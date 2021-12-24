Гуляют на корпоративах и украсили рабочие места: что происходит в офисах Новосибирска за неделю до Нового года (онлайн)

До Нового года осталась неделя. Многие уже создали себе праздничное настроение — украсили свои рабочие места и даже погуляли на корпоративе. Из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, но это не значит, что празднику теперь не быть!

Смотрим вместе, как ждут 2022 год новосибирцы.

