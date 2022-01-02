Слава Марлоу спел на итальянском в новогоднем выпуске «Вечернего Урганта»

Музыкант из Новосибирска Слава Марлоу появился в новогоднем выпуске программы «Вечерний Ургант» — CIAO, 2021. Передачу показали в субботу, 1 января. Приглашенные артисты исполнили самые популярные песни 2021 года. Слава спел «Ты горишь как огонь».

Ведущими программы были Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев, Алла Михееап и Дмитрий Гудков. Весь выпуск они и артисты разговаривали и пели на итальянском языке, а их слова сопровождали субтитрами на русском.