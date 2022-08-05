У вас мальчик или Леночка: 10 женских имен, которые были на пике популярности в СССР — они снова возвращаются?

В середине 1960-х годов в столице был известен даже короткий анекдот на эту тему: «У вас мальчик или Леночка?»

Это время в СССР стало настоящим раздольем для Елен, они были повсюду. Теперь, если вы видите работника регистратуры, больницы или столовой примерно тех лет рождения, можно робко спросить: «Елена?» — и вполне вероятно вы окажетесь прав. Примерно в 14 процентах случаев. Это вам не шутки — имя занимало лидирующие позиции 25 лет, и только к 1985 году количество Лен потихоньку начало уменьшаться. В то время на каждую сотню девочек было 14–16 Леночек.