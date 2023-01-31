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Полет по цене квартиры: угадайте, куда и за сколько летел самый богатый российский пассажир в 2022 году

Загадочный турист был готов потратить целое состояние на одну поездку

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А сколько стоил ваш самый дорогой билет на самолет?

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В одном из популярных сервисов путешествий рассказали, какие перелеты были самыми дорогими в минувшем году. Вы не поверите, но рекордсменом стал билет стоимостью почти 1,4 миллиона рублей. Интересно, куда же летел этот состоятельный пассажир? Узнали наши коллеги из «Вокруг Света».

Самым дорогим перелетом в 2022 году стало путешествие на запад Соединенных Штатов из Северной столицы России. Билеты в оба конца стоили 1 397 174 рубля.

Пассажир из Санкт-Петербурга был готов отдать почти полтора миллиона за билет в Лос-Анджелес

Пассажир из Санкт-Петербурга был готов отдать почти полтора миллиона за билет в Лос-Анджелес

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Состоятельные пассажиры в основном летали из Москвы в Европу, также на Кипр и Ближний Восток. Интересно, что всего один турист отправился на популярный у наших соотечественников остров Бали. Туда и обратно за полмиллиона рублей.

А самым распространенным в топе дорогих путешествий стала, конечно, столица роскоши Дубай. В известный и дорогой эмират ОАЭ направлялись 5 из 20 самых богатых туристов.

Почему в самолете нельзя пить томатный сок

Из мира полетов бизнес-классом плавно возвращаемся в более многочисленный эконом. Там один из самых популярных напитков на борту — томатный сок. Недавно мы писали, почему именно этот напиток — худшее, что можно выбрать в полете.

Первое, что нужно знать, — часто у еды и напитков в самолете искажен вкус. Учитывая, что из-за сухого воздуха и перепадов давления многие люди и так отекают в полете, а томатный сок может сделать отеки как минимум вдвое больше. Дело, конечно, еще и в том, что в самолете приходится сидеть много часов подряд, что не свойственно большинству людей в повседневной жизни.

Бывшая стюардесса, а сейчас диетолог и нутрициолог Сара Андерсон считает, что томатный сок — это, наверное, худший выбор из всех напитков в самолете.

— В нем слишком много соли. Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться. Такую же опасность для организма несет в себе и алкоголь, поэтому коктейль «Кровавая Мэри» на борту тоже делать не стоит, — говорит эксперт.

Также, если вы любитель газировки, откажитесь от нее хотя бы в полете. Она может провоцировать тошноту из-за понижения кислотности в желудке, а содержащийся в ней сахар способствует размножению вредных бактерий в кишечнике, то есть снижает иммунитет. Всего стаканчик пузыристой сладкой жидкости может поставить вас в очень неловкую ситуацию — газы в организме решат выйти наружу в самое неподходящее время.

Кстати, психологи утверждают, что поднебесная кормежка — это самый простой способ успокоить пассажиров. Полет на высоте 10 тысяч метров над землей — это всё-таки стресс, а стресс легче переносить, если что-нибудь жуешь или пьешь. Или жевал и пил совсем недавно. Поэтому, несмотря на ночное время, когда по салону едет тележка с ужином, люди заметно оживляются. Но бывшая стюардесса всё-таки советует отдать предпочтение обычной воде без газа — минимум литр на каждые 3–4 часа полета. Она увлажняет организм и не дает образоваться отекам.

Что проверяют стюардессы, когда здороваются с вами в самолете

Те, кто боятся летать на самолете, всегда внимательно всматриваются в лица стюардесс — не озабочены ли они, не испуганы ли чем-то экстраординарным. А задача команды — вселить уверенность и, в свою очередь, проверить пассажиров по нескольким показателям. Мы узнали, что выясняют бортпроводники при посадке.

В первую очередь бортпроводники обращают внимание на физическую форму пассажира: например, если вы мужчина и атлетично сложены, стюардесса обязательно запомнит, где вы сидите. Сделает она это на случай чрезвычайной ситуации, когда требуется помощь кого-то, способного, например, усмирить дебошира или быстро организовать эвакуацию пассажиров.

Также при встрече команда самолета отмечает пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Если вы не совсем трезвы — вас запомнят, а если совсем пьяны — могут даже отказать в посадке.

Персонал воздушного судна обращает внимание на состояние вашего здоровья. Поэтому, если вы выглядите изможденным, кашляете, чихаете и еле стоите на ногах от температуры, вам могут отказать в посадке.

Бортпроводники обязаны выявлять среди пассажиров людей с физическими особенностями. Во-первых, им нельзя сидеть у аварийных выходов: при чрезвычайной ситуации есть вероятность, что они не смогут открыть тяжелую дверь. Во-вторых, людям с ограниченными возможностями может потребоваться дополнительная помощь. В-третьих, стюардессы отслеживают, чтобы о них не забыли в экстренной ситуации.

Еще персонал воздушного судна визуально оценивает размер вашей ручной клади, если вы проскочили в самолет с огромной сумкой, которая не соответствует разрешенным габаритам, они также могут вас задержать.

Стюарды и стюардессы обращают внимание на людей, которые сильно нервничают, в полете они будут особенно внимательны к таким пассажирам. Это делается не только из благих намерений, а чтобы в будущем перепуганный человек не спровоцировал панику на борту.

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