Кипелов, фестиваль иглу и «О чём говорят мужчины»: чем заняться в феврале в Новосибирске — большая афиша

Февраль — это когда новогодние праздники уже прошли, а летние развлечения еще далеко. Чтобы не впадать в зимнюю меланхолию и не утонуть в серости города, можно начать посещать разные мероприятия, походить в кино, на лекции, в театр, посетить концерты неизвестных и любимых артистов и даже съездить на фестивали. И наконец, уже исполнить свое новогоднее обещание. НГС собрал 40 интересных мероприятий в столице Сибири на последний месяц зимы.
Концерты
В первую пятницу февраля, 3-го числа, в лофт-парке «Подземка» выступит группа NeverLove (18+). Как обещают организаторы, это будет большая программа с новыми и старыми треками поп-рок-группы.
Концерт «Музыканты шутят» (6+) пройдет в Новосибирске 4 февраля в ДК им. Горького. Билеты стоят всего от 150 рублей. Новосибирский городской духовой оркестр исполнит веселые музыкальные произведения: куплеты Сако и Сико из оперетты «Кето и Котэ» (
В ресторане «Максимилианс» 8 февраля будет концерт продюсерского проекта Filatov & Karas (16+). Проект получал «Золотой граммофон» за ремиксы «Остаться с тобой» Виктора Цоя, «Возьми моё сердце» от Burrito и «Чилить».
Концерт Simple Music Ensemble. Неоклассика (12+) пройдет в Новосибирске 9 февраля в Доме культуры железнодорожников. Это будет концертная программа, состоящая из сочинений современных композиторов — Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Оулавюра Арнальдса.
10 февраля в лофт-парке «Подземка» выступит группа «Буерак» (16+). Инди-рок-группа из Новосибирска за последние несколько лет стала популярна по всей России.
Также в «Подземке» 11 февраля выступит исполнитель Janaga (12+).
— Janaga достиг успеха у слушателей своими популярными лирическими работами, которые покорили музыкальные топ-чарты: «Малыш», «По щекам слезы», «Нотами», «Стереть из памяти», «Одинока луна» и другие, — описали в группе мероприятия во «ВКонтакте».
В День влюбленных, 14 февраля, в Новосибирске выступит группа «Кипелов» (6+). Концерт пройдет в ДКЖ в 19:00. Это юбилейный тур в честь 20-летия. На сайте ДК железнодорожников есть информация о билетах за 8 и 9 тысяч рублей. Также в этот день пройдет концерт «Букет мелодий для любимых» (6+) в концертном зале им. Каца. На сцене исполнят эстрадные хиты о любви на разных языках.
В ДКЖ 15 февраля состоится концерт группы «ДиДюЛя» (6+). Билеты стоят от 1800 рублей. Как сообщают на официальном сайте исполнителя, недавно у основателя группы Валерия Дидюли вышел новый альбом, в котором артист переосмысляет свои лучшие композиции вместе с оркестром.
В концертном зале имени Маяковского 16 февраля будет концерт Concord Orchestra (6+). Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» исполнит танцующий оркестр. Билеты стоят от 1600 рублей. Как рассказывают на сайте оркестра, каждая композиция будет посвящена какой-либо стране.
Молодой рэп-исполнитель под псевдонимом найтивыход (16+) выступит в «Подземке» 17 февраля. Это будет презентация нового альбома «МЕЛонхо». Также артист исполнит все свои популярные треки.
В 20:00 17 февраля на сцене клуба «Ночь» в «Победе» будет выступать группа «Ундервуд». Музыканты представят свой десятый юбилейный альбом «За горизонтом». На сцене также прозвучат старые знаменитые треки группы.
В концертном зале имени Маяковского 20 февраля выступит Billy’s Band. Группа из Санкт-Петербурга сыграет блюз, свинг, джаз и рок.
— Выступления Billy’s Band больше походят на спектакли, где умело синтезируются звук, свет, движения, слова, образы, идеи и мысли. Особенно известна группа своими неповторимыми живыми выступлениями. Их «романтический алкоджаз» с элементами фирменного блюза с хрипотцой и дворового русского рока выглядит утонченно, но близко русскому сердцу. Звучит же это авангардно, но не заумно и не слишком концептуально, — описали в «Яндекс.Афише».
