«В интернете оставляют злые комментарии»: семья блогеров переехала в Новосибирск — как они прославились на смешных видео

Катя и Миша совсем недавно переехали в Новосибирск из Орла. Они ведут семейный блог, снимая короткие юмористические видео. Молодая семья набрала на своем ютьюб-канале KAZANFAMILY уже почти полмиллиона подписчиков. НГС поговорил с Катей о профессии блогера: про канал и про то, как важно много работать, не переставая иди к своей цели.
— С чего всё начиналось: кто создатель KAZANFAMILY?
— Можно сказать, мы оба. До этого я в одиночку пробовала разные форматы, но ничего не получалось. В какой-то момент мы просто решили сделать семейный блог, который будет раскрывать отношения между парнем и девушкой. В нем мы стараемся показывать не красивую картинку, а именно жизу отношений.
— Почему вы решили переехать именно в Новосибирск?
— Подумали, что пора бы уже перебираться в город побольше. Рассматривали несколько вариантов. Москва — сразу нет. Там такая суета, это просто ужас! Новосибирск тоже достаточно суетной, но только если не сравнивать его с Москвой. В Питере плохой климат, по крайней мере, по моим меркам: там постоянно пасмурно и сыро. Новосибирск — третий город по численности населения. Плюс у меня тут родители, я здесь училась, да и Новосибирск близко к Чите, где живут Мишины родители. Все звёзды сошлись.
— Ваши ролики постановочные?
— 50 на 50. Бывает такое, что я нахожу смешной тренд и хочу его повторить, — вот это формат постановы. А бывает, что в жизни просто происходит ситуация, над которой мы дико угораем и повторяем то же на камеру.
— Почему в кадре появляешься только ты?
— Я пыталась снимать Мишу, но он у меня не любит камеру. Точнее, камера не любит его. Есть люди, которые плохо получаются на видео и фотографиях. И если я личность артистичная и мне несложно показать эмоции, то для него это очень непросто. Он не умеет играть, ему некомфортно в кадре. Зачем насиловать человека?
— Получается, Миша — оператор, а всё остальное на тебе?
— Я в какой-то момент тоже подумала: всё на мне, всё на мне! А ты что делаешь для нашего общего дела? Но на самом деле Миша, когда у меня заканчивается фантазия, придумывает идеи для роликов и рекламы. Уберите Мишу — и не будет KAZANFAMILY, потому что всё, что он говорит за кадром, другой повторить не сможет. У Миши есть природное обаяние, умение шутить. Его харизма очень дополняет мою. На этом мы и построили наш блог.
— Каждый день вы читаете десятки комментариев на свои видео. Вам нравится получать отклик?
— Из-за хейтеров, когда блог начал расти, мы с Мишей приняли решение комментарии особо не читать. Я понимаю, что человек пишет гадость не от хорошей жизни: завидует или просто несчастлив. Потому что счастливый и уверенный в себе человек никогда не будет писать всякую чушь. Но даже осознавая этот факт, ты принимаешь это близко к сердцу. По крайней мере я. Мише проще, у него какая-то броня, он сразу отметает всю эту гадость.
Безусловно, нам приятно, что нас поддерживают. Но не скажу, что именно это мотивирует продолжать делать ролики. Нас мотивирует желание развиваться. Ну и расти в финансовом плане. Глупо думать, что блогеры занимаются блогерством только потому, что им нравится снимать, монтировать и выкладывать. Им нравится монетизировать свое творчество.
— Блогер может сам себя обеспечить?
— Конечно. Я сомневаюсь, что есть люди, которые совершенно бесплатно ведут свой блог. Мне кажется, все, кто занимается блогерством, начали и продолжают это, чтобы зарабатывать. Тут как в любой другой профессии: если человек окончил медицинский факультет, он же всё равно будет искать работу. Но кто-то остановится на том, чтобы работать в поликлинике, а кто-то пойдет дальше, перейдет в частную клинику, потом откроет свою. Так же и с блогерами.
