«Облака, в которых формируются звезды»: астрофотограф через телескоп снял туманность в созвездии Цефеи

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков 4 сентября опубликовал фотографии пылевых облаков в созвездии Цефеи, которые он снял на Алтае. Как отметил сибиряк, изначально он отправился для съемки планет, но из-за неполадок с оборудованием это реализовать не получилось



— Также свою роль сыграла атмосферная турбулентность, которая помешала сделать кадры планет. Но зато удалось снять пылевые облака в Цефее и планетарную туманность Улитка. На съемку ушло всего два часа, чтобы снять такое в Новосибирске уйдет три ночи. Туманность — это облака, в которых формируются со временем звезды, — рассказал фотограф журналисту НГС.