Предъявите QR-код: новосибирские родители возмутились требованием вакцинации для детских утренников

В Новосибирске наступила предновогодняя пора, и, конечно, многие родители мечтают попасть на утренник в детском саду, куда ходит их ребенок. Оказалось, что в эпоху ковидных ограничений посетить его без QR-кода будет не так просто — только единицы устраивают представление без необходимости предъявлять сертификат о вакцинации. Родители поделились с НГС, кого и как ограничивают в посещении утренников в реальности и что они об этом думают.
Как попасть к ребенку на праздник
Пускать на новогодние утренники в детских садах и школах родителей перестали еще в прошлом году. А в этом году появился новый ковидный тренд — QR-код, без которого не пройти ни в один развлекательный центр, театр, общепит или на праздничное мероприятие. Главный санитарный врач Новосибирской области прислал письмо в региональное Министерство здравоохранения, в котором прописаны рекомендации по проведению детских утренников. В них перечислены основные правила, которые должны быть соблюдены из-за распространения коронавируса: воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер.
В письме также говорится, что аниматоры и артисты должны иметь документы о законченной вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Такие же требования предъявляются и к родителям. При этом внутри школ и детских садов должен быть входной контроль и соблюдаться масочный режим.
Обязанности по выполнению рекомендаций возложили на заведующих детскими садами. А от родителей незамедлительно последовала реакция.
Только через QR-код
Ирина (имена родителей изменены по их просьбе. — Прим. ред.) — одна из мам, у которой ребенок ходит в детский сад
— В родительский чат в вотсапе на прошлой неделе переслали сообщение заведующей нашего детсада о том, что родителей на новогодний праздник будут пускать по одному из семьи и по QR-коду. Вдогонку скинули два документа: один — рекомендательное письмо из Роспотребнадзора губернатору, а второй — из Минобразования руководителям органов управления образования муниципальных районов и начальнику отдела образования мэрии Новосибирска Ахметгарееву. Из документов следует, что они носят рекомендательный характер, — поделилась Ирина.
По ее словам, воспитатели пригласили на утренники — но только по записи. Чтобы записаться, нужно соблюдать все меры: термометрию, масочный режим и взять с собой подтверждение о законченной вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.
— И просьба к понедельнику подготовить список: Ф. И. О. ребенка, кто идет от семьи, вакцинация, болел ли COVID-19. А ко вторнику просят предоставить распечатанный сертификат, справку о вакцинации или о том, что болели. Это нужно для того, чтобы в день утренника не задерживали друг друга на входе. Утренник будет 29-го. Если бы это было постановление губернатора или приказ заведующей — одно дело. Я знаю, что в некоторых садах есть приказ заведующей, а нам скинули только «писульки», и всё, никак не обосновав. Эту обязанность спихнули на заведующих, мол, как они сами решат, — описала Ирина.
Женщина сообщила, что по примеру своей знакомой намерена пройти на утренник своего ребенка без предоставления справки либо QR-кода.
— Считаю, что требование моих медицинских данных заведующей — это грубое нарушение закона, — добавила Ирина.
Заведующая детсадом «Золотой петушок» Елена Махова подтвердила тот факт, что посещение детского утренника возможно только по предъявленному QR-коду или сертификату.
— Так как существуют ограничения в массовых мероприятиях, только один из родителей может присутствовать на утреннике и при условии соблюдения санитарных норм: дистанция, масочный режим, термометрия. По поводу QR-кодов у нас была такая информация-разъяснение от главного санитарного врача, поэтому и это условие будет соблюдаться, раз есть распоряжение санитарного врача и письмо Министерства образования Новосибирской области рекомендательного характера. Поэтому я, как руководитель, решила в нашем детском саду применить эти меры с предъявлением QR-кодов, — пояснила Елена Махова.
На вопрос о том, как среагировали родители на выдвинутые требования, Махова заверила — «абсолютно спокойно».
При этом руководитель опровергла информацию о заранее предоставленных списках и справках, подтверждающих вакцинацию.
— Никаких заранее подготовленных списков мы не требуем, — сказала заведующая «Золотым петушком».
Безапелляционное «нет»
Но есть в Новосибирске и такие детские сады, в которые попасть на утренник к собственному чаду не поможет никакой QR-код и никакая справка. Руководство настроено категорично и безапелляционно.
Читательница НГС Марина рассказала о ситуации с новогодними мероприятиями в детском саду № 6 «Остров детства», где руководство не пропускает никого из родителей на праздники своих воспитанников.
— Притом что мы водим детей в детский сад каждый день, на мероприятия, даже при соблюдении эпидемиологических мер и наличии QR-кода, нас не пускают. Есть у тебя сертификат или QR-код — это никого не волнует и даже не обсуждается. Просто категоричное «нет». У некоторых групп в нашем садике уже прошли новогодние утренники, родителей туда не пускали. По этому поводу кто-то из родителей позвонил заведующей и попросил встретиться поговорить, на что она ответила, что у нее нет времени на разговоры. Писали ей на почту, но она не ответила на письмо. Задавали вопрос воспитателям, они говорят, что заведующая не пропускает родителей в целях «вашей же безопасности».
