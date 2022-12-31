Встречаем Новый год вместе с НГС — онлайн-трансляция с поздравлениями и праздничным настроением

Новосибирскйи зоопарк имени Шило поздравил жителей города с праздником и подвел итоги 2022 года. В этом году у зоопарка был юбилей — 75 лет!.



— Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило от души поздравляет жителей и гостей города с наступающим Новым 2023 годом! В канун новогодних праздников хочется оглянуться назад и вспомнить все самое яркое и замечательное, что было в уходящем году, несмотря на то, что он выдался сложным, — рассказали в телеграм-0канале.



В этом году в зоопарке открыли новые вольеры для медведей, появилась деревня для домашних животных и родились много новых животных.

— Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило поздравляет всех с наступающим Новым годом! Искренне желаем всем здоровья и мира, это — самое главное. Живите полной жизнью, радуйтесь каждому дню! А мы всегда ждём вас в гости! — поздравили в зоопарке.

Завтра попасть на территорию зоопарка можно будет с 9 утра.