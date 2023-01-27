«3–4 февраля откроем»: вице-мэр Новосибирска — о том, когда Ленина перестанет быть пешеходной

Улицу Ленина могут открыть для автомобильного движения уже через неделю. О планах муниципалитета НГС сегодня рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Сейчас начался демонтаж [новогодних украшений], непонятно, сколько это займет времени. По плану улицу Ленина должны открыть до 10 февраля, но мы думаем, что это будет раньше, — рассказала Анна Терешкова. — 3–4 февраля мы ее откроем.
Заместитель главы города уточнила, что до конца года улица Ленина может стать пешеходной еще раз, летом.
— Мы планируем и сейчас будем защищать наше предложение сделать улицу Ленина пешеходной в День города. У нас в этом году юбилейная дата, 130 лет, поэтому, конечно, хотелось бы задействовать и улицу Ленина, — добавила Терешкова.
Ранее НГС писал том, что мэрия выясняет, понравилась ли горожанам пешеходная улица в центре Новосибирска. До 31 января 2023 года новосибирцы могут оставить свой голос за или против Ленина без машин на «Госуслугах».