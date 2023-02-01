В небе над Сибирью пролетел огненный шар. Что это было? Кадры очевидцев и версии экспертов

Если траектории полета у болидов разные, то получается, что «в Солнечной системе много свободно летающих камней», в том числе и рядом с Землей. Данные по направлению метеора можно выяснить по видео, на которые его сняли.



В прошлом году НГС показывал впечатляющие снимки того, как над Новосибирском пролетела ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем. Пролетевший аппарат удалось снять фотографу НГС Александру Ощепкову.