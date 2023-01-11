СЕЙЧАС -32°С
Пробки 2/10
usd 69.61
eur 74.54
Тема дняПодъезд заволокло паром: видео
Все новости
Все новости

Яркая комета пролетит над Новосибирском — когда за ней лучше наблюдать

C/2022 E3 можно будет увидеть между созвездиями Малой и Большой Медведицы

667

Лучше наблюдать за небом там, где нет городской засветки

Поделиться

В январе в небе над Новосибирском можно будет наблюдать комету C/2022 E3 (ZTF). При хорошей видимости ее можно будет увидеть невооруженным взглядом.

Как сообщается на сайте Сибирского государственного аэрокосмического университета, комета окажется ближе всего к Солнцу 12 января, а к Земле приблизится 1 февраля.

— Комета будет наиболее яркой в начале февраля, когда она сблизится с Землей. Однако полнолуние может затруднить наблюдение. В Северном полушарии комету будет проще увидеть в последнюю неделю января, когда она пройдет между созвездиями Малой и Большой Медведицы. Луна только-только появится на небе и не создаст засветки. Например, дни с 23 по 25 января будут подходящими для наблюдений за кометой. В эти дни ее можно будет наблюдать с самого вечера, — пояснил директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков.

Комету можно будет увидеть в хороший бинокль. Если небо не будет засвечено, то получится разглядеть объект невооруженным глазом.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимок Млечного Пути, когда был на Алтае. Посмотрите на этот удивительный кадр.

По теме

АстрономияЗвездыКометаБольшая Медведица
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter