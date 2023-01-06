Фомин — в Женеве, а Пелагея — на «Голубом огоньке»: как провели праздники знаменитости из Новосибирска

Певец и телеведущий Дава показал фотографию вместе с 12-летней звездой «Тик-Тока» Миланой Хаметовой. Перед Новым годом у двух уроженцев Новосибирска вышел совместный трек «Новогодняя». В посте в Instagram* Дава попросил подписчиков написать свои желания и намекнул, что может выбрать три и исполнить.

Исполнитель Шура поделился селфи со своими знакомыми и поздравил подписчиков с Новым годом. Шура так же рано закончил праздничные выходные и уже 4 января выступал на концерте в клубе в Москве.

