Цены на прокат коньков и посещение городских катков озвучили в мэрии Новосибирска

В Первомайском сквере к Новому году планируют установить новый световой фонтан, а вдоль улицы Ленина смонтировать светящийся потолок. Также будут созданы тематические локации, посвященные федеральным округам России.



Ранее стало известно, что миллион рублей хотят потратить на проект украшения парка «Арена» к Новому году.