У меня в блогинге не получалось около шести лет. И каждый год на летних каникулах я что-то пробовала. Я всегда хотела быть финансово независимой от родителей, а потом поняла, что не хочу работать на кого-то. Хочу работать на себя. Если во мне есть харизма и артистичность, то однажды у меня получится, просто нужно пробовать.
Это зависит от целей человека, от его стремлений. Нельзя говорить «я хочу зарабатывать миллионы» и сидеть при этом на диване. Ты либо идешь за своими целями и мечтой и трудишься в поте лица, пока у тебя не получится, либо, когда первая попытка закончится провалом, говоришь: «Ну блин, я пытался, не судьба». А потом в интернете такие люди оставляют злые комментарии: «Она содержанка», «Она себе косметику покупает на деньги мужа».
— Думала ли ты, что сможешь построить карьеру блогера?
— Вообще, по диплому я инженер связи. И я даже отработала два года по профессии. Хорошо, что это закончилось. У меня не было желания туда поступать — хотела либо на актрису, либо на режиссера. Но родители не могли платить за мое образование. Я решила: окей, стану каким-нибудь инженером, буду где-нибудь работать, лишь бы родители были довольны. Но выбрала профессию вообще не по душе. Мне сказали: «Катя, ты будешь хорошо зарабатывать в техническом русле, технари быстро находят себе работу, потому что людей с техническим образованием очень мало. В основном все идут в экономисты, юристы, всякие менеджеры, а технарей вообще нет». Я подумала: «Ну хорошо, раз родители так хотят, пойду».
Было сложно учиться — ненавидела учебу. Было сложно работать — ненавидела работу. Мне хотелось поскорее закончить этот технический период своей жизни, и я трудилась над блогом. Это была дополнительная мотивация. После учебы я работала в проектном отделе, проектировала волоконно-оптические линии связи. Меня окружали мужчины-инженеры: вот у них проблема, как в селе Яровое провести интернет, они всем скопом думают, к какой базовой станции подключиться и какие антенны выбрать. И ты сидишь вот так вот и просто разлагаешься. Нет, я сразу поняла, что не вижу себя инженером в 40 лет.
У меня есть подружка-одногруппница, вот она нашла работу по диплому. И ей нравится, она хочет развиваться в этой сфере, а у меня не было такого желания. Хотя в первые полгода я пыталась вникнуть. Думала: «Блин, ну вдруг понравится, вдруг просто нужно разобраться?» Я разобралась в своей специфике, поняла, как там всё, даже ездила в Москву на курсы по повышению квалификации. У меня был коротенький период, когда я думала, что у меня что-то получится. Но когда день за днем ты встаешь на работу, сидишь на работе — понимаешь, что возвращаться не хочется.
— А чего ты хотела?
— В тот момент я думала, что мне просто важно работать на себя. И я примерно понимала, в какой сфере.
— Как отреагировали родители?
— Поначалу родители относились скептически. Наши родители вообще очень консервативные: они считают, что жизнь удалась, если ты работаешь на заводе и когда-нибудь у тебя будет пенсия. А если ты будешь зависеть сам от себя, то это же очень большая ответственность. То, чем я занимаюсь, — большая ответственность.
Мне было страшно увольняться. Я понимала, что дядя больше не будет платить мне за то, что я сижу на работе с девяти до шести. Родителям нашего поколения не понять — они привыкли, что за них принимают решения: начальник говорит, что делать, государство решает, какая будет зарплата. И у моих родителей был страх, что я не смогу себя обеспечить. Пока родителям не покажешь свою финансовую независимость, они до последнего будут клевать тебе мозг, что нужно найти нормальную работу.
— Увольняясь с работы, ты уже могла себя обеспечить как блогер?
— Да, я ушла только тогда, когда встала на ноги. До этого было сложно совмещать. Всё свободное время, мое и мужа, уходило на блог. Он рос и требовал больше внимания, я разрывалась. Когда заработок от блога достиг суммы, которая в несколько раз превышает мою заработную плату, я поняла, что пора.
Если долго чего-то хочешь и всячески ищешь пути, то рано или поздно ты их найдешь или они сами найдут тебя. Главное — не сдаваться и что-то делать.
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