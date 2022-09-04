«Облака, в которых формируются звезды»: астрофотограф через телескоп снял туманность в созвездии Цефеи
Изначально новосибирец поехал снимать планеты, но его подвела техника
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков 4 сентября опубликовал фотографии пылевых облаков в созвездии Цефеи, которые он снял на Алтае. Как отметил сибиряк, изначально он отправился для съемки планет, но из-за неполадок с оборудованием это реализовать не получилось
— Также свою роль сыграла атмосферная турбулентность, которая помешала сделать кадры планет. Но зато удалось снять пылевые облака в Цефее и планетарную туманность Улитка. На съемку ушло всего два часа, чтобы снять такое в Новосибирске уйдет три ночи. Туманность — это облака, в которых формируются со временем звезды, — рассказал фотограф журналисту НГС.
Алексей отметил, что решил поехать именно на Алтай из-за хороших погодных условий и отсутствия яркого городского света, который влияет на качество съемки.
— На Алтае я пробыл 8 дней, из них было 6 ясных ночей, что оказалось очень хорошим результатом. Небо там очень темное, практически идеальное. Алтай — одно из немногих мест на планете, где светового загрязнения практически нет.
В планах у Алексея — снять туманность в созвездии Цефея, которая имеет форму кальмара.
В конце марта астрофотограф сделал видео со вспышками на Солнце. Для этого ему понадобился высокоточный телескоп.