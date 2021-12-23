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Предъявите QR-код: новосибирские родители возмутились требованием вакцинации для детских утренников

В некоторых детских садах правила посещения новогодних праздников вызвали бурю эмоций у родителей

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Во многих детсадах у родителей требуют QR-код или справку о вакцинации для посещения новогодних утренников

Во многих детсадах у родителей требуют QR-код или справку о вакцинации для посещения новогодних утренников

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В Новосибирске наступила предновогодняя пора, и, конечно, многие родители мечтают попасть на утренник в детском саду, куда ходит их ребенок. Оказалось, что в эпоху ковидных ограничений посетить его без QR-кода будет не так просто — только единицы устраивают представление без необходимости предъявлять сертификат о вакцинации. Родители поделились с НГС, кого и как ограничивают в посещении утренников в реальности и что они об этом думают.

Как попасть к ребенку на праздник

Пускать на новогодние утренники в детских садах и школах родителей перестали еще в прошлом году. А в этом году появился новый ковидный тренд — QR-код, без которого не пройти ни в один развлекательный центр, театр, общепит или на праздничное мероприятие. Главный санитарный врач Новосибирской области прислал письмо в региональное Министерство здравоохранения, в котором прописаны рекомендации по проведению детских утренников. В них перечислены основные правила, которые должны быть соблюдены из-за распространения коронавируса: воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер.

В тексте письма Роспотребнадзора рекомендации о предоставлении документов о законченной вакцинации против коронавируса или справки о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев

В тексте письма Роспотребнадзора рекомендации о предоставлении документов о законченной вакцинации против коронавируса или справки о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев

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В письме также говорится, что аниматоры и артисты должны иметь документы о законченной вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Такие же требования предъявляются и к родителям. При этом внутри школ и детских садов должен быть входной контроль и соблюдаться масочный режим.

Обязанности по выполнению рекомендаций возложили на заведующих детскими садами. А от родителей незамедлительно последовала реакция.

Только через QR-код

Ирина (имена родителей изменены по их просьбе. — Прим. ред.) — одна из мам, у которой ребенок ходит в детский сад № 59 «Золотой петушок», сообщила о том, что вход на новогодний утренник в их сад только по QR-кодам или справке о вакцинации. Женщина утверждает, что недовольных родителей оказалось очень много, как в этом саду, так и в целом по городу. А заведующая их садика потребовала заранее прислать списки с Ф. И. О. тех родителей, которые будут присутствовать на утреннике, а также подтверждение их вакцинации.

— В родительский чат в вотсапе на прошлой неделе переслали сообщение заведующей нашего детсада о том, что родителей на новогодний праздник будут пускать по одному из семьи и по QR-коду. Вдогонку скинули два документа: один — рекомендательное письмо из Роспотребнадзора губернатору, а второй — из Минобразования руководителям органов управления образования муниципальных районов и начальнику отдела образования мэрии Новосибирска Ахметгарееву. Из документов следует, что они носят рекомендательный характер, — поделилась Ирина.

По ее словам, воспитатели пригласили на утренники — но только по записи. Чтобы записаться, нужно соблюдать все меры: термометрию, масочный режим и взять с собой подтверждение о законченной вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

— И просьба к понедельнику подготовить список: Ф. И. О. ребенка, кто идет от семьи, вакцинация, болел ли COVID-19. А ко вторнику просят предоставить распечатанный сертификат, справку о вакцинации или о том, что болели. Это нужно для того, чтобы в день утренника не задерживали друг друга на входе. Утренник будет 29-го. Если бы это было постановление губернатора или приказ заведующей — одно дело. Я знаю, что в некоторых садах есть приказ заведующей, а нам скинули только «писульки», и всё, никак не обосновав. Эту обязанность спихнули на заведующих, мол, как они сами решат, — описала Ирина.

Женщина сообщила, что по примеру своей знакомой намерена пройти на утренник своего ребенка без предоставления справки либо QR-кода.

— Считаю, что требование моих медицинских данных заведующей — это грубое нарушение закона, — добавила Ирина.

Заведующая детсадом «Золотой петушок» Елена Махова подтвердила тот факт, что посещение детского утренника возможно только по предъявленному QR-коду или сертификату.

— Так как существуют ограничения в массовых мероприятиях, только один из родителей может присутствовать на утреннике и при условии соблюдения санитарных норм: дистанция, масочный режим, термометрия. По поводу QR-кодов у нас была такая информация-разъяснение от главного санитарного врача, поэтому и это условие будет соблюдаться, раз есть распоряжение санитарного врача и письмо Министерства образования Новосибирской области рекомендательного характера. Поэтому я, как руководитель, решила в нашем детском саду применить эти меры с предъявлением QR-кодов, — пояснила Елена Махова.

На вопрос о том, как среагировали родители на выдвинутые требования, Махова заверила — «абсолютно спокойно».

При этом руководитель опровергла информацию о заранее предоставленных списках и справках, подтверждающих вакцинацию.

— Никаких заранее подготовленных списков мы не требуем, — сказала заведующая «Золотым петушком».

Безапелляционное «нет»

Но есть в Новосибирске и такие детские сады, в которые попасть на утренник к собственному чаду не поможет никакой QR-код и никакая справка. Руководство настроено категорично и безапелляционно.

Читательница НГС Марина рассказала о ситуации с новогодними мероприятиями в детском саду № 6 «Остров детства», где руководство не пропускает никого из родителей на праздники своих воспитанников.

