мы не можем оплатить им дорогу — это малобюджетное мероприятие из-за ограничений по количеству человек на борту, — пояснила Вика.
В пятой «Рок-волне» приняли участие бердский «Мирный воин» и новосибирская «Жажда». «Мирный воин» — потяжелее, но не без «лирики, приключений, мистики, фантастики, юмора» (это написано у них на странице группы в соцсети «ВКонтакте»). «Жажда» — известная в Новосибирске эпатажно-гротесковая группа, исполняющая и солнечный рок-н-ролл, и городской декаданс.
— У нас выпущено два альбома… Материала много, но всё упирается в качественную запись. Но всё равно наши песни размещены на всех цифровых площадках, — рассказал о творчестве группы лидер «Мирного воина» Сергей Заковряжный.
— Мы каждые два месяца записываем новую песню. Просто музыкальные альбомы, мне кажется, уже отошли, выпускают в основном синглы. Хочется клип сделать, но тот человек, с кем мы делали видео из
Из-за обещанного дождя музыканты и зрители разместились в одном из залов теплохода. А так было бы совсем эпично: теплоход посреди широкой реки и музыканты посреди теплохода на крыше капитанской рубки. Как было на самой первой «Рок-волне». Но так как гости фестиваля боялись намокнуть под дождем, его провели в закрытом пространстве. Правда, хит Цоя «Хочу перемен» в конце прозвучал. Как и пять лет назад.
В первых числах августа в Новосибирске прошел еще один музыкальный фестиваль «Ветер Сибири», на котором выступали группы, известные по всей России.