Фомин — в Женеве, а Пелагея — на «Голубом огоньке»: как провели праздники знаменитости из Новосибирска

Новогодние выходные подходят к концу, и некоторые артисты показывают фотографии с празднования и рассказывают, чем занимались во время длинных выходных. НГС изучил соцсети новосибирских знаменитостей. Рассказываем, как они отдыхали.
Певица Пелагея поздравила своих подписчиков в своем телеграм-канале и поделилась ссылками на выступление в «Голубом огоньке» с песней «Есаул».
Уроженка Новосибирска рано закончила свои новогодние каникулы и уже 5 января выступила на рождественском концерте в Санкт-Петербурге. Пелагея выложила множество видео с саундчека и самого выступления.
Певец Митя Фомин поздравил своих подписчиков в Instagram* и выложил фотосессию с бабочкой. В следующем посте уроженец Новосибирска рассказал, что едет в Женеву на отдых.
— Поезд на Женеву, куда ты, Ева?! Мотанулся с друзьями на лыжах покататься на чужбине, пока наши курорты на пике популярности в высокую, мне недоступную сезонность. Сижу в поезде, копаюсь в телефоне, нашел кучу видео и фото, доселе невыложенных, — написал Митя Фомин.
Певец и телеведущий Дава показал фотографию вместе с
Исполнитель Шура поделился селфи со своими знакомыми и поздравил подписчиков с Новым годом. Шура так же рано закончил праздничные выходные и уже 4 января выступал на концерте в клубе в Москве.
Актер Павел Прилучный в своих соцсетях опубликовал видео со своей беременной женой Зепюр Брутян.
— Уходящий год был сложным, но продуктивным и очень важным для нас, ведь мы нашли друг друга. Пусть в следующем году каждый встретит своего человека и поверит в любовь. Пусть будет больше добра, света и тепла, — написал актер.
В середине декабря семья Прилучного, празднуя уходящий год, решила «потискать» тигренка и выложила это в интернет. Фанаты раскритиковали актера за такое поведение.
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Корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию вместе с читателями и рассказывали, как новосибирцы встретили новый 2023 год. Фотографии и поздравления от жителей города вы можете увидеть по ссылке.