Шишки, желудь, два листа: 12 забавных осенних поделок — что дети приносят в школы и детсады (родители помогали?)

Новосибирцы с детьми сделали поделки на праздник Осени
Родителям школьников и детсадовцев пришло время пойти искать желтые красивые листья, шишки и желуди, взять в руки клей и смастерить что-то. Традиционный парад школьных поделок начался в Новосибирске — часто он носит имя «Праздник урожая». Читатели НГС поделились своим творчеством с детьми.
Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказала, как устроена обычная новосибирская школа, где адаптируются, а затем выпускаются дети из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.