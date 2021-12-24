Родители помогали? Картофельная мама, ходячая елка и сияющие венки: забавные зимние поделки новосибирских детей

В новосибирских детских садах и школах в самом разгаре сезон зимних поделок. Родители запаслись блестками, бумагой, клеем и творят вместе с детьми.
Мы попросили наших читателей поделиться фото своих поделок. Полюбуемся вместе на их творения!
— Поделка в детский сад
— Мой ребенок ходит в детский сад
— Как домик будет готов, в него можно ставить свечку на батарейках или в форме чайной свечи, — рассказала читательница.
— Наша поделка в
— Вот такой снеговик получился в этом году. Сделан из пластиковой бутылки и легкого пластилина, — объяснила читательница.
— Подделка олицетворяет отдых мамы перед Новым годом. Это домашнее задание в детском саду. Картофель, пластилин и шишки, — объяснила читательница.
— Ловите нашу елочку. Делал сам абсолютно ребенок. Максим Груздев, 9 лет, — объяснила читательница.
В сентябре мы показывали традиционный парад школьных поделок, который часто носит имя «Праздник урожая». Читатели НГС поделились своим творчеством с детьми.