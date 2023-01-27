Огромный торт запустят по Оби: новосибирские власти назвали альтернативу салютам на День города

Новосибирские власти рассказали, что ждет горожан на праздновании Дня города. Как сообщает издание «Новосибирские новости» со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову, в рамках мероприятия по реке Обь могут запустить «огромный торт», посвященный
По словам вице-мэра Новосибирска, специалисты дорабатывают программу празднования Дня города. Событие пройдет в рамках концепции «Вся Россия в моем городе» в последнее воскресенье июня.
— В ходе обсуждения решили летом продолжить концепцию «Вся Россия в моем городе», которую отработали в проекте «Новосибирск — новогодняя столица России». Каждый район также презентует выбранный федеральный округ — его обычаи, традиции, культуру, — сообщает издание.
Между тем отмечается, что в рамках празднования улица Ленина вновь станет пешеходной. Ее планируется украсить цветами, шарами и зонтиками. В центре Новосибирска в честь Дня города проведут Всероссийский фестиваль цветов, участие в котором примут флористы из всех федеральных округов.
— Губернатор предложил провести фестиваль духовых оркестров. Музыкальные коллективы со всей страны соберутся в Новосибирске. Мы надеемся, что этот фестиваль будет поддержан, — сообщила Анна Терешкова.
Ранее НГС писал том, что мэрия решила спросить горожан, понравилась ли им пешеходная улица в центре Новосибирска. Сибиряки могут оставить свой голос за или против Ленина без машин на «Госуслугах» до 31 января.