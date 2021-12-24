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Родители помогали? Картофельная мама, ходячая елка и сияющие венки: забавные зимние поделки новосибирских детей

Показываем, что мастерили читатели НГС

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Зима — отличное время для творчества, особенно когда у вас есть дети

Зима — отличное время для творчества, особенно когда у вас есть дети

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В новосибирских детских садах и школах в самом разгаре сезон зимних поделок. Родители запаслись блестками, бумагой, клеем и творят вместе с детьми.

Мы попросили наших читателей поделиться фото своих поделок. Полюбуемся вместе на их творения!

Поделка для выставки снеговиков

Поделка для выставки снеговиков

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— Поделка в детский сад № 16. Выставка снеговиков. Снеговик сделан из носков, елка — из пряжи. Основание снеговика — бутылка из-под йогурта, — рассказала читательница НГС.

Ребенок лепил эту елочку сам

Ребенок лепил эту елочку сам

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— Мой ребенок ходит в детский сад № 81 в микрорайоне Чистая слобода. Поделка сделана руками ребенка. Она сама придумывает, очень любит мастерить. Я поддерживаю, это ее детство. Совместное творчество — это круто, но давно пора вывести в садах критерий оценки за самостоятельность. С наступающим Новым годом. Справедливости, — написала нам читательница.

Для этой поделки понадобится банка из стекла, самозатвердевающая глина, краски, кисти и отличное настроение

Для этой поделки понадобится банка из стекла, самозатвердевающая глина, краски, кисти и отличное настроение

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— Как домик будет готов, в него можно ставить свечку на батарейках или в форме чайной свечи, — рассказала читательница.

Поделки из ваты

Поделки из ваты

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На одну поделку уходит в среднем неделя

На одну поделку уходит в среднем неделя

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— Наша поделка в 1-й класс школы № 94! Сделали из того, что было, — прислала фото в редакцию читательница.

Снеговичок получился очень симпатичным

Снеговичок получился очень симпатичным

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— Вот такой снеговик получился в этом году. Сделан из пластиковой бутылки и легкого пластилина, — объяснила читательница.

Елочка создает новогоднее настроение

Елочка создает новогоднее настроение

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Поделку сделала Есения, ей почти 2 года

Поделку сделала Есения, ей почти 2 года

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— Подделка олицетворяет отдых мамы перед Новым годом. Это домашнее задание в детском саду. Картофель, пластилин и шишки, — объяснила читательница.

Какой шикарный домик!

Какой шикарный домик!

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— Ловите нашу елочку. Делал сам абсолютно ребенок. Максим Груздев, 9 лет, — объяснила читательница.

Открытка получилось очень симпатичной

Открытка получилось очень симпатичной

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Шарики на поделку в детский садик с фото, сделанными читательницей

Шарики на поделку в детский садик с фото, сделанными читательницей

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Венок выглядит шикарно

Венок выглядит шикарно

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Снеговика сделала Валерия, ей 3 года

Снеговика сделала Валерия, ей 3 года

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Главное, чтобы елочка на таких ножках никуда не убежала

Главное, чтобы елочка на таких ножках никуда не убежала

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Отличное украшение!

Отличное украшение!

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В сентябре мы показывали традиционный парад школьных поделок, который часто носит имя «Праздник урожая». Читатели НГС поделились своим творчеством с детьми.

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