В «Подземке» 22 февраля в 19:00 выступит молодой исполнитель Kambulat (12+). Это будет большой сольный концерт, где представят новый альбом «Тынгла». Также в этот день в ДКЖ будет концерт «Баллада о Высоцком» (12+). Билеты стоят от 1500 до 3500 рублей. Как сообщают на сайте Дома культуры, на сцене выступят народный артист России Дмитрий Певцов, «ПевцовЪ-Оркестр» и Никита Высоцкий.
В лофт-парке «Подземка» 25 февраля приезжает группа «Каспийский груз» (18+). Это будет большой юбилейный концерт.
— Шоу, приуроченное к 10-летию с выхода дебютного альбома дуэта «Рингтоны для Зоны» (2013), будет состоять из лучших песен группы за всё время. Это концерт, который вернет вас на 10 лет назад, когда деревья были большими, а доллар был за 30, — обещают в группе мероприятия во «ВКонтакте».
В «Подземке» в последний день февраля, 28-го числа, выступит рэпер 10AGE (16+). Билеты пока стоят от 1500 рублей.
Спектакли
В театре «Глобус» 2 февраля покажут спектакль «Я. Сталинград». Как рассказывают на сайте театра, спектакль посвящен героям и покажут его к 80-летию окончания Сталинградской битвы.
— Артисты театра «Глобус», погрузившись в воспоминания участников Сталинградской битвы, в их письма, в написанные ими книги, создают театрально-литературную композицию, бережно передавая чувства этих людей, восхищаясь великим подвигом и храня память о героическом прошлом наших соотечественников, — рассказали на сайте театра.
В первые выходные месяца, 4 февраля, в ДК железнодорожников приедет спектакль «Слишком женатый таксист» (16+). В главных ролях: Светлана Пермякова, Мирослава Карпович, Тимур Еремеев, Александр Якин и другие. Комедия идет два часа, и билеты стоят от 2 тысяч рублей.
В «Евразии» 5 февраля покажут экспериментальный спектакль «Закрой глаза и смотри» (16+).
— «Закрой глаза и смотри» — это игра живого слова и персонального восприятия каждого зрителя в отдельности. Актеры выходят на сцену и читают монологи от имени великих людей (и не только людей, впрочем!), а в голове каждого зрителя тем временем сам собой загорается экран «кинотеатра», — рассказали организаторы мероприятия.
В «Красном факеле» 20 февраля покажут премьеру «Ромео и Жанетта» (18+). Спектакль с молодыми актерами от режиссера Константина Телегина посвящен страстной любви. Постановку показывают на малой сцене.
Спектакль «Зигзаг удачи» (16+) приезжает в Новосибирск, и покажут его 21 февраля в ДКЖ. Билеты стоят от 1000 рублей, в ролях: Михаил Пшеничный, Артем Ткаченко, Роман Маякин, Юрий Батурин и другие. Сценарий основан на сатирическом романе Юрия Полякова.
23 февраля в Новосибирске состоится премьера оперы в двух действиях «Дон Жуан» (16+). В основе сюжета, как сообщают на сайте Оперного театра, — старинная легенда о Дон-Жуане, дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.
В ДКЖ 28 февраля покажут спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» (16+). Драматическая комедия, посвященная Фаине Раневской, имеет высокие оценки на «Яндекс.Афише». Режиссер — Андрей Носков, билеты стоят от 1000 рублей.
Стендап и экскурсии
Экскурсия «Превращение в театр» (12+) пройдет в театре «Старый дом» 11 февраля. Экскурсоводы расскажут про здание архитектора Андрея Крячкова, где уже 55 лет существует один из основных театров Новосибирска.
В «Евразии» 17 февраля выступят группа Trofimob Band и «Кабаре бэнд Элли Блэк» (12+). Как сообщают организаторы, «Элли Блэк» покажут интерактивный музыкальный спектакль, а также выступят с женским стендапом. В конце вечера Trofimob Band сыграют концерт, посвященный памяти Виктора Цоя.
В феврале в Новосибирске приезжают два популярных стендапера. Елена Новикова (18+) выступит 25 февраля в лофт-парке «Подземка», Иван Абрамов (18+) — в Концертном зале имени Маяковского 21 февраля. Оба артиста известны благодаря шоу на ТНТ.
Поезд «Магический экспресс» (6+) отправится в путь с железнодорожного вокзала в Бердск 25 февраля. Как обещают организаторы, на протяжении всей поездки взрослых и детей ждет развлекательная программа, магия, фокусы, зелья и многое другое. Билет стоит 2500 рублей. Продолжительность экскурсии — 2 часа, из Бердска поезд возвращается в Новосибирск.
