Лишайник, карьер и пещера. Названы самые популярные новосибирские места для путешествий

Летом 2020 года НГС представил собственный рейтинг самых красивых мест Новосибирской области, куда тоже попал Шипуновский карьер. Также мы поговорили с экспертом в области путешествий и автором книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле» Антоном Мироновым. Он рассказал, как путешествовать на автомобиле по родному региону, и подсказал четыре секретных места. А весной 2019 года НГС рассказал о птичьем туризме, который придумали двое новосибирцев: любителей наблюдать за птицами увозят за сотни километров от Новосибирска, где потом показывают редкие виды пернатых.