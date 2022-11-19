«На создание кадра ушла всего пара минут»: новосибирский астрофотограф снял млечный путь на Алтае

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал снимок Млечного Пути, который он снял в Курайской степи. Как отметил сибиряк, во время своего отпуска он на неделю ездил на Алтай и привез оттуда больше 30 кадров.
— Во время отпуска на Алтае снял два десятка кадров, сейчас понемного их обрабатываю и публикую. На съемку Млечного Пути ушла всего пара минут. Что примечательно, во время всего отдыха погода благоволила и небо было чистое, — рассказал фотограф журналисту НГС.
Помимо Млечного Пути Алексей снял планеты Юпитер и Сатурн, а также туманности в созвездии Стрельца — Тройную и Лагуну. Эти кадры астрофотограф опубликует позже.
Сейчас в планах у Алексея сделать снимки Марса, который будет на пике в декабре.
Ранее Алексей Поляков через телескоп снял туманность в созвездии Цефея.