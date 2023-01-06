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Фомин — в Женеве, а Пелагея — на «Голубом огоньке»: как провели праздники знаменитости из Новосибирска

Павел Прилучный выложил видео со своей новой женой

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Кто-то в Новый год работает, а кто-то отправился в путешествие

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Новогодние выходные подходят к концу, и некоторые артисты показывают фотографии с празднования и рассказывают, чем занимались во время длинных выходных. НГС изучил соцсети новосибирских знаменитостей. Рассказываем, как они отдыхали.

Певица Пелагея поздравила своих подписчиков в своем телеграм-канале и поделилась ссылками на выступление в «Голубом огоньке» с песней «Есаул».

Уроженка Новосибирска рано закончила свои новогодние каникулы и уже 5 января выступила на рождественском концерте в Санкт-Петербурге. Пелагея выложила множество видео с саундчека и самого выступления.

Певец Митя Фомин поздравил своих подписчиков в Instagram* и выложил фотосессию с бабочкой. В следующем посте уроженец Новосибирска рассказал, что едет в Женеву на отдых.

Митя Фомин поделился фото с бабочкой

Митя Фомин поделился фото с бабочкой

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— Поезд на Женеву, куда ты, Ева?! Мотанулся с друзьями на лыжах покататься на чужбине, пока наши курорты на пике популярности в высокую, мне недоступную сезонность. Сижу в поезде, копаюсь в телефоне, нашел кучу видео и фото, доселе невыложенных, — написал Митя Фомин.

Певец и телеведущий Дава показал фотографию вместе с 12-летней звездой «Тик-Тока» Миланой Хаметовой. Перед Новым годом у двух уроженцев Новосибирска вышел совместный трек «Новогодняя». В посте в Instagram* Дава попросил подписчиков написать свои желания и намекнул, что может выбрать три и исполнить.

Исполнитель Шура поделился селфи со своими знакомыми и поздравил подписчиков с Новым годом. Шура так же рано закончил праздничные выходные и уже 4 января выступал на концерте в клубе в Москве.

Дава и Шура поздравили своих подписчиков в социальных сетях

Дава и Шура поздравили своих подписчиков в социальных сетях

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Актер Павел Прилучный в своих соцсетях опубликовал видео со своей беременной женой Зепюр Брутян.

— Уходящий год был сложным, но продуктивным и очень важным для нас, ведь мы нашли друг друга. Пусть в следующем году каждый встретит своего человека и поверит в любовь. Пусть будет больше добра, света и тепла, — написал актер.

В середине декабря семья Прилучного, празднуя уходящий год, решила «потискать» тигренка и выложила это в интернет. Фанаты раскритиковали актера за такое поведение.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию вместе с читателями и рассказывали, как новосибирцы встретили новый 2023 год. Фотографии и поздравления от жителей города вы можете увидеть по ссылке.

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