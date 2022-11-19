Сначала ковид, потом СВО: горные лыжи и сноуборды подорожали в Новосибирске — смотрим цены

В сезоне 2021–2022-го ситуация начала стабилизироваться. Закончились проблемы с поставками, но в феврале началась специальная военная операция.

— Сразу несколько процессов начались. Всё горнолыжное — это практически все европейские бренды. В России мало производств горнолыжного оборудования: горных лыж, ботинок. Практически всё это производится европейскими брендами или в Европе, или в Китае, — отмечает директор «СпортЦех».



На рынке сноубордов ситуация немного лучше.

— Компании, занимающиеся сноубордами, более распространены по миру. Это и Америка, и Европа. Есть российские компании, которые производят. Последние с рынка не уходили. С поставками всё более-менее нормально. Есть, конечно, определенные трудности, связанные с тем, что количество обращений к российским компаниям резко выросло. Логистические проблемы никуда не делись, потому что в Китае до сих пор пандемия и есть проблемы с производством. И, естественно, все эти заказы одномоментно посыпались на Prime, Joint. Эти компании ограничены в производстве, и они много не могут произвести. А европейские компании горнолыжные или ушли с рынка, или приостановили деятельность, и в этом достаточно серьезная проблема, — добавил Сергей Мамонтов.