— Притом что мы водим детей в детский сад каждый день, на мероприятия, даже при соблюдении эпидемиологических мер и наличии QR-кода, нас не пускают. Есть у тебя сертификат или QR-код — это никого не волнует и даже не обсуждается. Просто категоричное «нет». У некоторых групп в нашем садике уже прошли новогодние утренники, родителей туда не пускали. По этому поводу кто-то из родителей позвонил заведующей и попросил встретиться поговорить, на что она ответила, что у нее нет времени на разговоры. Писали ей на почту, но она не ответила на письмо. Задавали вопрос воспитателям, они говорят, что заведующая не пропускает родителей в целях «вашей же безопасности».

Руководитель дошкольного учреждения «Остров детства» пояснила, что решение было принято совместно с родителями воспитанников.

— Мы уже давно договорились со своими родителями, что они не присутствуют на утренниках, дабы не подвергать опасности никого: ни себя, ни прежде всего детей. Мы вот таким образом решили совместно с родителями, что до момента, когда эпидемиологическая обстановка выровняется, они не присутствуют на мероприятиях, — пояснила Дарья Березина, заведующая детским садом «Остров детства».

На вопрос, не опасается ли руководство детского сада того, что приводящие ежедневно своих детей в детский сад родители могут «принести» опасный вирус в учреждение в любой другой день, Дарья Березина ответила утвердительно.

— Конечно, опасаемся. Но для этого у нас в группе есть маски, включен рециркулятор, везде стоят санитайзеры. Систематически проветриваем помещения, обрабатываем сами. А также пользуемся профессиональной обработкой, часто проводим внеплановые субботники. Конечно, очень страшно, но мы принимаем комплекс мер для того, чтобы не пропустить ковидную инфекцию.

Минобразования направил рекомендации главного санитарного врача заведующим детских садов Новосибирска

Минобразования направил рекомендации главного санитарного врача заведующим детских садов Новосибирска

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Достаточно бахил и маски

Но есть и такие детские сады, куда на новогодние утренники можно пройти без QR-кода — достаточно надеть бахилы и маску, а также соблюдать дистанцию. При этом женщина отказалась называть номер детского сада, пояснив, что за это руководителя могут «гнобить».

— Наша заведующая здравомыслящая и не предъявляла подобных требований, потому что они незаконны. Я сама обращалась в Роспотребнадзор в начале декабря. Мне ответили, что все требования обоснованы согласно СанПиН: термометрия, маски, перчатки, соблюдение дистанции. Но через несколько дней после собрания оперштаба другим родителям ответы пришли уже с поправкой — на входе предъявляют QR-коды или сертификат о вакцинации. Хотя в требованиях СанПиНа даже слова нет ни про QR-коды, ни про сертификат. Там же было добавлено, что соответствующие указания они отправят в Минобразования, чтобы те в свою очередь довели до руководства детских садиков, — рассказала Наталья, родительница, чей ребенок ходит в этот детский сад.

Женщина считает, Роспотребнадзор превышает свои полномочия и перекладывает ответственность на заведующих садиками.

— У Роспотребнадзора нет полномочий менять законы или вносить какие-то изменения в законы, они могут только рекомендовать. А по факту они рекомендуют Министерству образования, а те в свою очередь приказывают садикам. А те заведующие, которые знают законы, не боятся брать на себя ответственность… Я знаю, что есть такие садики, которые даже не заикнулись про QR-код, и родители, при соблюдении всех мер, посетили праздники. А те, кто боится брать ответственность, они издают приказ, который опять-таки является незаконным, выдвигает требование по QR-кодам. Считаю, это незаконно — у заведующей нет никакого права у меня требовать какие-то документы, имеющие персональные данные, такие как врачебная тайна. С какой стати я должна рассказывать ей, есть ли у меня QR-код, или медотвод, или что-то еще, что у меня в жизни происходит. Отсюда агрессия родителей, ссоры и ругань, — высказалась Наталья.

Собеседница сообщила, что она и другие родители Новосибирска, несогласные с установленными правилами в детских садах, готовят в прокуратуру требование, чтобы проверили законность предъявленных требований.

Что говорит министр

21 декабря в прямом эфире на НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответил на вопрос корреспондента о предъявлении QR-кодов на утренниках в детских садах региона:

— Есть письмо санитарного врача, где четко расписаны правила безопасности. Это не только QR-коды, но и термометрия, и маски, и где-то перчатки. Министерство образования уведомило руководителей образовательных учреждений. Это всё для того, чтобы не заразить других. Мы же не можем быть уверены в том, что если даже человек поставил прививку, то он не заболеет. Поэтому руководители организаций вынуждены идти на такие меры. Мы живем в таком мире, где система образования обязана выполнять требования в документах от санитарного врача. Это закон. Мы не можем приказать образовательной организации, мы рекомендуем соблюдать определенные требования. А уже руководитель, так как это его полномочия, принимает меры реагирования и поведения в зависимости от ситуации. В меру своего социального статуса заведующий обязан в конкретной ситуации либо действовать, либо бездействовать. А если он будет бездействовать, а потом заболеет много детей и их родители? В таком случае кто будет виноват? Руководитель. Поэтому он действует в соответствии с ситуацией, — объяснил министр.

СЮЖЕТ

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Ранее НГС писал о том, что в школы и детские сады Новосибирской области отправили рекомендации Роспотребнадзора по проведению детских утренников. В них прописаны основные правила, которые должны быть соблюдены из-за распространения коронавируса. В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что образовательным организациям рекомендовали разделить потоки детей и проводить влажную уборку после каждого мероприятия.

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