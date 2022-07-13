«Скажи, красавица, чего не нравится?» Где сейчас солисты популярной в нулевые группы «Фактор-2» и чем занимаются
Мы узнали, как живут Илья Подстрелов и Владимир Панченко и почему бывшие друзья стали врагами
Старинная попса эпохи миллениума — дуэт «Фактор-2» в начале нулевых взорвал отечественный шоу-бизнес. Треки Ильи Подстрелова и Владимира Панченко мгновенно становились хитами. Песни «Скажи, красавица», «Отчим», «Война», «Одинокая звезда», «Письма» подростки того поколения знали наизусть. А вот родители были не слишком довольны репертуаром группы. Творчество ребят было на слуху у всей страны, но внезапно дуэт пропал со всех музыкальных радаров. Где сейчас «Фактор-2» — рассказывают наши коллеги из Woman.ru.
Музыканты основали коллектив в Германии в конце 1990-х годов. После того как дебютная песня группы «Красавица» стала популярной в России в начале 2000-х годов, парней заметил солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков и стал продюсером коллектива. В начале 2008 года у группы закончился контракт с Сергеем Жуковым и участники решили его не продлевать. В 2012 году дуэт Ильи Подстрелова и Владимира Панченко распался из-за разногласий между музыкантами. С этого момента существует две группы с названием «Фактор-2»: в состав первой входят Владимир и Денис Панченко, которые работают в Германии, а во второй — Илья Подстрелов и Андрей Камаев, которые работают в России.
Поссорились из-за долгов
В интервью нашим коллегам один из участников группы — Илья Подстрелов — рассказал о том, чем занимается сейчас.
— Я активно гастролирую по России, по-прежнему представляя группу «Фактор-2». На концертах исполняются в основном старые песни, но есть и новые хиты. Поклонникам нравится наша ностальгическая программа, — поделился он.
В разговоре с Ильей стало ясно, что группа действительно продолжает свою деятельность в двух вариантах.
— Владимир тоже выступает под названием «Фактор-2» — я разрешил ему пользоваться брендом группы. Мы распределили всё так (чтобы Володя с голоду не помер), что я гастролирую по России, а он работает только в Германии. Я также иногда выезжаю за границу, но мы не пересекаемся, — рассказал Илья.
Музыкант признал, что их отношения больше нельзя назвать хорошими. Хотя раньше Илья и Владимир были близкими людьми.
— Мы поссорились на почве общего бизнеса — нашей группы. Было время, когда наш коллектив мало выступал, и я взял кредит для того, чтобы хоть как-то существовать. Володя также взял на себя обязанность по выплате кредита, однако потом всё развалилось. Был даже суд… — вспоминал Илья.
Подстрелов говорит, что когда группа была на волне популярности, он днями и ночами пропадал на студии. По словам музыканта, тогда Владимир приезжал только для записи вокала и сразу торопился домой к семье. В какой-то момент Илье это надоело, по его словам, большая часть работы ложилась на его плечи, а доход они делили пополам.
Мнение другой стороны
У Владимира Панченко, конечно, иной взгляд на эту ситуацию. При этом он соглашается, конфликт действительно произошел из-за денег. Только вот платить, по словам Владимира, отказывался Подстрелов.
— Наивно думать, что Илья покинул группу и уехал из Германии из-за якобы недоплаченной ему суммы в тысячу евро. На самом деле разлад произошел по банальной причине: наш совместный бизнес потерпел крах. И мы с Ильей задолжали крупную сумму кредиторам в Германии, а также его отцу — в пропорции 80% на 20%. Ну что ж, бизнес прогорает, так бывает. Но каждый из нас отреагировал на форс-мажор по-своему. Илья снялся с учета регистрации в Германии, бросил семью, малолетнего ребенка, родителей и сбежал от немецких кредиторов в Россию. Согласиться на предложение Ильи «кинуть» кредиторов и уехать я не мог, — рассказывал Панченко в интервью «СтарХиту».
По словам Владимира, он договорился с кредиторами о щадящем графике платежей и вместе с братом отдавал долги, в том числе платил за Подстрелова. Илья, со слов Панченко, отказался принимать участие в погашении кредиторской задолженности.
— Вопрос о долге перед своим отцом Илья, я надеюсь, закрыл сам. Возврат займов стал тяжелым испытанием для моей семьи, в которой есть маленькие дети. Сейчас всё хорошо, долги погашены. У нас с братом полный порядок, а поступки Ильи пусть остаются на его совести, — делится Панченко.
По словам Владимира, Подстрелов пытался решить вопросы об авторских правах через суд. Однако его заявление не приняли к рассмотрению. Все права на хиты группы подтверждены в Российском авторском обществе.
— Насколько мне известно, бренд «Фактор-2» не принадлежит ни мне, ни Илье. Возможно, какому-то третьему лицу, может, нашему бывшему продюсеру. Не знаю точно... Лично я никаких судебных тяжб с Ильей не веду. Для меня важнее заниматься музыкой, — говорит Владимир.
Воссоединение невозможно
О том, чтобы дуэт возродился, по словам Ильи Подстрелова, не может быть и речи. Подстрелов подчеркивает, что они с Панченко остались в «слишком плохих отношениях».
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