Ресторатор из Новосибирска стала участницей шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!»

Новосибирский ресторатор Яна Фомина стала участницей шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!» Очередной сезон стартовал в среду, 17 августа 2022 года.



Вместе с другими 24 участниками сибирячка соревнуется в приготовлении пищи на необитаемом острове. По словам Яны, ей пришлось столкнуться с действительно серьезными противниками:

— В основном все профессиональные шеф-повара, хотя были и фуд-блогеры, и владельцы небольших кафе, и творческие молодые люди, которые только что закончили обучение, и просто люди, которые хотели кардинально поменять профессию и уйти в поварское искусство, — рассказала ресторатор.