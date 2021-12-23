Предъявите QR-код: новосибирские родители возмутились требованием вакцинации для детских утренников

Достаточно бахил и маски

Но есть и такие детские сады, куда на новогодние утренники можно пройти без QR-кода — достаточно надеть бахилы и маску, а также соблюдать дистанцию. При этом женщина отказалась называть номер детского сада, пояснив, что за это руководителя могут «гнобить».

— Наша заведующая здравомыслящая и не предъявляла подобных требований, потому что они незаконны. Я сама обращалась в Роспотребнадзор в начале декабря. Мне ответили, что все требования обоснованы согласно СанПиН: термометрия, маски, перчатки, соблюдение дистанции. Но через несколько дней после собрания оперштаба другим родителям ответы пришли уже с поправкой — на входе предъявляют QR-коды или сертификат о вакцинации. Хотя в требованиях СанПиНа даже слова нет ни про QR-коды, ни про сертификат. Там же было добавлено, что соответствующие указания они отправят в Минобразования, чтобы те в свою очередь довели до руководства детских садиков, — рассказала Наталья, родительница, чей ребенок ходит в этот детский сад.

Женщина считает, Роспотребнадзор превышает свои полномочия и перекладывает ответственность на заведующих садиками.



— У Роспотребнадзора нет полномочий менять законы или вносить какие-то изменения в законы, они могут только рекомендовать. А по факту они рекомендуют Министерству образования, а те в свою очередь приказывают садикам. А те заведующие, которые знают законы, не боятся брать на себя ответственность… Я знаю, что есть такие садики, которые даже не заикнулись про QR-код, и родители, при соблюдении всех мер, посетили праздники. А те, кто боится брать ответственность, они издают приказ, который опять-таки является незаконным, выдвигает требование по QR-кодам. Считаю, это незаконно — у заведующей нет никакого права у меня требовать какие-то документы, имеющие персональные данные, такие как врачебная тайна. С какой стати я должна рассказывать ей, есть ли у меня QR-код, или медотвод, или что-то еще, что у меня в жизни происходит. Отсюда агрессия родителей, ссоры и ругань, — высказалась Наталья.



Собеседница сообщила, что она и другие родители Новосибирска, несогласные с установленными правилами в детских садах, готовят в прокуратуру требование, чтобы проверили законность предъявленных требований.

Что говорит министр

21 декабря в прямом эфире на НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответил на вопрос корреспондента о предъявлении QR-кодов на утренниках в детских садах региона:



— Есть письмо санитарного врача, где четко расписаны правила безопасности. Это не только QR-коды, но и термометрия, и маски, и где-то перчатки. Министерство образования уведомило руководителей образовательных учреждений. Это всё для того, чтобы не заразить других. Мы же не можем быть уверены в том, что если даже человек поставил прививку, то он не заболеет. Поэтому руководители организаций вынуждены идти на такие меры. Мы живем в таком мире, где система образования обязана выполнять требования в документах от санитарного врача. Это закон. Мы не можем приказать образовательной организации, мы рекомендуем соблюдать определенные требования. А уже руководитель, так как это его полномочия, принимает меры реагирования и поведения в зависимости от ситуации. В меру своего социального статуса заведующий обязан в конкретной ситуации либо действовать, либо бездействовать. А если он будет бездействовать, а потом заболеет много детей и их родители? В таком случае кто будет виноват? Руководитель. Поэтому он действует в соответствии с ситуацией, — объяснил министр.

