Встречаем Новый год вместе с НГС — онлайн-трансляция с поздравлениями и праздничным настроением

Заглянуть в будущий год предлагает нам гороскоп. Сейчас многие планируют будущий год и некоторые руководствуются знаками из космоса и предсказаниями. Если вы любите читать астропрогнозы, то читайте тот, который подготовила для вас специалист Марина Шумкина. Также напомним, что на начало года выпадает период ретроградного Меркурия. Астролог Наталья Лучникова объяснила, на что стоит обратить внимание в такое время.
Поделиться
Читатели НГС присылают своих новогодних животных.
Поделиться
Новосибирскйи зоопарк имени Шило поздравил жителей города с праздником и подвел итоги 2022 года. В этом году у зоопарка был юбилей — 75 лет!.
— Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило от души поздравляет жителей и гостей города с наступающим Новым 2023 годом! В канун новогодних праздников хочется оглянуться назад и вспомнить все самое яркое и замечательное, что было в уходящем году, несмотря на то, что он выдался сложным, — рассказали в телеграм-0канале.
В этом году в зоопарке открыли новые вольеры для медведей, появилась деревня для домашних животных и родились много новых животных.
— Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило поздравляет всех с наступающим Новым годом! Искренне желаем всем здоровья и мира, это — самое главное. Живите полной жизнью, радуйтесь каждому дню! А мы всегда ждём вас в гости! — поздравили в зоопарке.
Завтра попасть на территорию зоопарка можно будет с 9 утра.
Поделиться
Новогодняя ночь в Новосибирской области ожидается морозной. И если в городе температура опустится примерно до -21 градуса, то по северо-западу региона может снизиться до -30 градусов. Так что, если пойдете гулять после курантов, не забывайте тепло одеться.
Поделиться
Сегодня у нас вышел текст про домашних животных, которые тоже празднуют Новый год. Посмотрите на множество котиков и собачек, которых сфотографировали рядом с елками.
Поделиться
В Новосибирске совсем нет пробок. 2ГИС оценивает ситуация всего в 2 балла.
— Легендарный день. И, вероятно, единственный в этом году, — пишет пользователь 2ГИС.
Поделиться
Сегодня с вами корреспондент НГС Елизавета Шаталова, которая рада поделиться новогодним настроением и получить заряд праздника от вас. Давайте встретим Новый год вместе! Присылайте ваши поздравления и праздничные фотографии. Расскажите, как вы встречаете Новый год!
Поделиться