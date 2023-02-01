В небе над Сибирью пролетел огненный шар. Что это было? Кадры очевидцев и версии экспертов

Вечером 31 января над Сибирью пролетел метеор — огненный шар в небе увидели жители Красноярска и Новосибирска. Очевидцы массово делились записями, небесное тело было видно практически отовсюду. Позже астрономы рассказали нашим коллегам из NGS24.RU, что в атмосферу Земли попал крупный болид размером около 5 метров в диаметре.
Как это было и что происходило в небе — смотрите в видеосюжете, который опубликован в начале материала.
— Было видно сначала зеленое свечение, потом услышали хлопок, даже дома задрожали. Многие жители ощутили также толчок. Люди в непонятках были, что произошло, — рассказала одна из жительниц Красноярского края.
Появление небесного тела объяснил руководитель обсерватории СибГУ имени Решетнева Сергей Веселков.
— В том, что это болид, нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер несколько метров — от 1 до 5. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли, — уверен эксперт.
Астроном отметил, что нужно определить траекторию полета болида и сравнить ее с движением метеора, который пролетел 26 января на очень близком расстоянии от Земли. Оба небесных тела могут оказаться из одного семейства астероидов.
Если траектории полета у болидов разные, то получается, что «в Солнечной системе много свободно летающих камней», в том числе и рядом с Землей. Данные по направлению метеора можно выяснить по видео, на которые его сняли.
В прошлом году НГС показывал впечатляющие снимки того, как над Новосибирском пролетела ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем. Пролетевший аппарат удалось снять фотографу НГС Александру Ощепкову.