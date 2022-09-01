Лишайник, карьер и пещера. Названы самые популярные новосибирские места для путешествий
Рейтинг любимых локаций туристов составили на основе изучения данных мобильного оператора
Мобильный оператор «МегаФон» назвал необычные места для экотуризма в Новосибирской области. Рейтинг был составлен на основе изучения обезличенных данных абонентов мобильного оператора за 2022 год.
— С помощью технологии Big data мы изучили обезличенные данные абонентов компании: объем расходуемого интернет-трафика и количество уникальных абонентов в необычных туристических локациях Новосибирской области летом 2021 и 2022 годов и составили топ наиболее популярных мест для экотуризма в регионе, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе мобильного оператора.
В результате исследования третье место по популярности досталось Барсуковской пещере, которая находится почти в 140 километрах от регионального центра в Маслянинском районе. Хоть эта пещера оказалась только на третьем месте, зато мобильным интернетом здесь пользовались на 45% больше, чем в 2021 году. Видимо, посетителям хотелось сразу же поделиться в своих соцсетях красивыми видами местной природы.
На втором месте оказался Шипуновский мраморный карьер в Искитимском районе, который визуально напоминает старинный амфитеатр с высокими ступенями. Карьер находится в 65 километрах от Новосибирска и, судя по мобильному трафику, посетителей — абонентов «МегаФона» — в этом году здесь стало на 28% больше.
А возглавил же топ-3 Кирзинский заповедник, который расположился сразу в двух районах Новосибирской области — Барабинском и Чановском. Заказник находится более чем в 300 километрах от регионального центра. Здесь можно увидеть более 50 озер, многочисленные виды мхов, лишайников, грибов, а также повстречать лося, глухаря, рябчика, зайца-беляка или соболя. Активность абонентов «МегаФона» увеличилась здесь на 38% по сравнению с сезоном 2021 года.
Необычные локации Новосибирской области для экотуристов оценили и жители других регионов России. Согласно исследованию «МегаФона», в 2022 году Кирзинский заповедник, Шипуновский мраморный карьер и Барусовскую пещеру для экотуризма чаще всего выбирали жители соседнего Алтая (19%), Москвы (8%), Кемерова (5%), Югры (3%) и Томска (2%).
— Москвичи скачали в 6 раз больше контента, чем в 2021 году, омичи израсходовали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее, и в 1,5 раза активнее в Сети были жители Ямала, — сообщается в исследовании «МегаФона».
Летом 2020 года НГС представил собственный рейтинг самых красивых мест Новосибирской области, куда тоже попал Шипуновский карьер. Также мы поговорили с экспертом в области путешествий и автором книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле» Антоном Мироновым. Он рассказал, как путешествовать на автомобиле по родному региону, и подсказал четыре секретных места. А весной 2019 года НГС рассказал о птичьем туризме, который придумали двое новосибирцев: любителей наблюдать за птицами увозят за сотни километров от Новосибирска, где потом показывают редкие виды пернатых.
Пока жители соседних территорий и российской столицы открывают для себя красоты Новосибирской области, комитет по туризму Москвы, наоборот, устраивает пресс-туры для региональных журналистов и блогеров с целью показать, насколько столица России может быть интересна для внутреннего туризма. Корреспондент NGS.RU Илья Калинин побывал в таком туре и рассказал, что москвичи показали журналистам и блогерам в первый и во второй день.