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«Облака, в которых формируются звезды»: астрофотограф через телескоп снял туманность в созвездии Цефеи

Изначально новосибирец поехал снимать планеты, но его подвела техника

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Туманность в созвездии Цефеи Алексей снял за 2 часа

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков 4 сентября опубликовал фотографии пылевых облаков в созвездии Цефеи, которые он снял на Алтае. Как отметил сибиряк, изначально он отправился для съемки планет, но из-за неполадок с оборудованием это реализовать не получилось

— Также свою роль сыграла атмосферная турбулентность, которая помешала сделать кадры планет. Но зато удалось снять пылевые облака в Цефее и планетарную туманность Улитка. На съемку ушло всего два часа, чтобы снять такое в Новосибирске уйдет три ночи. Туманность — это облака, в которых формируются со временем звезды, — рассказал фотограф журналисту НГС.

Планетарную туманность Улитка сибиряк снял на Алтае

Планетарную туманность Улитка сибиряк снял на Алтае

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Алексей отметил, что решил поехать именно на Алтай из-за хороших погодных условий и отсутствия яркого городского света, который влияет на качество съемки.

— На Алтае я пробыл 8 дней, из них было 6 ясных ночей, что оказалось очень хорошим результатом. Небо там очень темное, практически идеальное. Алтай — одно из немногих мест на планете, где светового загрязнения практически нет.

В планах у Алексея — снять туманность в созвездии Цефея, которая имеет форму кальмара.

В конце марта астрофотограф сделал видео со вспышками на Солнце. Для этого ему понадобился высокоточный телескоп.

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Алексей ПоляковТуманность
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