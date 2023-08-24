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СрочноГруппа «7Б» выступила на фестивале в Новосибирске
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«Пока танцуют ангелы»: Сергей Бобунец вышел на сцену к новосибирцам — видео с концерта рок-музыканта

Артист выступил в парке в Новосибирске

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Музыкант выступил перед жителями города 24 августа

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В Новосибирске на сцене Центрального парка прошел концерт Сергея Бобунца (экс-«Смысловые галлюцинации»). Музыкант выступил перед жителями города 24 августа.

Концерт музыканта стал финальным выступлением на фестивале «Русское лето. ZaРоссию» (0+), а сам артист — его хедлайнером. Сергей Бобунец исполнил перед новосибирцами песню «Пока танцуют ангелы», а также «Зачем топтать мою любовь» группы «Смысловые Галлюцинации». Посмотрите в видео часть выступления артиста.

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Посмотрите в видео часть выступления артиста

Видео: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Кроме Сергея Бобунца, в Новосибирске на сцене Центрального парка состоялось выступление группы «7Б» и московской поэтессы Марии Ватутиной. Корреспонденты НГС вместе с новосибирцами посетили фестиваль. О том, что происходило на празднике — в фоторепортаже.

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