У вас мальчик или Леночка: 10 женских имен, которые были на пике популярности в СССР — они снова возвращаются?
Историк рассказал, когда в моду войдут простые имена и в детских садах опять появятся Тани и Наташи
Сейчас на детских площадках всё чаще играют Миланы, Арианны и Дарины, Настеньку или Леночку среди нынешних детей будет отыскать сложновато. Оно и понятно, родителями становится поколение миллениалов, а для них все границы стерты. Западные, европейские, азиатские имена хитро переплетаются с российской действительностью, и вот уже кто-то идет записывать в первый класс Эстеллу Васильевну. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили, как любили называть девочек в Советском Союзе.
Есть мнение, что человек, получивший выделяющееся имя, будет вынужден всю жизнь лезть из кожи вон, чтобы доказать окружающим, что он действительно особенный.
— Имена формирует время, эпоха. Если в царской России было принято называть детей по святцам, среди девочек были популярны Агафья, Глафира, Феодосия, Дуня, то с приходом советской власти, когда церковь отошла на второй план, уступив место светскому обществу, поменялся и подход к именам. Основными принципами нового строя в советской России стала коллективизация. Имена стали проще, запоминающимися и теперь встречались массово, — рассказывает историк и социолог Иван Катаев.
В середине 1960-х годов в столице был известен даже короткий анекдот на эту тему: «У вас мальчик или Леночка?»
Это время в СССР стало настоящим раздольем для Елен, они были повсюду. Теперь, если вы видите работника регистратуры, больницы или столовой примерно тех лет рождения, можно робко спросить: «Елена?» — и вполне вероятно вы окажетесь прав. Примерно в 14 процентах случаев. Это вам не шутки — имя занимало лидирующие позиции 25 лет, и только к 1985 году количество Лен потихоньку начало уменьшаться. В то время на каждую сотню девочек было 14–16 Леночек.
Тягаться с Ленами могли разве что Наташи. Этим именем родители часто называли девочек в 1960–1970 годы. А, например, в 1950-х годах чаще встречались Танюши.
Всё дело в том, что выбора у людей, как такового и не было — церковные календари вообще не выпускались в те годы, родители выбирали из относительно небольшого перечня. Зато все жили примерно одинаково: чехословацкие стенки, холодильники «Бирюса», шапка, как у Нади из «Иронии судьбы», и дочка Лена.
В конце 1970-х годов небогатый набор женских имен стал разбавляться старыми именами, а на площадках стали появляться Машеньки, Анны, Екатерины.
— Эти имена отсылают нас в российскую империю, когда детям давали имена в честь венценосных особ, веря, что у малыша будет сильный небесный покровитель и заступник. Такой же, как у государя или государыни. В этот же период жители Союза активно перенимают имена из разных республик. Например, становятся популярны Оксаны — это украинский вариант нашей Ксюши, или Олеси — белорусское прочтение Александры, — объясняет историк.
После войны родители снова обратили свое внимание на такие простые и основательные имена, как Иван и Мария. Тогда среди тысячи девочек примерно каждую третью родители назвали Машей. Так почему же в то время мамы и папы не отличались креативностью? Ответ прост.
— Советский период истории был богат на события, перемены и репрессии. Люди были, скажем так, осторожнее в своих предпочтениях. Если кто-то и решался на смелый шаг, то это были имена-производные. Например, Владлен — Владимир Ленин, и Нинель — женская форма Ленин наоборот. Моду на имена задавали герои войны, полководцы, актеры патриотических лент. После выхода «Баллады о солдате» девочек стали называть Жаннами, как главную героиню Жанну Прохоренко, — рассуждает эксперт.
А вот когда железный занавес окончательно рухнул — люди начали с удовольствием заимствовать необычные имена. Массово появились Дианы, Роберты, Ренаты, Марианны и Розы (кто-то очень любил бразильские сериалы).
Так что, можно сказать, что скоро к нам вернется мода на простые советские имена? Скорее нет.
— Какие-то имена — да. Это Анны, Веры, Нелли, Александры, Софии. Но список не так велик, люди сегодня хотят выделяться, быть непохожими на других. Но история, как мы знаем, циклична. И, возможно, вслед за «царскими» Софиями и Александрами в моду снова войдут Тани и Жанны, — заключил эксперт.
Недавно мы писали о мнении, что данное при рождении имя программирует в человеке определенный характер и предопределяет его судьбу. С точки зрения энергетики с самого первого дня оно активно участвует в формировании личностных качеств, а значит, и всей судьбы маленького человека. Поэтому к выбору нужно подходить очень аккуратно. Тут есть несколько главных рекомендаций.
Будьте осторожны с именами, которые принадлежали вашим родственникам или друзьям. В честь кого-то можно называть ребенка только в том случае, если этот человек прожил долгую и счастливую жизнь. Иначе есть риск, что ребенок повторит чью-то не совсем удачную судьбу.
Обратите внимание на звучания имени. Для девочки лучше выбирать более мягкие сочетания букв. Твердость в имени придает соответствующий характер, что хорошо подходит для мальчика. Варианты мягкого женского имени — Елена, Юлия, Алла, Ксения. Варианты мужского — Артем, Глеб, Виктор, Александр.
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