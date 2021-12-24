Гуляют на корпоративах и украсили рабочие места: что происходит в офисах Новосибирска за неделю до Нового года (онлайн)

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Присылайте нам ваши фото из офисов, а также с корпоративов!
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Мы тоже уже украсили офис к Новому году.
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Смотрим, как горожане украсили свои места и как они проводят корпоративы в пандемию
До Нового года осталась неделя. Многие уже создали себе праздничное настроение — украсили свои рабочие места и даже погуляли на корпоративе. Из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, но это не значит, что празднику теперь не быть!
Смотрим вместе, как ждут 2022 год новосибирцы.
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Присылайте нам ваши фото из офисов, а также с корпоративов!
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Мы тоже уже украсили офис к Новому году.
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