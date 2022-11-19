Сначала ковид, потом СВО: горные лыжи и сноуборды подорожали в Новосибирске — смотрим цены

Глобальные изменения в мире не обошли стороной горнолыжный спорт: за последние несколько лет рынок изменился. Что-то подорожало, какие-то бренды ушли, но горные лыжи и сноуборды всё еще остаются важной частью жизни многих сибиряков. На прошлой неделе открылся горнолыжный сезон в Шерегеше, а значит, настал момент задуматься о покупке горных лыж или сноуборда. Тем более, что запоздавшая зима обосновывается в Новосибирске, и погода располагает к мыслям о новом сезоне.
Кризис начался с пандемии
В последние несколько лет динамично развивавшийся горнолыжный спорт резко подорожал и затормозил. Как отмечает Сергей Мамонтов, директор и соучредитель сети магазинов «СпортЦех», первым ударом по горнолыжному ассортименту стала пандемия.
— Горнолыжный спорт — это достаточно новый спорт в России, который развивался с
В сезоне
— Сразу несколько процессов начались. Всё горнолыжное — это практически все европейские бренды. В России мало производств горнолыжного оборудования: горных лыж, ботинок. Практически всё это производится европейскими брендами или в Европе, или в Китае, — отмечает директор «СпортЦех».
На рынке сноубордов ситуация немного лучше.
— Компании, занимающиеся сноубордами, более распространены по миру. Это и Америка, и Европа. Есть российские компании, которые производят. Последние с рынка не уходили. С поставками всё более-менее нормально. Есть, конечно, определенные трудности, связанные с тем, что количество обращений к российским компаниям резко выросло. Логистические проблемы никуда не делись, потому что в Китае до сих пор пандемия и есть проблемы с производством. И, естественно, все эти заказы одномоментно посыпались на Prime, Joint. Эти компании ограничены в производстве, и они много не могут произвести. А европейские компании горнолыжные или ушли с рынка, или приостановили деятельность, и в этом достаточно серьезная проблема, — добавил Сергей Мамонтов.
Из-за ухода крупных компаний с рынка возник дефицит как среди горных лыж, так и среди сноубордов. Всё, что было в наличии, выросло в цене.
— Это связано с уходом компаний с рынка, логистическими проблемами. Все магазины вынуждены были поднять цену на то, что есть. С одной стороны дефицит, с другой — неопределенность в будущих поставках. Многие еще подняли цены на горные лыжи и сноуборды, потому что было падение курса рубля, но не было переоценки после того, как он вырос. Продукт достаточно дорогой остается, — рассказал директор «СпортЦех».
Товар подорожал, но спрос практически не упал. Люди по-прежнему хотят кататься, отметил Сергей Мамонтов.
— Люди начинают обращаться в сторону б/у продуктов или к услугам проката. И в этой сфере спрос не упал, люди по-прежнему обращаются к нам в магазин «СпортЦех», спрашивают б/у сноуборды и б/у горные лыжи. Уровень цены на прокат остался на прежнем уровне. Больше внимание стали обращать на имеющийся инвентарь, приносят нам его на ремонт. В случае если это новички, то они соответственно или прокат, или б/у инвентарь берут, — добавил директор сети магазинов.
Сергей Мамонтов также уточнил, что многие отказались от поездок за границу в этом году и выбирают активный отдых на местных курортах.
Как рассказали продавцы в магазине «СпортЦех», б/у лыжи можно купить от 5 тысяч рублей. При этом новые хорошие лыжи и сноуборд в среднем стоят около 30 тысяч рублей.
Лыжи за 139 тысяч
В магазине «Спортмастер» в ТРЦ «Аура» прийти и купить лыжи и сноуборд не получится. Но их можно заказать. На сайте магазина самыми популярными лыжами отмечена модель Volki Revolt. Их продают за 72 тысяч рублей.
Самые дешевые лыжи продают за 33 тысячи рублей. При этом самые дорогие лыжи стоят почти 140 тысяч рублей.
Детские горные лыжи в разы дешевле. Они легче и меньше. Самые дешевые стоят 17,5 тысячи рублей. Самые дорогие лыжи для детей стоят около 50 тысяч рублей.
Цены на детские сноуборды начинаются от 10 тысяч рублей. Цены на взрослые сноуборды начинаются от 15 тысяч рублей. Самые дорогие сноуборды также стоят больше 100 тысяч рублей.
В магазине «Триал-Спорт» сейчас действуют скидки, так что цена на детские горные лыжи начинается от 10 тысяч рублей.
Цены на лыжи для взрослых начинаются с 15 тысяч рублей. Самые дорогие горные лыжи в «Триал-Спорт» — 106 тысяч, но с действующей скидкой 68 тысяч.
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