Яркая комета пролетит над Новосибирском — когда за ней лучше наблюдать

В январе в небе над Новосибирском можно будет наблюдать комету C/2022 E3 (ZTF). При хорошей видимости ее можно будет увидеть невооруженным взглядом.
Как сообщается на сайте Сибирского государственного аэрокосмического университета, комета окажется ближе всего к Солнцу 12 января, а к Земле приблизится 1 февраля.
— Комета будет наиболее яркой в начале февраля, когда она сблизится с Землей. Однако полнолуние может затруднить наблюдение. В Северном полушарии комету будет проще увидеть в последнюю неделю января, когда она пройдет между созвездиями Малой и Большой Медведицы. Луна только-только появится на небе и не создаст засветки. Например, дни с 23 по 25 января будут подходящими для наблюдений за кометой. В эти дни ее можно будет наблюдать с самого вечера, — пояснил директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков.
Комету можно будет увидеть в хороший бинокль. Если небо не будет засвечено, то получится разглядеть объект невооруженным глазом.
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