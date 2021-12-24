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Гуляют на корпоративах и украсили рабочие места: что происходит в офисах Новосибирска за неделю до Нового года (онлайн)

Смотрим, как горожане украсили свои места и как они проводят корпоративы в пандемию

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Редакция НГС уже готова к Новому году. А вы?

Редакция НГС уже готова к Новому году. А вы?

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До Нового года осталась неделя. Многие уже создали себе праздничное настроение — украсили свои рабочие места и даже погуляли на корпоративе. Из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, но это не значит, что празднику теперь не быть!

Смотрим вместе, как ждут 2022 год новосибирцы.

Александра Бруня

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Присылайте нам ваши фото из офисов, а также с корпоративов!

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Александра Бруня

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Мы тоже уже украсили офис к Новому году.

Вот такая елочка в редакции

Вот такая елочка в редакции

Украсили и столовую

Украсили и столовую

А это елочка на входе

А это елочка на входе

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