Да удаленькие: захватывающие мини-сериалы, которые смотрятся за один вечер, — вы не успеете заскучать

Главный герой картины, Джозеф, тяжело переживает развод. Его бывшая жена уезжает вместе с ребенком в Австралию, после чего мужчина окончательно теряет интерес к жизни. Чтобы хоть как-то отвлечься, он отправляется в Ирландию. Там Джозефу предстоит найти сестру и столкнуться с призраками ужасного прошлого.



Сильная, буквально пронзающая своей реалистичностью драма. Сериал был удостоен высоких оценок критиков во многом благодаря актерской игре Грэма.



«Что знает Оливия?», 2014 год, режиссер Лиза Холоденко