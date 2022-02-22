Да удаленькие: захватывающие мини-сериалы, которые смотрятся за один вечер, — вы не успеете заскучать

Чтобы окунуться в историю и получить удовольствие, совершенно необязательно тратить кучу времени. Есть такие проекты, которые можно с легкостью оценить всего за пару часов. Главным критерием для отбора сериалов в наш список стала их продолжительность, ограниченная максимум шестью эпизодами. Наши коллеги из «СтарХита» выяснили, какие картины можно посмотреть быстро и с удовольствием.
«Чужие грехи», 2019 год, режиссер Шейн Медоуз
Наш рейтинг мини-сериалов открывает проект от одного из самых самобытных режиссеров Великобритании, Шейна Медоуза. В главной роли здесь задействован давний друг постановщика Стивен Грэм, знакомый зрителям по фильму Гая Ричи «Большой куш».
Главный герой картины, Джозеф, тяжело переживает развод. Его бывшая жена уезжает вместе с ребенком в Австралию, после чего мужчина окончательно теряет интерес к жизни. Чтобы хоть как-то отвлечься, он отправляется в Ирландию. Там Джозефу предстоит найти сестру и столкнуться с призраками ужасного прошлого.
Сильная, буквально пронзающая своей реалистичностью драма. Сериал был удостоен высоких оценок критиков во многом благодаря актерской игре Грэма.
«Что знает Оливия?», 2014 год, режиссер Лиза Холоденко
Оливия — обычная учительница, у которой есть муж и сын. Сериал описывает 25 лет из жизни главной героини, рассказывая о ее непростых взаимоотношениях с членами семьи. Украшением этого проекта стала главная актриса современности Фрэнсис МакДорманд. В роли провинциальной учительницы она невероятно убедительна. Возможно, первые два эпизода покажутся слишком тягучими, но концовка сериала настолько самобытная, что только ради нее этот проект заслуживает внимания.
«Ночной администратор», 2015 год, режиссер Сюзанна Бир
Часто мини-сериалы, от которых невозможно оторваться, могут похвастаться отличным актерским составом. И «Ночной администратор» — именно такой случай. Тут вам и звезда Marvel Том Хиддлстон, и любимчик зрителей Хью Лори, и обладательница «Оскара» Оливия Колман. Также проект можно похвалить и за красивую картинку.
Главный герой этой истории — обычный ночной администратор из европейской гостиницы. Однажды его вербуют спецслужбы. Теперь мужчине необходимо внедриться в международную сеть по торговле оружием. Там он сталкивается с могущественным мафиози, который может запросто рассекретить «крота».
«Патрик Мелроуз», 2018 год, режиссер Эдвард Бергер
На первый взгляд кажется, что жизнь Патрика Мелроуза идеальна. Он вращается в высшем свете, имеет огромное состояние. Вот только мужчина глубоко несчастен, и свое горе он пытается утопить в алкоголе. Разрушая себя изнутри, Патрик то и дело возвращается к сценам из детства, когда отец проявлял к нему жестокость, а мать — равнодушие.
Это именно тот случай, когда сериал держится на блестящих актерских перевоплощениях. Бенедикт Камбербэтч играет настолько убедительно, что только ради него можно посмотреть этот проект. Если вы любите глубокие драмы о психологических травмах и их последствиях, то просто обязаны взяться за «Патрика Мелроуза».
«Красота внутри», 2012 год, режиссер Дрейк Доримус
Посмотреть этот проект можно всего за час, ведь серии имеют хронометраж 6–9 минут. При этом сюжет настолько интересный, что даже на экстремальную краткость эпизодов не обращаешь внимание.
Главный герой, Алекс, ежедневно просыпается в новом теле. Он сам к такой проблеме уже давно привык. Вести нормальную жизнь в таких условиях невозможно, но Алексу всё равно удается найти плюсы в своем странном положении. Главный герой то и дело пытается общаться со зрителями и ломает четвертую сцену (действие актера, обращающегося непосредственно к зрителю со сцены или с экрана. — Прим. ред.). Для 2012 года такой подход был революционным, да и сейчас подобные задумки реализуются очень редко.
«Уловка 22», 2019 год, режиссеры Джордж Клуни, Грант Хеслов, Люк Дэвис
Действие сериала происходит в 1944 году. Капитан Йоссариан служит в бомбардировочном полку и мечтает выйти в запас. Для этого ему необходимо совершить определенное количество вылетов. Вот только командир полка то и дело повышает эту норму.
Устав от беспредела начальства и войны, капитан решает выдать себя за сумасшедшего. Вскоре выясняется, что даже это стопроцентное оправдание для выхода в запас ему совершенно не помогает.
Это очень специфический сериал, в котором драма соседствует с комедией, а триллер сменяется забористым боевиком. Тут есть и сатира на безмозглое военное руководство, и рассуждения о бессмысленности боевых действий. Прибавьте к этому необычную манеру съемки — и получите один из самых ярких проектов последних лет.
«Когда они нас увидят», 2019 год, режиссер Ава ДюВерней
По мнению многих зрителей, самые лучшие мини-сериалы — те, что основаны на реальных событиях. Материалом для проекта «Когда они нас увидят» как раз стала по-настоящему резонансная история.
1989 год. В Центральном парке происходит изнасилование
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