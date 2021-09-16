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Шишки, желудь, два листа: 12 забавных осенних поделок — что дети приносят в школы и детсады (родители помогали?)

На некоторые поделки уходит много дней

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В поделках преобладают осенние цвета: коричневый, желтый, красный и зеленый

В поделках преобладают осенние цвета: коричневый, желтый, красный и зеленый

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Новосибирцы с детьми сделали поделки на праздник Осени

Родителям школьников и детсадовцев пришло время пойти искать желтые красивые листья, шишки и желуди, взять в руки клей и смастерить что-то. Традиционный парад школьных поделок начался в Новосибирске — часто он носит имя «Праздник урожая». Читатели НГС поделились своим творчеством с детьми.

Инсталляция носит название «Ведро изобилия». Поделка сделана мамой и четырехлетним сыном для детского садика

Инсталляция носит название «Ведро изобилия». Поделка сделана мамой и четырехлетним сыном для детского садика

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В первый класс племянник Ольги принес чудо-рыбу

В первый класс племянник Ольги принес чудо-рыбу

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Поделка на праздник осени носит название «Ежик в лесу»

Поделка на праздник осени носит название «Ежик в лесу»

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Танцующая пара от мамы и двух сыновей

Танцующая пара от мамы и двух сыновей

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На такие поделки у Екатерины и сыновей уходит около трех дней

На такие поделки у Екатерины и сыновей уходит около трех дней

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Поделка двухлетнему сыну в детский садик из желудей, рябины. Делали поделку всей семьей: старшая дочь собирала желуди и рябину, папа искал рожь, овес и ячмень, мама клеила. Сын же подавал

Поделка двухлетнему сыну в детский садик из желудей, рябины. Делали поделку всей семьей: старшая дочь собирала желуди и рябину, папа искал рожь, овес и ячмень, мама клеила. Сын же подавал

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А вот такое украшение сделала Юлия Исайкова для уличной беседки в детский сад <nobr class="_">№ 70</nobr>

А вот такое украшение сделала Юлия Исайкова для уличной беседки в детский сад № 70

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Поделку в стиле квиллинг сделала мама с двумя сыновьями

Поделку в стиле квиллинг сделала мама с двумя сыновьями

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Яна с ребенком в детский сад на осеннюю выставку сделали пингвина из овощей

Яна с ребенком в детский сад на осеннюю выставку сделали пингвина из овощей

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Простая, но оригинальная поделка от ребенка и мамы Полины в школу

Простая, но оригинальная поделка от ребенка и мамы Полины в школу

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Птичка на пне отправится в детский сад <nobr class="_">№ 198</nobr>

Птичка на пне отправится в детский сад № 198

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Анна с дочкой сделали прекрасного ежика из подручных средств

Анна с дочкой сделали прекрасного ежика из подручных средств

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Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказала, как устроена обычная новосибирская школа, где адаптируются, а затем выпускаются дети из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

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осеньподелкишкола
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