Руководитель дошкольного учреждения «Остров детства» пояснила, что решение было принято совместно с родителями воспитанников.
— Мы уже давно договорились со своими родителями, что они не присутствуют на утренниках, дабы не подвергать опасности никого: ни себя, ни прежде всего детей. Мы вот таким образом решили совместно с родителями, что до момента, когда эпидемиологическая обстановка выровняется, они не присутствуют на мероприятиях, — пояснила Дарья Березина, заведующая детским садом «Остров детства».
На вопрос, не опасается ли руководство детского сада того, что приводящие ежедневно своих детей в детский сад родители могут «принести» опасный вирус в учреждение в любой другой день, Дарья Березина ответила утвердительно.
— Конечно, опасаемся. Но для этого у нас в группе есть маски, включен рециркулятор, везде стоят санитайзеры. Систематически проветриваем помещения, обрабатываем сами. А также пользуемся профессиональной обработкой, часто проводим внеплановые субботники. Конечно, очень страшно, но мы принимаем комплекс мер для того, чтобы не пропустить ковидную инфекцию.
Достаточно бахил и маски
Но есть и такие детские сады, куда на новогодние утренники можно пройти без QR-кода — достаточно надеть бахилы и маску, а также соблюдать дистанцию. При этом женщина отказалась называть номер детского сада, пояснив, что за это руководителя могут «гнобить».
— Наша заведующая здравомыслящая и не предъявляла подобных требований, потому что они незаконны. Я сама обращалась в Роспотребнадзор в начале декабря. Мне ответили, что все требования обоснованы согласно СанПиН: термометрия, маски, перчатки, соблюдение дистанции. Но через несколько дней после собрания оперштаба другим родителям ответы пришли уже с поправкой — на входе предъявляют QR-коды или сертификат о вакцинации. Хотя в требованиях СанПиНа даже слова нет ни про QR-коды, ни про сертификат. Там же было добавлено, что соответствующие указания они отправят в Минобразования, чтобы те в свою очередь довели до руководства детских садиков, — рассказала Наталья, родительница, чей ребенок ходит в этот детский сад.
Женщина считает, Роспотребнадзор превышает свои полномочия и перекладывает ответственность на заведующих садиками.
— У Роспотребнадзора нет полномочий менять законы или вносить какие-то изменения в законы, они могут только рекомендовать. А по факту они рекомендуют Министерству образования, а те в свою очередь приказывают садикам. А те заведующие, которые знают законы, не боятся брать на себя ответственность… Я знаю, что есть такие садики, которые даже не заикнулись про QR-код, и родители, при соблюдении всех мер, посетили праздники. А те, кто боится брать ответственность, они издают приказ, который опять-таки является незаконным, выдвигает требование по QR-кодам. Считаю, это незаконно — у заведующей нет никакого права у меня требовать какие-то документы, имеющие персональные данные, такие как врачебная тайна. С какой стати я должна рассказывать ей, есть ли у меня QR-код, или медотвод, или что-то еще, что у меня в жизни происходит. Отсюда агрессия родителей, ссоры и ругань, — высказалась Наталья.
Собеседница сообщила, что она и другие родители Новосибирска, несогласные с установленными правилами в детских садах, готовят в прокуратуру требование, чтобы проверили законность предъявленных требований.
Что говорит министр
21 декабря в прямом эфире на НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответил на вопрос корреспондента о предъявлении QR-кодов на утренниках в детских садах региона:
— Есть письмо санитарного врача, где четко расписаны правила безопасности. Это не только QR-коды, но и термометрия, и маски, и где-то перчатки. Министерство образования уведомило руководителей образовательных учреждений. Это всё для того, чтобы не заразить других. Мы же не можем быть уверены в том, что если даже человек поставил прививку, то он не заболеет. Поэтому руководители организаций вынуждены идти на такие меры. Мы живем в таком мире, где система образования обязана выполнять требования в документах от санитарного врача. Это закон. Мы не можем приказать образовательной организации, мы рекомендуем соблюдать определенные требования. А уже руководитель, так как это его полномочия, принимает меры реагирования и поведения в зависимости от ситуации. В меру своего социального статуса заведующий обязан в конкретной ситуации либо действовать, либо бездействовать. А если он будет бездействовать, а потом заболеет много детей и их родители? В таком случае кто будет виноват? Руководитель. Поэтому он действует в соответствии с ситуацией, — объяснил министр.
Ранее НГС писал о том, что в школы и детские сады Новосибирской области отправили рекомендации Роспотребнадзора по проведению детских утренников. В них прописаны основные правила, которые должны быть соблюдены из-за распространения коронавируса. В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что образовательным организациям рекомендовали разделить потоки детей и проводить влажную уборку после каждого мероприятия.