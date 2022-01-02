Слава Марлоу спел на итальянском в новогоднем выпуске «Вечернего Урганта»

Музыкант из Новосибирска Слава Марлоу появился в новогоднем выпуске программы «Вечерний Ургант» — CIAO, 2021. Передачу показали в субботу, 1 января. Приглашенные артисты исполнили самые популярные песни 2021 года. Слава спел «Ты горишь как огонь».
Ведущими программы были Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев, Алла Михееап и Дмитрий Гудков. Весь выпуск они и артисты разговаривали и пели на итальянском языке, а их слова сопровождали субтитрами на русском.
— Ребята, вы сойдете с ума. На сцене Слава Марлоу и олимпийские чемпионки — сборная Италии по синхронному плаванию. «Ты горишь как огонь», — объявил ведущий Дмитрий Хрусталев певца.
Затем Слава Марлоу исполнил композицию в замедленной версии. В конце передачи прозвучало поздравление Владимира Путина — тоже не итальянском. Президент стоял на фоне Колизея, его речь сопроводили субтитрами.
— Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом! И дарю вам выступление своей любимой группы, — сказал Путин. После этого показали клип группы «Любэ» на итальянском.
Слава Марлоу (Артем Готлиб) — 21-летний музыкант из Новосибирска. Он начал набирать популярность осенью 2019 года, когда выпустил видеоклип, в котором предложил Моргенштерну записать совместный трек. Тот ему ответил, и с тех пор они стали работать вместе.
СЮЖЕТ
Позже Слава стал развивать сольное творчество, выпустил хиты «Снова я напиваюсь», «Ты горишь, как огонь» и лирическую песню «По глазам», в которой есть отсылки к страшной аварии, случившейся на площади Калинина в 2011 году. Музыканта отметили и на Первом канале — его пригласили на передачу «Вечерний Ургант».
Клип на песню «Ты горишь как огонь» собрал 50 миллионов просмотров на Youtube. В нем снялась девушка исполнителя, блогерша Карина Карамбейби.