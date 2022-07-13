«Скажи, красавица, чего не нравится?» Где сейчас солисты популярной в нулевые группы «Фактор-2» и чем занимаются

Поссорились из-за долгов

В интервью нашим коллегам один из участников группы — Илья Подстрелов — рассказал о том, чем занимается сейчас.

— Я активно гастролирую по России, по-прежнему представляя группу «Фактор-2». На концертах исполняются в основном старые песни, но есть и новые хиты. Поклонникам нравится наша ностальгическая программа, — поделился он.