20idei
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 60.37
eur 62.45
Тема дняДва ребенка пострадали во время ДТП
Все новости
Все новости

«На создание кадра ушла всего пара минут»: новосибирский астрофотограф снял млечный путь на Алтае

Во время отдыха астрофотограф сделал более 30 кадров на космическую тематику

25
ds

Алексей также снял две планеты и две туманности

Поделиться

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал снимок Млечного Пути, который он снял в Курайской степи. Как отметил сибиряк, во время своего отпуска он на неделю ездил на Алтай и привез оттуда больше 30 кадров.

— Во время отпуска на Алтае снял два десятка кадров, сейчас понемного их обрабатываю и публикую. На съемку Млечного Пути ушла всего пара минут. Что примечательно, во время всего отдыха погода благоволила и небо было чистое, — рассказал фотограф журналисту НГС.

Помимо Млечного Пути Алексей снял планеты Юпитер и Сатурн, а также туманности в созвездии Стрельца — Тройную и Лагуну. Эти кадры астрофотограф опубликует позже.

Сейчас в планах у Алексея сделать снимки Марса, который будет на пике в декабре.

Ранее Алексей Поляков через телескоп снял туманность в созвездии Цефея.

По теме

Алексей ПоляковМлечный ПутьАстрофотограф
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2