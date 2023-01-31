В Новосибирске в небе заметили падение метеора — видео

Вечером 31 января над Красноярском пролетело неопознанное небесное тело. Как сообщают коллеги из NGS24.RU, им оказался метеор.
Падение космического объекта попало на камеры видеонаблюдения в Новосибирске. Его заметили на площади Лунинцев в Железнодорожном районе города.
— В том, что это болид, нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер несколько метров — от 1 до 5, — цитирует NGS24.RU, руководителя обсерватории СибГУ имени Решетнева Сергея Веселкова. — А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли.
В начале января НГС сообщал о том, что новосибирцы смогут наблюдать комету C/2022 E3 (ZTF). Она окажется ближе всего к Солнцу 12 января, а к Земле приблизится 1 февраля.