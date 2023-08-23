«В интернете оставляют злые комментарии»: семья блогеров переехала в Новосибирск — как они прославились на смешных видео

— Можно сказать, мы оба. До этого я в одиночку пробовала разные форматы, но ничего не получалось. В какой-то момент мы просто решили сделать семейный блог, который будет раскрывать отношения между парнем и девушкой. В нем мы стараемся показывать не красивую картинку, а именно жизу отношений.

— Почему вы решили переехать именно в Новосибирск?



— Подумали, что пора бы уже перебираться в город побольше. Рассматривали несколько вариантов. Москва — сразу нет. Там такая суета, это просто ужас! Новосибирск тоже достаточно суетной, но только если не сравнивать его с Москвой. В Питере плохой климат, по крайней мере, по моим меркам: там постоянно пасмурно и сыро. Новосибирск — третий город по численности населения. Плюс у меня тут родители, я здесь училась, да и Новосибирск близко к Чите, где живут Мишины родители. Все звёзды сошлись.

