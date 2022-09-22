Цены на прокат коньков и посещение городских катков озвучили в мэрии Новосибирска
На данный момент известно о ценовой политике на четырех муниципальных катках
В мэрии Новосибирска рассказали о ценах на прокат коньков на муниципальных катках. Главными площадками в пресс-службе назвали каток в Театральном сквере и самый длинный в России каток на Михайловской набережной (он откроется в конце декабря).
Стоимость проката коньков в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец» (Республиканская, 11) составит 156 рублей в час, для пенсионеров и лиц до 14 лет — 83 рубля в час. Вход со своими коньками будет стоить 83 рубля.
Аренда коньков на катке в спортивном центре «Электрон» на ул. Учительской обойдется в 160 рублей в час, детям до 13 лет — в 50 рублей в час. Со своими коньками новосибирцы могут кататься за 100 рублей в час.
Прокат коньков на стадионе «Заря» (ул. Спортивная, 2) стоит 160 рублей в час, на своих можно кататься неограниченное время за 110 рублей.
На вышеуказанных катках мэрия обещает теплые раздевалки и праздничную иллюминацию. Тарифы на остальных городских катках еще не утверждены.
— Информация по функционированию всех ледовых катков, изменению в расписании будет размещена на официальных сайтах управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, муниципальных учреждений, а также в сети Интернет, — добавили в мэрии.
В Первомайском сквере к Новому году планируют установить новый световой фонтан, а вдоль улицы Ленина смонтировать светящийся потолок. Также будут созданы тематические локации, посвященные федеральным округам России.
Ранее стало известно, что миллион рублей хотят потратить на проект украшения парка «Арена» к Новому году.