Лекции и выставки
В книжном магазине «Перемен» 1 февраля в 19:00 прочитает лекцию «Обнуление города» (0+) историк Наталья Минина. Мероприятие пройдет на Орджоникидзе, 43.
— Как быстрее забыть царское прошлое города? Правильно, переименовать его улицы и вообще всё, что возможно. Вторая лекция о топонимике Новосибирска посвящена бурной истории борьбы со старыми названиями городских улиц, начавшейся после революции, — рассказали в группе во «ВКонтакте» магазина «Перемен».
В Художественном музее 2 февраля пройдет лекция «Хокусай и Фудзияма» (12+). Лектор Ольга Куржукова расскажет, как художники вдохновлялись Японией. 4 февраля в музее также будет лекция «Художник и вечность. Петров-Водкин — Поздеев» (12+). Два ведущих расскажут о двух художниках. 9 февраля пройдет лекция «Кало и Мексика» (12+). Ведущая Юлия Ужакина опишет влияние Мексики на знаменитую мексиканскую художницу. Билеты стоят по 300 рублей.
В «Бродячей собаке» 7 февраля пройдет лекция и дискуссия «Даниил Хармс. Тюк, или Женщина — станок любви» (16+). Лектором выступает профессор метафизической гравитации Николай Соловьев.
Фестивали и ярмарки
В Советском районе 4 февраля пройдет Зимний бал (14+) в Доме ученых. Вход свободный. Жесткого дресс-кода на балу нет — это балы для всех желающих, но бальное платье желательно. Бал устраивает школа светского танца «Отражение».
— Чем лучше мы подготовились к балу заранее, тем больше удовольствия получаем и мы сами, и окружающие нас другие участники. Тем ярче, интереснее и сказочнее становится сама атмосфера бала. Бал с обучением, то есть танцы будут разучены во время мероприятия, — рассказали в группе мероприятия.
Императорский бал (14+) пройдет в Новосибирске 15 февраля в банкетном зале «Парадиз». Стоимость участия, которая включает в себя костюм, — 5 тысяч рублей. Организаторы на сайте называют бал «нетворкингом».
Музыкальный фестиваль Morok Fest (14+) будет в Новосибирске 18 февраля. Фестиваль для любителей тяжелого метала соберет группы из нескольких городов. На сцене «Подземки» выступят The Crossed и Disproof из Красноярска, ЗГА из Новокузнецка, Hellcord из Кемерово и Shadowmoor из Новосибирска. Билет стоит 500 рублей.
Ярмарка-раздача бездомных животных «День Хвоста» (0+) пройдет в Новосибирске также 18 февраля. Место на момент публикации в группе мероприятия во «ВКонтакте» еще не обозначили. На мероприятии будет несколько десятков животных, в большинстве своем кошки. Все животные привиты, стерилизованы и чипированы.
И в эту же субботу, 18 февраля, в Советском районе начнется зимний фестиваль «Иглу-2023 "Город эскимосов"»(0+). Место проведения: остановка ПКиО «У моря Обского». Начнется фестиваль в 11 утра. Как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.
Кино
С 1 февраля в российских кинотеатрах будут снова показывать знаменитый фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином» (16+). В Новосибирске кино покажут в «Победе».
— Невидимые людям ангелы фланируют по разделенному стеной Берлину, заглядывая в дома, мысли и души его обитателей. Один из них готов променять вечность в раю на любовь акробатки из цирка. Но по силам ли небесному созданию выдержать земные чувства? — рассказал во группе во «ВКонтакте» кинотеатр «Победа».
В России 2 февраля будет премьера фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» (16+). В Новосибирске фильм будут показывать практически все кинотеатры. В очередной части фильма главные герои будут разговаривать о личном, пытаться понять женщин, про друзей и любовь. Один из героев, например, размышляет о потере отца и можно ли радоваться каждому дню.
В кинотеатре «Победа» 9 февраля будет премьера трагикомедии «Молодость» (16+), с 10 февраля фильм выходит в прокат. В четверг же состоится встреча с одним из главных режиссеров Якутии Дмитрием Давыдовым.
— История обаятельного неудачника, якутские морозы и бескомпромиссный полярный рок группы «Хардыы» складываются в хорошее авторское кино, способное тронуть каждого, — рассказали на сайте «Победы»
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