Огромный торт запустят по Оби: новосибирские власти назвали альтернативу салютам на День города

Новосибирские власти рассказали, что ждет горожан на праздновании Дня города. Как сообщает издание «Новосибирские новости» со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову, в рамках мероприятия по реке Обь могут запустить «огромный торт», посвященный 130-летию города. Он станет альтернативой фейерверкам и салютам в случае, если на них не будет разрешения.