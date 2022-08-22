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Ресторатор из Новосибирска стала участницей шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!»

Яна Фомина рассказала НГС о том, чем впечатлил ее проект

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Яне пришлось готовить на необитаемом острове под прицелом телекамер

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Новосибирский ресторатор Яна Фомина стала участницей шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!» Очередной сезон стартовал в среду, 17 августа 2022 года.

Вместе с другими 24 участниками сибирячка соревнуется в приготовлении пищи на необитаемом острове. По словам Яны, ей пришлось столкнуться с действительно серьезными противниками:

— В основном все профессиональные шеф-повара, хотя были и фуд-блогеры, и владельцы небольших кафе, и творческие молодые люди, которые только что закончили обучение, и просто люди, которые хотели кардинально поменять профессию и уйти в поварское искусство, — рассказала ресторатор.

Готовка на острове оказалась экстремальной, причем сложно было не только удивить ведущего проекта, шоумена Константина Ивлева, но и выдержать атмосферу реалити-шоу.

— Всё, что мы видим по телеку, все эти интересные задания, насколько они проходят в экстремальных условиях, — это действительно так. Ты действительно находишься 24/7 под камерой, всё снимается с первого дубля, и каждый раз это действительно какие-то уникальные, экстремальные условия. И психологически, и физически, и морально тебе нужно собраться с силами, с мыслями, что-то приготовить и поразить шефа.

Яна Фомина известна как основатель и владелец кулинарной студии «Кухня за кулисами», траттории «Тесту место» и гастробара POKE TOP.

Ранее НГС составил рейтинг новосибирских рестораторов, в заведениях у которых новосибирцы оставляют больше всего денег.

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