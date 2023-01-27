СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 69.13
eur 75.33
СрочноКогда откроют улицу Ленина для машин
Все новости
Все новости

«3–4 февраля откроем»: вице-мэр Новосибирска — о том, когда Ленина перестанет быть пешеходной

Также Анна Терешкова рассказала, когда улицу могут перекрыть для автомобильного движения в следующий раз

347

Улица Ленина перестанет быть пешеходной в считаные дни, но ее планируют снова закрыть летом

Поделиться

Улицу Ленина могут открыть для автомобильного движения уже через неделю. О планах муниципалитета НГС сегодня рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Сейчас начался демонтаж [новогодних украшений], непонятно, сколько это займет времени. По плану улицу Ленина должны открыть до 10 февраля, но мы думаем, что это будет раньше, — рассказала Анна Терешкова. — 3–4 февраля мы ее откроем.

Заместитель главы города уточнила, что до конца года улица Ленина может стать пешеходной еще раз, летом.

— Мы планируем и сейчас будем защищать наше предложение сделать улицу Ленина пешеходной в День города. У нас в этом году юбилейная дата, 130 лет, поэтому, конечно, хотелось бы задействовать и улицу Ленина, — добавила Терешкова.

Ранее НГС писал том, что мэрия выясняет, понравилась ли горожанам пешеходная улица в центре Новосибирска. До 31 января 2023 года новосибирцы могут оставить свой голос за или против Ленина без машин на «Госуслугах».

По теме

Анна ТерешковаУлица ЛенинаПешеходная улица Ленина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter