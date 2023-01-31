Полет по цене квартиры: угадайте, куда и за сколько летел самый богатый российский пассажир в 2022 году

А самым распространенным в топе дорогих путешествий стала, конечно, столица роскоши Дубай. В известный и дорогой эмират ОАЭ направлялись 5 из 20 самых богатых туристов.

Почему в самолете нельзя пить томатный сок

Из мира полетов бизнес-классом плавно возвращаемся в более многочисленный эконом. Там один из самых популярных напитков на борту — томатный сок. Недавно мы писали, почему именно этот напиток — худшее, что можно выбрать в полете.

Первое, что нужно знать, — часто у еды и напитков в самолете искажен вкус. Учитывая, что из-за сухого воздуха и перепадов давления многие люди и так отекают в полете, а томатный сок может сделать отеки как минимум вдвое больше. Дело, конечно, еще и в том, что в самолете приходится сидеть много часов подряд, что не свойственно большинству людей в повседневной жизни.

